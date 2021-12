Da el León «vuelta a la página»

«La Fiera» se enfoca ahora en su siguiente sueño, el Mundial de Clubes

La directiva del León no le ve inconveniente alguno al desarrollo de la final que disputaron contra Atlas y considera que el rival es digno campeón, por lo que le da carpetazo al Apertura 2021 para planear el 2022 con el objetivo puesto en ganar el boleto del Mundial de Clubes.

Jesús Martínez Murguía, platicó con ESPN Digital y dijo que “estamos pasando por un día complicado todos en el club, pues estuvimos a un paso de otra copa. Hay que aceptar cuando ganamos y cuando perdemos. Nos queda levantar la cara y sabemos que tenemos una revancha. Mañana volveremos con más fuerza”, indicó el presidente de los esmeraldas.

El directivo reconoció el acierto que se tuvo en contratar a Ariel Holan, quien en menos de cinco meses consiguió llevar a León a la final del futbol mexicano, además de ganar bajo su mando su primer título internacional, al vencer al Seattle Sounders en la Leagues Cup 2021, en Las Vegas en septiembre pasado.

“Se ha logrado un estilo de juego con Ariel, quien ha mantenido el ADN del club. Los dos juegos iniciales los perdimos, incluido la derrota en el partido de Campeón de Campeones de la Liga contra Cruz Azul. Siempre creo en los proyectos, en el profesor”, añadió Jesús Martínez Murguía.

El dirigente señala que pese a ser de los equipos que más partidos disputó y de los que más seleccionados nacionales presta, pudieron superar a clubes importantes como América, Monterrey y Cruz Azul, pues “les pesó ese tema y no pudieron llegar a la final como nosotros. Holan pudo contrarrestar todo esto y peleamos hasta el último minuto por el título”.

Este lunes, León inició el proceso de planeación y el martes se reunirá la directiva con el cuerpo técnico para definir las necesidades del equipo, de cara al torneo Clausura 2022.

Jesús Martínez Murguía indica que el torneo local es muy importante, pero también el salir campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf y poder participar en el Mundial de Clubes.

“Pelearemos por un sueño que es ganar la Concacaf. Queremos ir a un Mundial; ese es el sueño del club”.

A decir de Martínez Murguía, el equipo tendrá bajas y altas; se pretenden dos refuerzos, cuya posición todavía no se decide y no se descarta que llegue un refuerzo de peso. La continuidad de Santiago Ormeño es un hecho, aunque no haya sumado muchos minutos, ya que “Víctor Dávila anduvo en un buen momento y fue decisión de Ariel el que jugara; pero le tengo mucha fe a Santiago. Confío en que el torneo que viene va a jugar mucho”.