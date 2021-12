Dirigirá Ignacio Ambriz al Toluca

El Toluca hizo oficial la llegada del director técnico Ignacio Ambriz, quien viene de trabajar en España, en sustitución de Hernán Cristante.

El timonel mexicano cerró detalles con los Diablos Rojos para dirigirlos en el torneo Clausura 2022, según confirmó una fuente enterada de las negociaciones.

«Compromiso, trabajo intenso, buen futbol y disciplina son valores que nos unen», escribió el club escarlata junto a un video de bienvenida para Ambriz

Ambriz viene de fracasar en el Huesca de la Segunda División española, pero apenas hace un año ganó un título con el León, en el Guardianes 2020.

El estratega siempre estuvo interesado en el club escarlata, pero faltaban detalles sobre los refuerzos del equipo.

Ambriz tomará el lugar que deja vacante Hernán Cristante, quien dirigió al Toluca en el último año, en su segunda etapa.

Cristante no pudo llevar a los Diablos Rojos a otra Final, como lo hizo en el torneo Clausura 2018, cuando perdió ante Santos.

Ambriz buscará no sólo devolverle el protagonismo al Toluca, sino sacarlo de los últimos puestos de la Tabla de Cocientes, para no pagar multa.