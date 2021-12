Detienen en Canadá al General Trauwitz

Eduardo León Trauwitz está acusado de ser el protector del huachicol desde su puesto directivo de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto

utoridades canadienses detuvieron este viernes al General Eduardo León Trauwitz, en la provincia de Columbia Británica, con base en una orden de detención con fines de extradición a México por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos.

«Eduardo ‘L’ fue judicializado por la FGR en 2019, acusado de probablemente ser responsable como el protector del huachicol dentro de Pemex, ya que se pudo comprobar que él y un grupo de cómplices, también ya procesados, presuntamente encubrieron y protegieron el huachicol en las redes de distribución de Pemex», informó la Fiscalía General de la República.

«La orden de extradición se tramitó desde el 12 de noviembre de 2019, lo cual permitió que las autoridades canadienses cumplieran cabalmente con lo solicitado, lo cual demuestra las excelentes relaciones bilaterales con dicho país.

La solicitud de detención con fines de extradición se basa en la orden de aprehensión librada el 14 de mayo de 2019 por Iván Aarón Zeferín, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, contra Trauwitz y otros 12 ex subordinados.

Zeferín instruyó capturar a ocho ex funcionarios -el General entre ellos- por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos, ambos contemplados con prisión preventiva oficiosa.

Esto significa que si Trauwitz es entregado a México y procesado quedará privado de la libertad durante su procedimiento en el Penal Federal del Altiplano, donde se localiza el centro de justicia a cargo de la causa penal y donde han sido encarcelados sus coimputados.

«Entre 2014 y 2018, Eduardo ‘L’, en su calidad de subdirector de la empresa Pemex, probablemente creó una organización criminal para sustraer y encubrir ilícitamente hidrocarburo de los ductos de Pemex, a través de diversas tomas clandestinas», agregó la Fiscalía.

Las imputaciones contra Trauwitz por la protección al huachicol tienen su origen en las declaraciones que rindieron tres ex elementos de Seguridad Física de Pemex, quienes acusaron que durante la gestión del General agentes de inteligencia de la empresa productiva del Estado ordenaban la perforación de ductos y la apertura de tomas clandestinas.

Pruebas y testigos

Moisés Ángel Merlín Sibaja, Enrique Alejandro Sandoval Díaz y Eliseo Lara Cortes describieron a la FGR el panorama de corrupción, improvisación y negligencia que reinó durante el sexenio pasado en el área encargada de combatir el robo de combustible en Pemex.

Los testigos señalaron que los jefes de departamento de Seguridad Física en Tamaulipas, Nuevo León, Puebla y Veracruz ordenaban sellar en forma «hechiza» las perforaciones ilegales, no denunciarlas ante la PGR, hoy FGR, y mucho menos mencionarlas en los reportes internos de Pemex.

También denunciaron a mandos como el Mayor de Intendencia Francisco Casas Sánchez, ex subgerente de Operaciones de Zona Centro, fallecido en 2018, por vender en el mercado Hidalgo, de la Colonia Doctores, las estructuras metálicas que retiraban de las tomas ilícitas.

Los tres testigos señalaron que sus superiores inmediatos siempre decían que estas instrucciones venían del General León Trauwitz, aunque no se trata de una imputación directa.