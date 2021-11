Suma Jesús Sánchez 275 carreras

En reconocimiento a su hazaña, esta semana fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama del Deportista Sonorense

Por azares del destino, hace casi 20 años, Jesús Sánchez Casillas corrió su primer maratón, en ese momento jamás imaginó que esa decisión lo llevaría a ser entronizado al Salón de la Fama del Deportista Sonorense.

Hoy, a sus 65 años de edad –el 19 de noviembre cumplirá 66–, ha participado en una impresionante cifra de 275 carreras de larga distancia (maratón y ultramaratón) para totalizar más de 12 mil kilómetros desde aquel lejano mes de diciembre del 2001.

“Recuerdo mi primer maratón, fue en Mexicali, en diciembre del 2001, y la verdad no tenía pensado correrlo, me animé debido a que un estrafalario corredor, a quien apodaban El Brother», decidió inscribirse, después pensé ¿y por qué yo no?

«Entonces me acerqué a la mesa de registros y solicité la inscripción en la misma distancia de ese personaje, para mi sorpresa era la de los 42 kilómetros. No me quedó otra que aceptar el reto”, dijo.

“Sólo tenía experiencia en carreras de 5 y 10 kilómetros, nunca había corrido un maratón, pero así fue como debuté, podríamos decir… y desde entonces tengo una adicción (risas), hasta el momento acumulo 275 maratones y vamos por los 300 con el favor de Dios”, agregó el inmortal de la Clase 2021 del Salón de la Fama del Deportista Sonorense.

Sánchez Casillas, quien es sonorense por adopción pues a los 15 años llegó a San Luis Río Colorado para quedarse, después de nacer en Atonilco El Alto, Jalisco, es de los pocos corredores mexicanos que ha recibido en dos ocasiones el “Trofeo Hemerodromos”, el cual se le entrega a quienes hayan completado 100 maratones oficiales.

“Pienso que en las carreras todos somos ganadores, y después de este reconocimiento me siento muy halagado, sobre todo porque fue en vida, además, crece la motivación para seguir adelante hasta que Dios quiera, siempre y cuando tengamos salud”, comentó.

Luego de su primer maratón en el 2001, don Jesús sintió un gusanito que le hizo continuar acumulando carreras de 42 kilómetros; en una primera instancia pensó en realizar 26 para sumar la distancia de todo el territorio sonorense desde San Luis Río Colorado hasta los límites con Sinaloa.

“Ese fue mi primer pensamiento, sin embargo, continuamos hasta llegar a los 100 y luego los 200, entonces, para finales de este año, tenemos planeados dos o tres maratones más, y también seguiremos en el 2022, y si Dios quiere en el 2023 tendremos 300, número al cual quiero llegar en el Maratón de Hermosillo en diciembre de ese año”, destacó.

Entre las anécdotas de Sánchez Casillas, quien en el 2013 ingresó al Salón de la Fama del Deporte en San Luis Río Colorado, resalta la de su carrera más larga, cuando atravesó 160 kilómetros en la sierra de Oaxaca el 2019, aunque previamente, en el 2018, tuvo que desistir a la mitad del trayecto, tras sufrir ampollas en los pies, por lo difícil del recorrido, pero un año más tarde volvió por la revancha.

A lo largo del 2021 don Jesús ha participado en 25 maratones, sus dos últimos fueron en este mes de noviembre, el primero en Aguascalientes y el segundo, efectuado apenas el domingo pasado, fue un ultramaratón en Durango.

Este fin de semana estará en el Medio Maratón de San Carlos-Guaymas, en donde correrá como “entrenamiento” de cara a competir en el evento “Crucen la Baja” programado para el 21 de noviembre, recorrido de más de 110 kilómetros que atravesará de Oeste a Este la Península de Baja California.

Posteriormente, entre el 7 y 12 de diciembre, participará en el Maratón Powerade de Monterrey, Nuevo León, aunque será virtual debido a la contingencia sanitaria, y cabe la posibilidad de que lo haga en el Maratón de Baja California en Mexicali, también programado para el último mes del año, siempre y cuando oficialicen su celebración.