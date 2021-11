Supera inflación el 7.05 por ciento

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 7.05 por ciento anual en la primera quincena de noviembre, la cifra más elevada desde el 7.08 por ciento de abril de 2001, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La cifra no sólo resultó mayor a lo estimado por el consenso de Bloomberg, de 6.86 por ciento anual, sino que superó por mucho al objetivo del Banco de México (Banxico) de 3 por ciento más/menos un punto porcentual alrededor de ella.

Los productos con mayor variación al alza en sus precios fueron el tomate verde, con 42.06 por ciento quincenal; la electricidad, con 24.16 por ciento; otros chiles frescos, con 19.77 por ciento; y el transporte aéreo, con 7.08 por ciento.

Por principales componentes, el índice de precios no subyacente aumentó 11.68 por ciento anual de la mano de los agropecuarios, en especial frutas y verduras, con un alza de 13.36 por ciento, seguida por la de pecuarios, que incluye productos de origen animal, como la carne de res o el huevo, con 11.51 por ciento.

El precio de los energéticos se incrementó 15.25 por ciento en la primera quincena de noviembre de 2021 respecto al mismo lapso del año anterior y las tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 1.93 por ciento.

El índice de precios subyacente -que excluye a los productos con mayor volatilidad, como los combustibles- avanzó 5.53 por ciento anual, su mayor aumento desde el 5.58 por ciento anual de la segunda quincena de abril de 2009.

Las mercancías se encarecieron 7.04 por ciento anual y los servicios 3.85 por ciento.

Alimentos, bebidas y tabaco figuró con un alza de precios de 7.52 por ciento anual entre las mercancías, al tiempo que las mercancías no alimenticias subieron 7.52 por ciento.

Si sólo se consideran los primeros quince días de noviembre del presente año, el INPC mostró un crecimiento de 0.69 por ciento contra el 0.51 por ciento previsto por el mercado.

La variación quincenal únicamente fue menor a la de la primera mitad de noviembre de 2017, ocasión en que los precios avanzaron 0.92 por ciento.

El indicador subyacente subió 0.15 por ciento quincenal en la primera mitad de noviembre y el no subyacente 2.29 por ciento.

El Inegi explica que al interior de la inflación no subyacente quincenal, los precios de los productos agropecuarios se elevaron 2.17 por ciento y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 2.38 por ciento, en mayor medida como resultado de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano que se aplicó en 11 ciudades del País