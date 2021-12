Critica Jennifer Aniston doble moral sobre mujeres

Siempre ha estado en el ojo público, lo que ha ocasionado múltiples especulaciones sobre su vida personal, sus romances y su relación con la maternidad

Según una entrevista que le concedió Jennifer Aniston a Hollywood Reporter ya no se toma personal los rumores sobre ella, su vida personal o su estatus sentimental, incluso criticó la situación de las mujeres en el medio artístico.

Aniston pasó a criticar la «doble moral» cuando se trata de retratar a las mujeres en los medios, y señaló que «los hombres pueden casarse tantas veces como quieran, pueden casarse con mujeres más jóvenes de entre 20 y 30 años.

«Las mujeres no pueden hacer eso. Los hombres de 30 años, por cierto, son muy diferentes de los hombres de 40 y 50 años «, continuó.

«E incluso a finales de los 20, es un mundo completamente nuevo que estoy descubriendo que está vivo y coleando».

Aniston siempre ha estado en el ojo público, lo que ha ocasionado múltiples especulaciones sobre su vida personal, sus romances y su relación con la maternidad ya sea con Brad Pitt o Justin Theroux.

Sin embargo asegura que dejó de tomarse personalmente los rumores de embarazo «simplemente desagradables», ya que la estrella reflexionó con franqueza sobre las presiones que ha enfrentado para tener hijos.

«La gente ciertamente proyecta sobre ti y todo eso, pero mi trabajo es decir: ‘Escucha, te mostraré de lo que soy capaz y tú decides si quieres suscribirte'», dijo.

«Entonces, desapareces tanto como puedes, te diviertes, asumes estos papeles raros, te importa un carajo, te diviertes».

«Solía tomarlo todo de manera muy personal: los rumores de embarazo y toda la suposición de ‘Oh, ella eligió la carrera sobre los niños’. Es como, ‘No tienes idea de lo que me pasa personalmente, médicamente, por qué no puedo … ¿puedo tener hijos?’ No saben nada, y fue realmente doloroso y desagradable».

La ganadora del Emmy culpó a los tabloides, pero dijo que la cultura del escrutinio público ha «cambiado de manos» con el auge de las redes sociales en los últimos años.

«Lo que la prensa sensacionalista y los medios de comunicación le hicieron a la vida personal en ese entonces, la gente común lo está haciendo ahora», dijo.

«Aunque no he visto un tabloide en tanto tiempo. ¿Sigo teniendo gemelos? ¿Voy a ser la madre milagrosa a los 52 años? «.