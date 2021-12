Anuncia Joan Manuel Serrat gira del adiós

El músico se despedirá de los escenarios a través de su gira «El vicio de cantar 1965-2022», la cual iniciará el 27 de abril en NY y se prevé finalizar el 23 de diciembre en Barcelona

El músico Joan Manuel Serrat se despedirá de los escenarios a través de su gira «El vicio de cantar 1965-2022», la cual iniciará el 27 de abril en Nueva York y se prevé finalizar el 23 de diciembre en Barcelona.

En los últimos meses, Serrat, de 77 años de edad, se ha mantenido alejado de sus seguidores a causa de la pandemia de Covid-19; sin embargo, mencionó que no era la manera correcta de despedirse de su público.

«Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría», dijo el intérprete de «Cantares» en una entrevista con El País.

El español recalcó que entre las razones de su despedida es debido a que la pandemia provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público, además de su necesidad por recuperar su vida familiar y cumplir con cuestiones íntimas.

«Siguiendo las normas del Eclesiastés: hay un tiempo para cada cosa. Ah, y yo no decidí dejarlo. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina que nos obligó a abandonar una gira», sostuvo.

Nacido en Barcelona el 27 de diciembre de 1943, Joan Manuel Serrat es uno de los artistas más reconocidos de la música en español, declarado en 2014 Persona del Año por los Grammy Latino.

Conocido como «El noi del Poble Sec», por el popular barrio barcelonés donde creció, Serrat comenzó su carrera a mediados de la década de 1960, cantando en un programa de radio de su ciudad.

Comprometido y de profunda sensibilidad en sus letras, pronto se convirtió en uno de los representantes de la «Nova Cançó Catalana», aunque su primer gran éxito llegaría en 1969 con el álbum en castellano dedicado al poeta español Antonio Machado.

Entre sus géneros abarca el folklore catalán, la copla española, el tango, el bolero y el cancionero popular. Cabe señalar que, entre sus temas más destacados se encuentra «Mediterráneo», considerada el himno de su vida y una de las mejores canciones españolas.

«Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios».