Destinarán al Isssteson ahorros presupuestales

El gobernador Alfonso Durazo afirmó que este y los subsecuentes paquetes fiscales a lo largo de su administración generarán ahorros para beneficio de instituciones como el Isssteson, la cual planea estabilizar y rescatar a lo largo del sexenio.

El mandatario sonorense explicó que el camino para el rescate del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) será difícil, y deberá comenzar por detener las malas prácticas que han mermado su situación económica a lo largo de los años.

“Vamos a trabajar de manera muy particular en la estabilización del Isssteson. Está de tal manera dañada la institución que no va a ser fácil, no va a ser fácil, si fuera fácil ya se hubiera hecho antes, pero lo primero es no degradar más a la institución con la atención de compromisos ocultos, de costos indebidos y de arreglos fuera de toda racionalidad, eso es lo primero”, manifestó Durazo Montaño.

De igual manera, dijo, el siguiente paso será “empezar progresivamente a asignar recursos de tal manera que podamos en, un horizonte de seis años, dejar una institución saneada” que pueda cumplir con sus obligaciones para con las y los trabajadores sonorenses y demás derechohabientes.

“Ese es el ideal, no va a ser de un día para otro, pero de un día para otro sí vamos a conseguir que no se roben los medicamentos, que no se den recetas que se surten a dos, tres, cuatro veces su costo real, que el Isssteson no

subrogue servicios de imagenología, que cuestan dos, tres, cuatro, cinco y hasta diez veces su valor real.

«Eso sí, de inmediato, y en paralelo, un fortalecimiento presupuestal”, explicó.

El gobernador Alfonso Durazo reiteró que estos avances destacarán a lo largo de la administración, pues el presupuesto debe pensarse de forma que su aplicación en la reparación del daño histórico a una institución no repercuta en el correcto funcionamiento de otros aparatos de la administración pública del estado.

“En este momento no se nota de manera tan relevante, pero conforme avancemos en el ejercicio del presupuesto vamos a ir generando ahorros y vendrá el momento en el que podremos, tendremos capacidad presupuestal para reasignar recursos a la institución e irlos fortaleciendo progresivamente”, finalizó.