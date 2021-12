Buscan concientizar sobre derechos de los animales

Cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos de los Animales, acción proclamada en 1998 por un grupo de activistas, y a través de la celebración de esta fecha se busca concientizar sobre el comportamiento a favor de los animales.

Sara Elba Estrella Aguirre, egresada del Posgrado en Psicología de la Universidad de Sonora, y que enfocó su tesis a la protección de los animales de compañía, explicó que perros y gatos ya pasaron por el proceso de domesticación, pero también están los animales de producción, los animales exóticos y los salvajes.

“Cuando hablamos de la protección para animales domésticos o de compañía, se habla primero sobre una atención médica, que se cubran todas estas necesidades de salud, tanto de enfermedad como de prevención de enfermedades para los animales; también se generó otra categoría, las actividades de recreación o actividades donde los animales, bajo supervisión, puedan desplegar sus comportamientos naturales” expresó.

Recordó que localmente se cuenta con el Centro de Atención Canina y Felina y la Ley de Protección Animal para el Estado de Sonora, y lo que se plasma en el rubro de responsabilidades es que los dueños se encarguen de que el animal se mantenga con una placa de identificación, que si están paseando por las calles se recojan las heces fecales y mantenerlos resguardados en espacios limpios.

La universitaria indicó que las personas que tienden a respetar más a los animales tienen un perfil dirigido a tendencias naturalistas o moralistas, que tiene que ver con una satisfacción por el contacto con la naturaleza y también una preocupación con una connotación ética o moral de responsabilidad por el cuidado animal.

Y sobre los que no los respetan, e incluso los lastiman, dijo, existen factores que pudieran influir ya que existen muchas razones o motivos por los cuales a una persona no le interese o no sienta afinidad, conexión y respeto por la naturaleza en general.