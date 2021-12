Suspende las consultas externas el hospital del Issste por incremento de casos de Cavid-19

Tal como lo he venido señalando en este espacio, los centros comerciales no han tenido precaución en la entrada y salida de sus clientes y, como resultado, se incrementaron los casos de Covid-19, al grado de que el hospital del Issste suspendió las consultas externas y el hospital general del Estado, en Hermosillo, amplió las camas de 25 a 42 para atender a paciente con esta enfermedad que no se quiere ir de Sonora. Además, se abrió la frontera con los Estados Unidos.

Esta situación ya se veía venir, porque no se tomaron las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de Salud estatal y pasamos de semáforo epidemiológico amarillo a naranja, por lo que de un momento a otro se empezarán a cerrar negocio, principalmente del ramo comercial, en plena recta final del mes de diciembre, que incluyen las fiestas de Navidad y Fin de Año. Los empresarios no quisieron entender y estos son los resultados, más enfermos de Coronavirus.

Al parecer a los comerciantes “les vale” la salud de los sonorenses y ellos entre más llenos registren sus empresas, más contentos se ponen. En caso de cierres, como debe de hacerse para proteger la salud de la ciudadanía, ellos (los empresarios), ya aprovecharon parte del aguinaldo de muchos trabajadores, principalmente la burocracia federal y estatal, por lo que no les ha ido mal. El pasado fin de semana no se podía ni caminar en el interior de los negocios, ni en las calles.

Los estacionamientos de las grandes empresas trasnacionales ubicadas en el sector del Vado del Río, fueron insuficientes para dar cabida a tantos vehículos, cosa nunca visto en Hermosillo. Lo peor, el dinero de los sonorenses no se queda en Sonora, se va a otros lugares del país y del extranjero. Solo se queda el salario de los trabajadores y, como son empresas que venden productos alimenticios, ropa y calzada, los trabajadores y empleados dejan su dinero ahí mismo.

Y, volviendo al tema del Cavid-19, es importante que se vacunen los adultos mayores de 60 años y que no dejen pasar esta nueva oportunidad que nos brinda el Gobierno federal para recibir una tercera dosis de la vacuna AstraZeneca…Se instalaron dos centros de vacunación en su automóvil y ocho más en diversos sectores de la comunidad. En los estacionamientos de la Universidad de Sonora la vacuna se aplicará a bordo de sus vehículos, mejor no podría ser…¡Anímese!

Los periodistas no reciben protección de ningún gobierno

Si quieren proteger a los periodistas independientes, que se les apoye con publicidad en sus medios de comunicación y que no se destinen los presupuestos a dos o tres empresas, como es la costumbre.

No hay necesidad de hacer tanto show, porque todo lo dicho por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaria de Gobernación, son solo palabras huecas.

En un acto público celebrado en Empalme, en la plaza de El Tinaco, se llevó una ceremonia en donde el Gobierno federal, hizo un Reconocimiento de Responsabilidad del Estado, por la desaparición del periodista del diario El Imparcial. En el mismo lugar, se firmó un Acuerdo de Solución Amistosa que prevé la reparación material y moral a la familia, medidas de no repetición y de búsqueda de Justicia…José Alfredo Jiménez Mota, desapareció, o lo desaparecieron, el 02 de abril de 2005, supuestamente por sus trabajos realizados sobre los temas de seguridad.

De hecho, en Sonora no se protege a los periodistas, ni siquiera son atendidos como debe de ser, por lo que no creo que un papel firmado venga a cambiar las cosas. El gobierno tiene atención para dos o tres medios, pero no protege a los periodistas…Pero así estamos bien, entre menos compromisos se tengan, se ejerce mejor la profesión u oficio.

Aprueba Congreso de Sonora paquete económico 2022

El paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, que contiene la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, así como el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2022, fue aprobado esta tarde por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda, y los dictámenes respectivos serán presentados al Pleno en la sesión ordinaria de este viernes 10 de diciembre.

El Estado prevé ingresos y egresos por 66 mil 940 millones de pesos el próximo año, de acuerdo a la información presentada al Poder Legislativo el pasado 15 de noviembre por el secretario de Hacienda del Gobierno estatal.

