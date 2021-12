Advierten sobre riesgo de contagio durante festejos

Para disminuir riesgos y que todos estén seguros durante la cena navideña y reunión familiar, hay que evitar todos los riesgos de un posible contagio y duplicar las medidas esenciales de protección, advirtió el académico Gerardo Álvarez Hernández.

El epidemiólogo y docente de la Universidad de Sonora señaló la importancia de seguir cumpliendo los protocolos para evitar el crecimiento de los números de casos de covid-19 en enero próximo, por lo que recomendó, principalmente, que en las reuniones no estén presentes las personas que no se hayan vacunado.

“Si se van a reunir en las posadas, en las fiestas y, sobre todo si están planeando la cena de Navidad juntos, hay que ver que todos estén vacunados”, afirmó el especialista quien dijo que hay que invitar a quienes no tengan la vacuna a reunirse de manera virtual a la reunión.

“Si alguien no está vacunado, invítenlo a tener la reunión virtual, que se conecte por zoom, pero una persona no vacunada no debe estar reunido con gente que sí tiene la vacuna”, añadió.

Álvarez Hernández explicó que una persona que no esté vacunada tiene tres veces más el riesgo de contagiarse y por lo tanto, de contagiar a los demás, además, tiene dos veces más el riesgo de ser hospitalizado y lo más grave, siete veces más el riesgo de morir si se enferma de covid.

“Evidentemente, esa persona representa una carga de disposición potencial para contagiar a todo el resto de la familia aun cuando tengan la vacuna”, reiteró y explicó que si en la mesa familiar de veinte personas vacunadas, uno no lo está, ese no vacunado puede exponerlos a todos y más seriamente a los mayores de 70 años.

Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer al chat de la familia es que si alguien no está vacunado y si alguien dice yo, entonces pedirle respetuosamente que es mejor que se reúna de manera virtual y así se hace una reunión híbrida: unos presenciales y otros virtuales, pero sólo así se va a reducir el riesgo, consideró.

Luego, agregó, considerando que en Sonora hay una gran proporción de personas que vienen de Estados Unidos y de otras partes del mundo a visitar familiares, hay que hacer la misma pregunta, pero también, hay que ver de dónde vienen.

“Es muy importante saber de dónde vienen y si vienen de áreas donde se sabe que ya hay ómicron, con mayor razón hay que tener cuidado pues evidentemente son potencial de mayor riesgo pues esa variante es altamente contagiosa.

“Hay que ver si vienen de Estados Unidos, de Europa; en Arizona ya se identificó la presencia de ómicron, y si es así, hay que pensar en la posibilidad nuevamente de que se unan a la reunión de manera virtual”, recalcó.

Álvarez Hernández dijo que una tercera recomendación es si se piensan reunir el 24 de diciembre en familia, también hay que preguntar si alguien, en la última semana fue a alguna fiesta de oficina, reunión con amigos, amigas, con gente que no conocemos en la familia para pedirles igual que se unan a través de un chat o una liga virtual.