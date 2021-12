Buscan prevenir accidentes en Nochebuena 

Realizarán recorridos del operativo carrusel, instalarán puntos de observación y mantendrán la operatividad del Dispositivo de Evaluación y Control de Tránsito (DECT)

El próximo viernes 24 de diciembre, el total del personal de Tránsito Municipal desplegará operativos en la ciudad y zona urbana, para prevenir accidentes viales durante la celebración de Nochebuena.

Ramón Manuel Arvizu Quintero, encargado del Dispositivo de Tránsito para una Movilidad Segura e Incluyente (Ditam), informó que se efectuará el operativo carrusel en las principales vialidades de Hermosillo, con la finalidad de inhibir accidentes ocasionados por el exceso de velocidad o la imprudencia.

Dijo se establecerán puntos de observación en diferentes cruceros, calles y avenidas dentro de las colonias, así como en vialidades primarias y secundarias, para tener presencia policial y cercanía con el ciudadano.

Arvizu Quintero mencionó se contará con el Dispositivo de Evaluación y Control de Tránsito (DECT), el cual operará de manera aleatoria en los principales bulevares de la ciudad para prevenir hechos viales relacionados por conducir en estado de ebriedad.

Estadística semanal

En cuanto a los accidentes de la semana, Arvizu Quintero informó que del 13 al 19 de diciembre, el personal de Tránsito elaboró 33 informes oficiales a la autoridad investigadora por igual número de hechos viales, de los cuales 27 fueron choques entre vehículos, cinco impactos contra objeto fijo y un atropellamiento.

Estos accidentes fueron ocasionados por imprudencia del conductor, 12; no respetar distancia con el vehículo de enfrente, ocho; exceder límite de velocidad, seis; invadir carril,tres; no respetar señal de alto, dos, no respetar semáforo, uno y retroceden sin precaución uno.

Puntualizó que el fin de semana se implementó el Dispositivo de Evaluación y Control de Tránsito, detectando en este operativo a 64 personas conduciendo en estado de ebriedad.

Además, en la semana se detectaron mediante los recorridos de vigilancia de las unidades patrulla a 13 conductores más que fueron certificados como ebrios por un médico legista, agregó.