Siguen comerciantes haciendo su agosto en diciembre

Los comerciantes nada más esperan una oportunidad para subir los precios a los productos básicos y, esos han hecho desde que empezó el mes de diciembre. Este fin de semana el kilo de limón se vendió a 65 pesos, mientras que la lechuga a 25 pesos. Muchas familias que hicieron un sacrificio para comprar carne y demás ingredientes para el pozole, no les alcanzó para los limones. Desde el pasado 15 de diciembre los comerciantes trabajaron extras para re etiquetar precios.

Los grandes supermercados, esos que anuncian sus promociones en la televisión, a la hora que los clientes se presentan a comprar los productos dicen que ya se acabaron, aunque acaben de abrir los negocios. En los barrios y colonias de las ciudades, los propietarios de los abarrotes también se van grande y vende los productos a como les da la gana, sin importarles si las familias les quedó dinero para comprar otro día y poder comer…Y, ni modo, no hay autoridad que los frene.

En mi barrio, San Benito, el dueño del changarro de la esquina, Máximo Noriega, decía: “Mientras haya quite con desquite no hay problema”. El daba entender que mientras le subieran de precio los productos, él haría lo mismo, por lo que no perdía. Hay comerciantes voraces que les suben un producto 20 centavos y le suben un peso. Otros, aprovechan que la gente trae dinero y le suben el precio a todo.

Los ganaderos no han incrementados el precio de la carne de la res y los carniceros le han subido dos veces en diciembre…y todavía no termina el año…Lo mismo pasa con la ropa de vestir y el calzado. Los jefes de familia se privan de muchas cosas y hasta se endeudan para ver felices a sus hijos en Navidad. Otros, nada más firman en sus tarjetas de crédito para salir del paso. También hay mucha gente que compra en abonos a fayuqueros y les dan a los precios que ellos quieren.

Reconoce Toño Astiazarán esfuerzo cotidiano de servidores públicos municipales

“Un buen ambiente de trabajo parte de reconocer el esfuerzo que ustedes hacen a diario, y de que podamos entre todos generar un sentimiento de hermandad, compromiso, camaradería y esfuerzo colectivo”, afirmó el presidente Antonio Astiazarán Gutiérrez a servidores públicos municipales.

El munícipe acompañó a los empleados de las áreas del Ayuntamiento que participaron en la jornada de capacitación e integración “En equipo por Hermosillo”, que versó sobre la nueva cultura organizacional en la administración 2021-2024.

En su mensaje de cierre de esta actividad que organizaron la Dirección de Recursos Humanos y Contraloría del Gobierno Municipal, el presidente Municipal reflexionó sobre la oportunidad que cada mujer y hombre que labora para el Ayuntamiento tiene de trascender en el servicio a su comunidad.

“No estamos aquí para hacer lo ordinario, no estamos aquí solamente para hacer lo que la ley nos dice, por supuesto, somos funcionarios públicos y tenemos por principio constitucional hacerlo, pero debemos pensar cómo hacer lo extraordinario desde nuestra trinchera”, expresó. “Estamos haciendo un esfuerzo nosotros muy grande para poder, junto con ustedes, escribir una nueva historia para nuestra ciudad, y yo sé que lo podemos hacer”, sostuvo.

Invitó a cada empleada y empleado de la Comuna a sentirse y asumirse como parte de un mismo equipo que tiene la posibilidad de cambiar para bien la vida de las personas y a ser empáticos con cada ciudadano con el que se tenga contacto en el cumplimiento de la jornada laboral.

La jornada incluyó la participación del expositor Héctor Franco Rey; una descripción del programa “En Equipo por Hermosillo”; proyección de material audiovisual de cultura organizacional y un taller de integración y desarrollo para servidores públicos con dinámicas interactivas…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]