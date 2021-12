Deja Silvia Pinal el hospital

Estuvo algunos días internada tras presentar baja de frecuencia cardíaca y presión alta. Además, durante su estadía le fue diagnosticado Covid-19

La primera actriz, Silvia Pinal, fue dada de alta del hospital la tarde de este miércoles 29 de diciembre, confirmó su hija Sylvia Pasquel, luego de estar algunos días internada tras presentar baja de frecuencia cardíaca y presión alta. Además, durante su estadía le fue diagnosticado Covid-19.

«Ya me enteré que mi mamá ya va a salir del hospital. Debe estar llegando a su casa. Se decidió en vez de pasarla a otro cuarto de terapia normal, llevarla mejor a casa con todos los cuidados para evitar que se pudiera contagiar de alguna otra cosa en el hospital. Mi mamá está súper bien, va a estar súper bien cuidada», comentó Pasquel.

«Nadie se puede acercar, es como si estuviera en terapia intensiva. Todo está bien. No puede estar en contacto con nadie. A mí ya me dijo el doctor que no me puedo acercar, porque por obvias razones ya estoy ruca.

«No puedo acercarme porque la puedo contagiar o me puedo contagiar. Siempre tengo que ver los toros desde la barrera», apuntó.

Comentó que esta decisión la tomó el médico porque la salud de la primera actriz está muy estable y su cuadro de síntomas de Covid es muy leve, por lo cual, prefirió mandarla a su casa con todos los cuidados intensivos como si estuviera en el hospital.

Hasta el momento se sabe que llegaron dos ambulancias a la casa de Silvia Pinal. Así podrá recibir el Año Nuevo en su casa con sus hijos y nietos.