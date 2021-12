Dan a Emma Coronel tres años de prisión

Emma Coronel, esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán, fue sentenciada a tres años de prisión en Estados Unidos por su participación en la adminstración de los negocios del cártel de Sinaloa.

En una audiencia realizada este martes, el juez Rudolph Contreras, de la corte federal de Washington, dictó una sentencia menor a la exreina de belleza de 32 años al reconocer que la acusada era una adolescente cuando se casó con

«El Chapo» Guzmán, y que además admitió su culpabilidad luego de su arresto en febrero de 2021. Coronel se dijo arrepentida ante él.

«Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia», aseguró, y rogó al juez que las gemelas de nueve años que tuvo con «El Chapo» no crezcan también sin su madre tras la cadena perpetua que el exjefe narco, sentenciado en 2019, cumple en una prisión de alta seguridad en Colorado.

Además de los 36 meses de detención, Contreras dispuso que Coronel cumpla cuatro años de libertad supervisada, un año menos que lo que habían requerido los fiscales, así como el pago de 1.5 millones de dólares.

Los nueve meses que lleva en prisión cerca de la capital estadunidense se descontarán de su pena.

Coronel, de doble ciudadanía estadunidense y mexicana, fue arrestada el 22 de febrero en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en las afueras de Washington, por presunta «complicidad» en el negocio de tráfico de drogas de su marido, y desde entonces permanece detenida cerca de la capital estadunidense.

El 10 de junio se declaró culpable de los tres cargos presentados en su contra: conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, conspiración para lavar dinero de narcóticos, y participación en transacciones financieras con una organización narcotraficante.

Beneficios por ser esposa de «El Chapo»

Emma Coronel, sobrina de Ignacio Coronel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, nació el 2 de julio de 1989 en California, pero pasó casi toda su vida en México.

Se casó con «El Chapo», 32 años mayor que ella, en 2007, cuando aún era una adolescente y con él tuvo dos hijas gemelas, Emali Guadalupe y María Joaquina.

Entre su boda y su arresto en febrero, Coronel se benefició «de múltiples maneras» y «a sabiendas» de las ganancias del tráfico de su esposo, según documentos judiciales estadunidenses.

Los fiscales dijeron que admitió tener conocimiento de la importación a Estados Unidos de al menos 450 kg de cocaína, 90 kg de heroína, 45 kg de metanfetaminas y 90 toneladas de mariguana.

Además, Coronel se lucró alquilando propiedades compradas con dinero de la droga y ofició de «intermediaria» entre integrantes del cártel y su marido cuando éste estaba preso en México.

También ayudó a «planificar y coordinar» la espectacular fuga de prisión del jefe narco en México a través de un túnel en 2015, señalaron los investigadores.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, actualmente de 64 años, era considerado el narcotraficante más poderoso del mundo hasta su arresto en 2016 y su extradición a Estados Unidos en 2017. Sentenciado a cadena perpetua en julio de 2019 en Nueva York, cumple su condena en la prisión de máxima seguridad ADX en Florence, Colorado.

Riesgo de ser testigo protegido

La abogada de Coronel, Mariel Colón, negó que su cliente hubiera cooperado con los fiscales para ver reducida su sentencia ni que fuera a acogerse al programa de testigos protegidos.

«Ella tiene unas niñas en México y es muy bien sabido lo que les pasa a los cooperadores, a las familias de los cooperadores. Entonces ¿por qué exponer, arriesgar la vida de sus niñas, la vida de su familia?», declaró Colón en una entrevista el 18 de noviembre con la cadena Univisión.

Pero expertos en narcotráfico dan por sentado que Emma Coronel cooperó con la justicia estadunidense.

«Está muy claro que ella colaboró, lo cual tampoco es de extrañar», dijo a la AFP Michael Lettieri, que lidera el Proyecto de Recursos contra la Violencia en México, afiliado a la Universidad de California en San Diego.

El juicio contra El Chapo duró más de tres meses, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, y Coronel asistió casi a diario, una alta visibilidad que según algunos observadores puede haber incidido en su posterior arresto.

Lettieri aseguró que aunque el liderazgo de las mujeres es generalmente subestimado en el mundo del narcotráfico, Coronel «era una parte importante en las operaciones» del cártel de Sinaloa.

Pero según la experta, la condena de Coronel, como la de tantas personas vinculadas al narcotráfico, no supondrá cambios en el flujo de drogas dada la enorme demanda en Estados Unidos y el «déficit de estado de derecho en México».