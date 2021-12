Asesinan a cinco hombres a balazos

Cinco hombres fueron acribillados anoche en hechos ocurridos con diferencia de unas horas en el municipio de Cajeme.

En el primer caso, una persona del sexo masculino fue atacada a balazos en la colonia Tepeyac de Ciudad Obregón, en donde quedó sin vida.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, en las calles Ley 38, del citado asentamiento.

El hombre fue identificado como Miguel, de 28 años, quien quedó sin vida por fuera del domicilio de su familia.

Posteriormente, alrededor de las 21:15 horas, fue ultimado otro individuo en la esquina de las calles Puerto Salina Cruz y Cabo Corriente, en la colonia México.

El cuerpo del hombre, quien no fue identificado y quedó junto a un camión de transporte que estaba estacionado, fue trasladado a bordo de un vehículo particular, aunque según testigos ya no contaba con signos vitales.

Autoridades de los tres niveles de gobierno activaron el llamado “Código Rojo” y al sitio llegaron también elementos de la Guardia Nacional.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, confirmó este hecho a través de su cuenta de Twitter.

“Estaremos atentos y en apoyo a las investigaciones de la Fiscalía del Estado, quienes se encuentran en este momento tomando la evidencia pericial en el lugar de los hechos”, mencionó en su mensaje.

Triple ejecución en Esperanza

En la colonia Hogar y Patrimonio, en la comisaría de Esperanza, fueron ultimados tres hombres, dos de ellos se desplazaban en una bicicleta y el tercero estaba por fuera de su domicilio.

El ataque armado ocurrió al filo de las 22:15 horas, cuando las víctimas se desplazaban en los ligeros vehículos y desde un vehículo les dispararon asimismo, atacaron a Alberto, quien estaba por fuera de su vivienda.

Los dos ciclistas no fueron identificados y sus cuerpos quedaron a unos metros uno del otro.

Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones policiacas, así como personal de Servicios Periciales quienes tras procesar la escena la entregaron al Servicio Médico Forense quienes se encargaron de levantar y trasladar los cuerpos para la necropsia correspondiente.