Buscan lugar a Lainez en otro club

Junto con Jesús Manuel «El Tecatito» Corona, del Porto luso, podría llegar al Sevilla, de acuerdo al medio español Cadena Ser

Dos futbolistas mexicanos viven días cruciales para conocer si su futuro pasa por Sevilla, España.

Diego Lainez ya no tendría cabida en el Betis, que ya le busca acomodo al mediocampista mientras que Jesús Manuel «El Tecatito» Corona, del Porto luso, podría llegar al Sevilla, de acuerdo al medio español Cadena Ser.

Lainez no ha llenado el ojo en el club bético que busca acomodarle en un equipo donde tenga más minutos, para hallar su mejor versión.

Por su parte, Corona apenas ha jugado en esta temporada y hoy no fue convocado por su DT Sergio Conceicao para el cotejo de Taça de Portugal ante Benfica, por los Octavos.

Lainez suma sólo 20 minutos en esta temporada de LaLiga en 2 cotejos; mientras que el «Tecatito» lleva 278 minutos jugados en 9 cotejos sin haber mecido las redes, en la Primeira Liga.

El Sevilla iría por Corona ante la dificultad para fichar a Anthony Martial, del Manchester United, por quien no podría pagar los 8 millones de euros que pide el club inglés.