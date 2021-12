Cede hemorragia cerebral en Carmen Salinas

Todo parece indicar que hay una leve mejoría en la salud de la actriz, revelan sus familiares

Todo parece indicar que hay una leve mejoría en la salud de Carmen Salinas, quien está en terapia intensiva y coma desde el pasado once de noviembre debido a una hemorragia cerebral.

«Le hicieron una tomografía el día viernes y la buena noticia es que ya no tiene derrame, hemorragia, entonces es la gran noticia, pero sigue delicada. Y le quitan el respirador, está respirando, pero se lo vuelven a poner para que descanse. Sigue con sus movimientos”, aclaró María Eugenia Plascencia.

Por su parte, la nieta Carmen Plascencia señaló que Carmen Salinas todavía no reacciona completamente y no hay conciencia. “La sangre es la mínima, pero todavía no hay una respuesta”

Al preguntarles a María Eugenia y Carmen Plascencia si dentro del cuadro delicado que afronta Carmen lleva un proceso de respuesta esperado por los doctores, respondieron:

«Sí y no. La verdad, ciertas expectativas las ha superado, pero ciertos procesos como dejar y regresar al respirador, que pudiera haber infecciones, hongos, bacterias, por la postración, por estar en terapia intensiva, sí se ha desarrollado como ellos lo han dicho.

«Sin embargo, nos daban un tiempo de un mes y medio para que la hemorragia se fuera y se fue en tres semanas. Entonces, como hay, de pronto, mucha esperanza por cosas buenas que logra mi abuelita, no podemos confiarnos porque siempre hay un riesgo. Al final, sigue el riesgo”.

María Eugenia celebró ver a su mamá mientras estaban haciéndole masajes terapéuticos en ciertas partes del cuerpo.

Debido a que hace casi un mes está en coma, la actriz sí ha bajado de peso.