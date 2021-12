Detienen a «El Lagarto» en Iztapalapa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturó en Iztapalapa a Jorge C.C., alias «El Lagarto» o «El Oaxaco», dio a conocer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana.

Jorge C.C., alias «El Lagarto» o «El Oaxaco», es identificado como distribuidor de grandes cantidades de droga a diferentes grupos delictivos, quienes la llevan a diferentes alcaldías de la Ciudad de México, principalmente a la célula liderada por Agustín López Robles alias «Don Agus», detenido por la SSC el pasado 06 de febrero de 2021, junto con ocho de sus principales colaboradores al Sur de la ciudad.

Además de traficar droga, «El Lagarto» enseñaba a sus compradores a “cocinarla”, cortarla y empaquetarla para su posterior distribución al menudeo y así obtener mayores ganancias.

También se sabe que Jorge Cruz Camacho se dedica a la compra y venta de armas y municiones de diversos calibres, las cuales son adquiridas principalmente por integrantes de los grupos delictivos que operan en la Ciudad de México.

También se les señala como responsable de la invasión y despojo de predios principalmente en la zona del Ajusco, Tlalpan; en donde ubicaba domicilios aparentemente sin dueño, realizaba los trámites correspondientes para registrarlos a su nombre o de familiares y conocidos, para lo que contrataba abogados, a quienes por no cumplir en tiempo con los acuerdos para “legalizar los predios”, como mecanismo de presión eran intimidados, amedrentados y en ocasiones golpeados y abandonados en terrenos baldíos.

Uno de sus colaboradores más cercanos es Gustavo Z. T., alias «El Patas», persona sumamente violenta que operaba en el Ajusco y Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, quien fue detenido el 06 de enero de 2021.

Jorge Cruz Camacho para evitar ser identificado por las autoridades, así como para evitar su se conociera su ubicación, dormía y vivía por lapsos cortos en diferentes ranchos y casas de familiares, todas en inmediaciones del Ajusco. Siempre cerca de una zona boscosa, para así lograr huir en caso de que las autoridades lo intentaran detener, También cambiababa constantemente de vehículo para su traslado.

A «El Lagarto» o «El Oaxaco» le gusta participar en carreras de caballos y peleas de gallos, Posee varios ejemplares de alto valor, los cuales traslada a rodeos, palenques, fiestas privadas y carreras clandestinas principalmente en Toluca, Estado de México, además realiza apuestas de grandes cantidades de dinero.

Jorge C. C. ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Sur en el 2007 por Delitos contra la salud, posesión de cocaína fines de comercio, portación de arma y cartuchos de uso exclusivo del Ejército; en 2007 ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, por el delito Robo simple y en 2014 al CEFERESO No. 5 por Delitos contra la salud.