Emociona a «El Checo» conducir en circuito rápido

El piloto mexicano Sergio Pérez está emocionado y saldrá el próximo domingo con el objetivo de hacer una carrera perfecta en el Gran Premio de Arabia Saudita.

Nuevamente, los 20 pilotos se enfrentarán a una pista completamente nueva que, de acuerdo a sus características, exigirá un potente motor ante las curvas rápidas y las largas rectas del circuito de Yeda.

«Parece un circuito muy rápido, así que estoy emocionado de salir y ver cómo se siente en el coche de verdad. No creo que haya conducido antes en un circuito tan rápido con tantas curvas de alta velocidad, así que creo que será todo un desafío.

«Todos están en la misma posición y todavía no han tenido la oportunidad de correr allí, por lo que las sesiones de práctica serán muy importantes para poner nuestra atención», comentó el tapatío al portal de Red Bull.

Para la competencia de este fin de semana, Mercedes volverá a utilizar en el monoplaza de Lewis Hamilton el motor de Brasil, situación que no preocupa en Red Bull, pues consideran que la diferencia ya no es tan amplia.

«Esos puntos en Qatar y las tres últimas carreras fueron realmente importantes en el Campeonato de Constructores. Hemos logrado cerrar la brecha con Mercedes y ahora es el momento de ir con todo, no tenemos nada que perder y daremos lo mejor de nosotros. Si logramos tener dos carreras perfectas como equipo, estoy seguro de que podremos salir victoriosos», sentenció.