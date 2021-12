Brilla cineasta mexicana en Hollywood a 10 años de mudarse a Los Ángeles

La cinefotógrafa mexicana Paula Huidobro ha trabajado al lado de destacados actores y actrices

A 10 años de haberse mudado a Los Ángeles, la cinefotógrafa mexicana Paula Huidobro comienza a resplandecer entre los grandes proyectos.

Presume su labor en “CODA: Señales del Corazón”, al lado de Eugenio Derbez, con la que ya suena entre las candidatas en su rubro en la temporada de premios. Pero también concluyó la teleserie Pam& Tommy para Hulu y se encuentra en el rodaje de la nueva comedia de Jonah Hill y Eddie Murphy para Netflix.

La originaria de Ciudad de México confirmó que el proyecto lo dirige KenyaBarris (Grown-Ish y Black-Is) y que es una largometraje de alto presupuesto.

«(Estoy) en la nueva película de Jonah Hill y Eddie Murphy, de 100 millones de dólares para Netflix, es una comedia romántica. Antes terminamos la serie con SethRogen, Lily James y Sebastian Stan, que es la historia de Pamela Anderson y Tommy Lee. Una comedia negra.

«Hice Physical, con Rose Byrne y estuvo súper divertido, sí, bailamos mucho. Me encantaba cómo (ella) decía una cosa, y era muy dulce, propia, pero cuando oías lo que pensaba era súper dark y atormentada», dijo Huidobro, de 41 años.

Prima de Micky, de Molotov, y de Paco Huidobro, de Fobia, ya que su mamá es hermana del papá de ellos, Paula reconoció que el camino no ha sido fácil, pero que ha conseguido abrirse camino porque elementos clave en su profesión han confiado en su perspectiva y visión.

«Lo que está sucediendo con CODA es magnífico, ha recibido muy buenos comentarios. La verdad es que nunca sabes cómo van a quedar las películas, unas se logran muy bien y en otras el resultado es inesperado. Muchos amigos me han dicho que han llorado.

«A Sian (Heder), la directora, la conozco desde hace mil años, cuando era estudiante en AFI (American Film Insititue), ella estaba en un programa, yo en otro, yo tenía como 24 años. Hicimos un corto (Mother, 2006). Estuvimos en Cannes, luego hicimos Tallulah (2016) y un show de Apple, Little America (2020)…», detalló la candidata al Emmy por su trabajo en Barry.

Así es como se ha consolidado en la categoría de promesas de Hollywood, donde ha trabajado en proyectos con actores como Paul Bettany, Jennifer Connelly, John Malkovich, Glenn Close, Olivia Cooke y Patricia Arquette, entre otros.

«He disfrutado todo lo que he hecho, ha habido actuaciones que me han conmovido mucho.

Es mágico cuando ves a un actor que realmente se transforma, que captura una emoción, estar en el mismo cuarto donde la escena sucede, tienes que tener la presencia mental para que no se escapen las cosas y capturar lo que debes.

«Bill Hader (Barry) es un ‘film buff’ (experto en cine), tiene mucha cultura del lenguaje cinematográfico. A Craig Gillespie lo adoro, es el director de Cruella y con él hice dos series de televisión (Physical y Pam& Tommy) es una máquina creativa, está loquito, es chistoso, algo malvado», expresó la nominada a recibir el Oso de Oro en la Berlinale por Gardens of theNight, de Damian Harris.