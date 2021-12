Adelantan a viejitos posada navideña

Viejitos del asilo Juan Pablo II tuvieron por adelantado su posada y cena navideña que les organizó el Patronato del mismo para llevarles alegría y bueno momentos en estas fechas decembrinas.

Guadalupe Zepeda, enfermera del asilo, manifestó que el pasado fin de semana tuvieron su cena navideña y recibieron muchos regalos por parte de la ciudadanía, también se les hizo posada por parte del Patronato, quienes les trajeron comida, piñata, dulces, y chocolate, y al día siguiente cenaron pierna con sopa fría, refresco, y durante la semana se les ha preparado varios platillos navideños.

“La gente es muy voluntariosa y quiere mucho al asilo, la mayoría de los hermosillenses quieren mucho al asilo. Una persona que viene y visita, y plática con los adultos mayores, se van con las ganas de volver”, expresó.

Comentó que el asilo actualmente cuenta con 21 pacientes, 11 mujeres y 10 hombres de entre 67 y 91 años, en s mayoría originarios de otras partes del país, como Guadalajara, Michoacán, Zacatecas, así como de los pueblos de la Sierra.

“Son personas que se vinieron a Hermosillo en su juventud con la intención de cruzar a Estados Unidos cuando estaban los braceros en aquel entonces, y se quedaron en la Costa de Hermosillo, luego se vinieron a la ciudad y no tienen familiares que se haga cargo de ellos, están en total desamparo y de quedan con nosotros”, explicó.

Requieren pañales y alimento no perecedero

Debido a que cuentan con personas posteadas en cama u con problemas de incontinencia renal por su avanzada edad, el asilo requiere durante todo el año de pañales y alimentos no perecederos para brindarles la atención que requieren, manifestó Guadalupe Zepeda.

Señaló que debido a la situación de la pandemia sanitaria, el año pasado estuvieron a puertas cerradas, no recibieron visitas, ni donaciones de la gente, por lo que se requiere del apoyo de la ciudadanía para seguir adelante.

“Hay que recordar que el año pasado estábamos a puertas cerradas, no había donaciones, no se recibía gente, visitas, entonces no tuvimos ningún ingreso, y el Patronato está trabajando muy duro para el próximo año poder ingresar más pacientes”, dijo.

Detalló que cuentan con seis pacientes posgrados en cama, quienes necesitan pañales de dos tipos: el de aletas qué se doblan y otro qué es el cuadrado que se pone debajo de la persona por si se ensucian no pase a las sábanas.

De los que se valen por sí mismos, tienen tres con incontinencia y también usan pañal, abundó.

La gente que quiera hacer un donativo al asilo puede llevarlo en horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a sábado.