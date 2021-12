Cierra bien el año el presiente Andrés Manuel López Obrador con un Zócalo a reventar

El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró bien el año con el mitin celebrado el pasado 01 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde llenó la plaza pública con 250 mil asistentes, según cifras oficiales. Independientemente de que hayan sido acarreados en camiones de los diferentes rumbos de la capital del país, es mucha gente, que de perdida se comieron una torta cada una, más apoyos económicos, como en los viejos tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De todas maneras, fue un éxito esta despedida del año 2021.

López Obrador ya puede irse a su tierra (Tabasco) a pasar las fiestas de Navidad y Fin de Año, o quedarse a reinar en Palacio Nacional, en su casa de la Ciudad de México, con su familia. Políticamente fue un éxito la reunión de Zócalo, en donde celebró su tercer año de gobierno en compañía del pueblo que lo eligió. Se espera que en los siguientes tres años empiece su debacle político, que yo no lo creo, pero sus críticos aseguran que sus seguidores se van a dar cuenta que se le han pasado tres años de sus gobierno sin haber hecho nada y que el país se ha estancado.

El presidente no va a cambiar su política, nada más porque sus críticos lo señalan, él sabe que tienen el apoyo de la mayoría del pueblo de México, que son los pobres, los adultos mayores y los jóvenes que reciben sus becas para seguir estudiando. En un descuido hasta se reelige, no lo creo, pero sí dejará a un candidato o candidata de su equipo de trabajo. López Obrador es un político fuerte, que será muy difícil, pero no imposible, que los partidos de oposición ganen la presidencia. Al menos en las próximas elecciones volverá a tener mayoría en el Congreso de la Unión.

A tres años y medio del triunfo de López Obrador, los partidos de oposición todavía no tienen a un posible candidato que pudiera ganar la elección presidencial, mientras que en el partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), ya suena más de tres aspirantes y, cualquiera de ellos podría ganar, claro, con la bendición del presidente. Solos ninguna de ellos gana. Me imagino que esto ellos lo saben muy bien…Se puede estar en contra del presidente, pero no de su fuerza política como para reelegirse o postular a un candidato (a) incondicional.

En política todo puede suceder, pero sí les aseguro que en estos momentos no hay en el ambiente político un candidato como Andrés Manuel. El candidato presidencia del PAN y ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, fue un “fenómeno” en su momento, pero no con la fuerza política del AMLO…A los tres años Solo era el presidente de México, porque se dedicó a gobernar y no hacer política. López Obrador actúa como si fuera el dirigente de Morena, o, como candidato presidencial, esa es la diferencia…Todos los candidatos ganan la elección y se ponen a gobernar.

La otra vez leí por ahí, que el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, gobernará como López Obrador, quiero decirle que sería un error, porque no cuenta con la simpatía del presidente, ni Sonora es la República Mexicana…Durazo debe de gobernar de acuerdo con los sonorenses, el vivió muchos años en la Ciudad de México y creo que se dio cuenta que somos muy distintos. Es más, él debe de quitarse muchas costumbres que trae de allá, porque son cosas que rechazamos los sonorenses.

Localiza Fiscalía de Sonora a 55 personas reportadas como desaparecidas

En noviembre, la fiscalía general de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) localizó a 55 personas reportadas como extraviadas o desaparecidas, en ocho municipios de la entidad, de las cuales la mitad son menores de edad. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía de Sonora, activó los protocolos de búsqueda en colaboración de otras instancias de los tres órdenes de Gobierno, para garantizar la integridad de las personas.

De las 55 personas localizadas, todas sanas y a salvo, 24 fueron en el Municipio de Hermosillo, 12 en Nogales, 6 en Cajeme, 5 en San Luis Río Colorado, 4 en Caborca, 2 en Agua Prieta, 1 en Guaymas y 1 más en Puerto Peñasco. Se presentaron denuncias, todas atendidas, por 36 personas del sexo femenino y 19 del masculino, del total de localizadas 28 corresponde a menores, de entre 5 a 16 años de edad, y el resto, 27 personas, a mayores de edad.

Además, personal de la FGJE localizó a cinco masculinos sin vida de 79, 66, 25 y 47 años de edad, con reporte de extravío o como desaparecidas durante 2021, en los municipios de Guaymas, Agua Prieta, Hermosillo, Caborca y Huatabampo.

La localización de personas reportadas como extraviadas o desaparecidas es una tarea de todos los días en la fiscalía general de Justicia del Estado, por lo que es muy importante que los familiares actúen de inmediato al interponer la denuncia ante el Agente del Ministerio Público, correspondiente; se debe presentar acta de nacimiento de la persona extraviada o desaparecida, su fotografía más reciente y proporcionar datos como vestimenta y lugares donde fue visto por última vez.

También se debe reportar de inmediato al número de Emergencias 9-1-1, para ubicar las oficinas más cercanas de la FGJE Sonora puede acceder al enlace (http://fiscalia.sonora.gob.mx/tramites-servicios/sectorizacion).

Estamos a días previos a la Navidad y Hermosillo ya encendió sus luces de colores

No sé si usted ya se dio cuenta que ya adornaron la ciudad de Hermosillo con luces de colores, principalmente los principales bulevares, calles y avenidas. El bulevar Miguel Hidalgo, la plaza zaragoza, así como los palacios de Gobierno y Municipal, lucen multicolores, por lo que se siente la Navidad…También muchos domicilios de los barrios y colonias se pueden ver los arbolitos y demás motivos navideños…Estados a 18 días de la Noche buena, fecha en que santoclós nos trae los regalos y al siguiente día, en Navidad, los abrimos.

Los regalos son de acuerdo a cómo nos hayamos portado durante todo el año, si usted de portó bien, tendrá muy buenos regalos y, si no, también tendrá regalos…Creo que me he portado bien, por lo que le pido a Santa un costal lleno de buena salud…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

