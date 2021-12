Rechazan comerciantes nuevo confinamiento por coronavirus

Preocupados los comerciantes por la reactivación del Covid-19 que podría llegar al color epidemiológico naranja en los próximos días si no guardamos las medidas sanitarias implementadas por las autoridades de Salud. En caso de que esto suceda, habrá cierres de negocios, que sería catastrófico para los empresarios, principalmente para el sector comercio, que no aprovecharían los días previos a Navidad y Fin de año, que es cuando la gente trae dinero productos de los aguinaldos, cajas de ahorro y demás prestaciones, sin contar los sueldos.

Es que no se han tomado las medidas necesarias para evitar la enfermedad por parte de los comerciantes, esto ya lo he comentado en este mismo espacio. En los últimos días los comercios se han visto repletos de compradores sin que hay un control en las entradas, tanto en los grandes centros comerciales como en los que se encuentran en el centro de la ciudad. Es que no hay cosa que provoque más alegría a los comerciantes que ver sus negocios llenos de personas, por lo que no le niegan la entrada a nadie, porque son ventas que se van a la competencia, que es mucha.

Los únicos responsables de que se cierren esos negocios son los propios comerciantes y sus clientes, el gobierno no tiene anda que ver. Sonora y Hermosillo se encuentran en semáforo amarillo, pero hay algunos municipios que están en color naranja de alto riesgo. Es necesario que se ponga más vigilancia para controlar la entrada a los comercios, ya que a los compradores “les vale” en qué color se encuentre Hermosillo. Además, la gente ya le perdió el miedo al coronavirus, por lo que no los detiene ningún color. Los empresarios son los que deben de controlar la entrada.

Los empresarios le piden al gobierno un equilibrio en el cuidado de la salud y la economía, “porque no podemos volver a los cierres de negocios o tener restricciones de horarios porque sería un golpe muy fuerte para la economía del país, declaró Héctor Tejada, presidente de la Confederación Nacional de Cámara de Comercios, servicios y turismo. Señaló que el cierre de empresas a causa de la pandemia provocó el cierre de 35 mil empresas a nivel nacional. Dijo que es necesarios sensibilidad a las autoridades para que no regresen los cierres de empresas.

Insisto, el gobierno es el que tiene menos responsabilidad en estas medidas sanitarias, son los dueños de los negocios y sus compradores los que deben cumplirlas. Lo que pasa es el que los comerciantes no quieren dejar ir a ningún cliente, aunque el costo sea mu alto, porque se afecta la salud de la ciudadanía…Lo que sí les aseguro que de aquí a la Navidad no se cerrará ningún negocio. Podrán darse muchas declaraciones en los medios de comunicación, pero no se llegará a tomar esas medidas devastadoras de cerrar empresas, porque así se manejan esas cosas.

En el caso de los restaurantes solo he ido a desayunar, pero es lo mismo, llenos a reventar, me imagino que en la comida de medio día hay más personas y por las noches aún más. No sé, los inspectores del Ayuntamiento de Hermosillo deben de saber más. No guardamos la sana distancia en nuestros hogares, cuando llegan los parientes y amigos a saludar a la familia. No tenemos esa cultura los sonorenses, todos son bienvenidos, principalmente nuestros hermanos, hijos y abuelos.

Siguen los automóviles arriba de las banquetas pese a operativo de Tránsito

Continúan los carros en las banquetas y no hay autoridad que frene a los automovilistas irresponsables que invaden los espacios de los peatones. A la gente de Hermosillo no le gusta caminar y quiere llegar a su destino y estacionarse enfrente. Esto ya no es posible, porque en la ciudad ya circulan muchos autos, unos nacionales y otros ilegales, que tienen los mismos derechos, no importa que sus dueños no paguen impuestos, ni placas de circulación, ni multas.

Los automovilistas se estacionan en donde mejor les parece, en las aceras con tinta roja, amarilla o para personas discapacitadas y, por supuesto, arriba de las banquetas. El Departamento de Tránsito Municipal no ha podido controlar a los conductores, no sé si porque no hay los suficientes agentes o, si estos reciben la tradicional “mordida”. Lo ciertes es que continúan invadiendo los espacios de la gente que tienen que trasladarse de un lugar a otro por necesidad.

El problema de presente en el primer cuadro de la ciudad, en el área de los palacios, catedral, el Congreso del Estado y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. También en otros lugares menos céntricos en donde también me han denunciado a esta redacción. Al parecer no se le da importancia a esta situación, pero podría representar una buena entrada de dinero a las arcas municipales. Solo es cuestión de levantar la infracción y mandar traer una grúa. Tan fácil así.

