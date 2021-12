Descarta Serena Williams el Abierto de Australia

La tenista de 40 años –siete veces campeona en el Melbourne Park– no juega desde que se retiró de un partido de primera ronda en Wimbledon con una lesión muscular en la pierna derecha

Serena Williams informó que no disputará la próxima edición del Abierto de Australia al afirmar que aún no se encuentra en condiciones físicas óptimas para jugar.

La tenista de 40 años –siete veces campeona en el Melbourne Park– no juega desde que se retiró de un partido de primera ronda en Wimbledon con una lesión muscular en la pierna derecha. Ha retrocedido al puesto 41 del ranking.

Conquistó el último de sus 23 títulos de Grand Slam en el Abierto de Australia de 2017, y perdió ante Naomi Osaka en sets corridos en las semifinales este año.

En un mensaje difundido por el Abierto de Australia, Williams dijo que siguiendo las recomendaciones de su equipo médico optó por no disputar la edición de 2022 del torneo.

«A pesar de que nunca es una decisión fácil de tomar, no me encuentro a un nivel físico óptimo para poder competir», añadió Williams.

«Melbourne es una de mis ciudades favoritas y tengo muchas ganas de jugar el Abierto de Australia cada año. Echaré de menos a los aficionados, pero estoy ansiosa por volver a competir a mi máximo nivel».