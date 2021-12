En tres años que lleva López Obrador como presidente, no le ha hecho nada a la “cuatro carriles”

En tres años que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador en el cargo público, no ha podido terminar la remodelación de la carretera 15 México-Nogales, tamo Sonora, cuando son escasos 10 kilómetros que dejó pendientes Enrique Peña Nieto. Se le tuvo que refrescar la memoria al presidente en las “mañaneras” y se comprometió que, para el próximo año, 2022, quedará terminada en su totalidad, Y eso que aquí se la ha llevado desde que asumió a la Presidencia y, en varias ocasiones ha estado en Nogales, lugar en donde queda pendiente ese tramo de la carretera, más siete kilómetros de otros lugares.

El presidente López Obrador también anunció otra visita a Sonora para el próximo sábado, para visitar la comunidad Seri de Punta Chueca y arrancar los trabajos de introducción de Agua Potable. Esto dependerá de que el gobernador Alfonso Durazo le tenga listo el proyecto, si no, la visita será hasta el próximo año. Solo es cuestión de llevar el vital líquido desde Bahía Kino, por lo que es cuestión de voluntad política. El presidente está llevando todos los servicios públicos a las etnias del país, no importando lo lejos que se encuentren de los grandes centros de población, por lo que es digno de tomarse en cuenta.

Todavía no se tiene una posible agenda del presidente para el próximo sábado, pero es casi seguro que realice una visita a la ciudad de Hermosillo, en donde los diferentes grupos de ciudadanos podrían tramitar una reunión con el mandatario, que podría ser la última del presente año. Podría, digo, porque con López Obrador nunca se sabe.

Además, desde hace muchos años Andrés Manuel López Obregón, antes de ser candidato y presidente, visitaba frecuentemente Sonora, en donde cuenta con muchos amigos, entre ellos, a los miembros de la tribu Yaqui. Así que no les extrañe una visita Navideña o de fin de año.

Se aplicará la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca en Hermosillo

Desde este miércoles y hasta el próximo domingo, se aplicará una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus a las personas mayores de 65 años. Habrá varios centros de vacunación en los diversos sectores de Hermosillo. También se vacunarán a los rezagados después de terminar con las personas de la tercera edad…Esto lo informó el delegado de Bienestar, Jorge Taddei Bringas. Hay que aprovechar para pasar una Feliz Navidad y recibir el próximo año con buena salud y no lamentándonos por no habernos vacunados.

Los centros de vacunación se publicarán en redes sociales y también en los periódicos locales, porque en estos días el antídoto solo se aplicará a las personas de la tercera edad residentes en Hermosillo…

Hay que llevar los comprobantes de que ya recibieron las dos anteriores vacunas AstraZeneca, o, de las otras…Las primeras vacunas serán para las personas de 80 años y más, después de 75 años a los 79 años, después de los 65 a los 74 años…Más información en los periódicos de hoy.

El Ayuntamiento de Hermosillo no otorgarán permisos para venta de pirotecnia: Chito Díaz

La autoridad municipal mantiene vigente la no expedición de permisos temporales para venta de pirotecnia y condicionará permisos municipales para eventos y espectáculos a que, en caso de usar juegos pirotécnicos, sean solo los que no producen ruido al detonar, ya que eso es lo que más preocupa a los hermosillenses, indicó el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Florencio Díaz Armenta

Recordó que la federación, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, otorga permisos a empresas que se dedican a la venta y manejo de pirotecnia para eventos sociales como bodas y quinceañeras o espectáculos deportivos, pero el Ayuntamiento conserva la facultad de otorgar los permisos municipales para la celebración de esos eventos.

En ese sentido, indicó, lo que se busca es que contemplen en espectáculos deportivos, cívicos, culturales, etc. y eventos sociales, como bodas, quinceañeras, etc. juegos pirotécnicos que sean solo iluminen luces y no produzcan sonido al detonar en el aire, es decir los llamados juegos pirotécnicos fríos.

El secretario del Ayuntamiento de Hermosillo subrayó que existe un reclamo de ciudadanos organizados y que en lo individual han manifestado la necesidad de evitar la práctica de juegos pirotécnicos por los efectos que causa el ruido en personas, principalmente con espectro autista y otros padecimientos, así como en mascotas que se alteran por el estruendo.

Sigue vigente, subrayó, la instrucción del presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, de no otorgar el Visto Bueno del Ayuntamiento a establecimientos que buscan un permiso temporal para expender cohetes y todo tipo de pirotecnia y supervisar a los que tienen un permiso vigente otorgado por la Sedena para que cumplan con la normatividad, sobre todo en lo que se refiere a Protección Civil.

Esto incluye, dijo, además multar a los abarrotes y establecimientos que de forma clandestina expendan pirotecnia, así como a las personas que realicen detonaciones de pirotecnia, para lo cual pueden los ciudadanos hacer la denuncia al 911 y las autoridades actúen en consecuencia. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson