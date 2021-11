Tiene escasa afluencia marcha contra violencia de género

Colectivos feministas realizaron un recorrido por varios bulevares que culminó en el Museo y Biblioteca de la Unison.

Integrantes de colectivos feministas marcharon de forma pacífica ayer por las principales calles de Hermosillo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, movilización que no registró la misma convocatoria que en años anteriores.

Durante el recorrido se escucharon consignas sobre el derecho de la mujer a vivir sin violencia y exigir a las autoridades cumplir con su obligación de brindar protección a niñas, jóvenes y personas mayores.

“Ni una más, ni una asesinada más”, “Señor, señora, no sea indiferente, se matan a mujeres en la cara de las gente”, “Alerta, alerta”, “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, fueron algunas de las expresiones que se escucharon desde que partieron en el cruce de los bulevares Morelos y Rodríguez hasta las escalinatas del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, donde concluyó.

Aunque la marcha se distinguió por ser pacífica, al finalizar los posicionamientos de los colectivos participantes se hicieron algunas pintas en el suelo del edificio, se escribieron algunos nombres de víctimas.

A diferencia de años anteriores, el contingente fue muy compacto y se permitió que representantes varones de medios de comunicación cubrieran la movilización.