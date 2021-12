Descartan otro confinamiento por Ómicron

José Luis Alomía Zegarra, dijo que se reforzarán las medidas de prevención y adelantó que las medidas “nunca más llegarán a un cierre total de actividades”

El secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zegarra, descartó cierres totales de actividades en Sonora, ante el inicio de la cuarta ola de contagios de Covid-19 y la posible llegada de la variante Ómicron a la entidad.

En entrevista, el funcionario estatal descartó cierres totales de actividades, sin embargo, precisó, se reforzarán las medidas de prevención y se intensificarán los programas de concientización sobre la importancia de cumplir con los protocolos de sanidad.

Reiteró que no necesariamente se cesarán las actividades en Sonora ante la posible presencia de la variante Ómicron, sino que dependerá de la información que compartan los países que ya tiene la transmisión y cómo se comporta.

Sin embargo, se puede adelantar que las medidas nunca más llegarán a un cierre total de actividades, no es posible en un marco de avance en la población de vacunación, reiteró el funcionario de la Secretaría.

“Ya hemos tenido situaciones similares con variantes previas, cuando se identificó Alfa en Inglaterra, Beta, Gama y Delta, pero ninguna de las cuatro variantes de preocupación por la Organización Mundial de la Salud (OMS) demostraron mayor virulencia y por lo tanto gravedad en los pacientes”, precisó.

En este sentido, el llamado a la población es seguir implementado los protocolos de sanidad, como el uso adecuado de cubre bocas, mantener sana distancia y lavado frecuentes de manos, se podrá prevenir el contagio de Omicrón y de todas la variantes que surjan, puntualizó.

Suman 117 mil 839 casos y 8 mil 734 muertes

Por otra parte, la Secretaría de Salud informó que este martes se reportaron 348 nuevos contagios, en 211 mujeres y 173 hombres, así como dos defunciones además 16 fallecimientos de fechas anteriores para sumar 117 mil 839 casos y ocho mil 734 decesos.

La dependencia estatal señaló que dicho nuevos contagios se distribuyeron de la siguiente manera: Hermosillo, 198; Cajeme, 51; San Luis Río Colorado, 33; Nogales, 29;Caborca, 16; Guaymas y Navojoa, ocho cada uno; Agua Prieta, siete; Magdalena, cinco; Cumpas y Villa Pesqueira, cuatro cada uno; Etchojoa, Huatabampo y Pitiquito, tres cada uno.

Además, Baviácora, dos;Aconchi, Altar, Bacerac, Bácum, Benito Juárez, Empalme, Naco, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto y Santa Ana, uno cada uno.

Once pacientes fueron hospitalizados durante las últimas horas, de los cuales nueve se reportaron como no vacunados contra SARS CoV-2, y dos con esquema completo.

Mencionó que en las últimas 24 horas ocurrieron dos defunciones en un hombre y una mujer residentes de los municipios de Hermosillo y Cajeme; de estos pacientes, uno contaba con el esquema de vacunación completo contra SARS CoV-2, y la otra no estaba vacunada; a dichas defunciones, continuó, se agregan 16 ocurridas en días previos.