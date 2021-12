Ya se respira aire de Navidad y fin de año en Sonora; las ciudades con sus adornos de colores

Ya se siente la Navidad en el comercio local después de que la burocracia estatal y federal recibieron los aguinaldos y sus cajas de ahorro, por lo que es bueno, porque se reactiva la economía y empieza circular el dinero en todas partes.

Hasta ahora es poca gente la que ha cruzado la frontera para realizar sus compras en los grandes almacenes de Nogales y Tucson. Unos amigos me contaron que está muy cara la ropa y los juguetes para niños y adolescentes. Me platican que no hay las promociones y ofertas como en años anteriores. A lo mejor los próximos días cambia la situación y los sonorenses se dan una vuelta por los comercios de Arizona.

Además, a los maestros, que son muchos en Sonora, no los dejan entrar a los Estados Unidos porque les aplicaron la vacuna Cansino y ese antídoto es rechazado por el gobierno estadounidense. Nada más por citar a un grupo de personas, pero hay muchas más que también les aplicaron la misma vacuna y por lo tanto tampoco pueden cruzar la línea fronteriza. Este fue un error del gobierno federal que tendrán que pagar los maestros que inocentemente se dejaron llevar sin esperar a que llegara su turno de acuerdo a sus edades. Algunos maestros se aplicaron de otra vacuna, pero después el gobierno federal se dio cuenta y se las negó al resto.

Por una parte, qué buenos que los maestros hagan sus compras en el comercio local, pero por otro, qué malo que no puedan comprar en Estados Unidos productos de mejor calidad y a bajos precios…Lo que sea de cada quién, “en el otro lado” hay más variedad en artículos y baratos, por eso los mismos los comerciantes de Sonora compran en la Unión Americana para venir a revender a México. En el comercio local se pueden ver muchos artículos americanos a precios muy altos, dicen ellos (los comerciantes), que pagan derechos de importación, pero no es cierto…Son productos que cruzan la línea fronteriza sin problema, es cuestión de buen soborno.

Mucha gente ya empezó a comprar en las tiendas de Sonora para aprovechar algunas ofertas, principalmente en productos electrónicos, previniendo, no vaya a ser que se acaben las ofertas aquí y no logren pasar al “otro lado” …Lo que sí es un hecho es que a las y los que les aplicaron vacuna Cansino no van a poder cruzar la frontera. Me platican el caso de una familia que iban a Phoenix y uno de los integrantes le habían aplicado la Cansino y que a la pasado les preguntaron ¿todos están vacunados?, contestando afirmativamente y los dejaron pasar. A lo mejor fue por suerte, o, que flojera estarle preguntando a cada uno de los visitantes ¿qué vacunas te aplicaron?

Julio César Chávez da positivo a Covid-19

El Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, es uno de los grandes peleadores en la historia del boxeo y el mejor en la historia de México. Sus logros y peleas lo llevaron a ser reconocido de esta forma, pero ahora tiene pelea pendiente, la de vencer al Covid-19.

El expugilista dio positivo a esta enfermedad, en la cual se encuentra estable y tomando las medidas correspondientes, así lo informó la promotora IN HOUSE Entretenimiento en un comunicado en el que también se anuncia el retraso del espectáculo llamado “Los mandamientos de un hombre chingón”, conformado por el “César del Boxeo”, Roberto Palazuelos y Jorge Van Rankin.

Como parte de los protocolos sanitarios que hace la producción del espectáculo, Julio César Chávez se sometió a pruebas Covid-19, en las que dio positivo y suspender actividades para evitar contagios al personal durante las giras y los ensayos, así como las presentaciones que tenía programadas en Tijuana y Mexicali.

El salario mínimo aumentará a 172.87 pesos diarios

El salario pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios en la mayor parte del país, y en la zona libre de la Frontera Norte el salario mínimo general será de 260.34 pesos. Este miércoles, el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer que, en coordinación con el gobierno federal y el sector obrero, se acordó un aumento de 22% al salario mínimo para el 2022.

En el comunicado, el CCE dijo que a diferencia de lo ocurrido el año pasado, esta vez el alza se acordó de manera unánime entre los sectores obrero, patronal y gubernamental…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

