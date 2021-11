Suma Alec Baldwin abogados a su defensa

Contrató al experimentado abogado Aaron S. Dyer para que lo defienda de las demandas civiles que enfrenta por disparar accidentalmente y asesinar a la cineasta Halyna Hutchins

Hasta el momento hay dos demandas en su contra, la primera fue interpuesta por Mamie Mitchell, supervisor del guión de la película, quien asegura que sufrió daños físicos y emocionales por el hecho, esta no sólo es en contra del actor, sino también de los otros productores.

La segunda es por negligencia y es contra de las armera Hannah Gutierrez y los productores, ésta corre a cargo de Serge Setnoy, jefe de electricistas, quien asegura que Halyna murió en sus brazos y que la bala casi le da a él porque lo que está muy herido emocionalmente.

La familia de Halyna Hutchins no ha presentado ninguna queja, sus abogados han declarado que tanto su esposo como su hijo siguen llorando la perdida y que ellos están realizando su propia investigación.

El abogado Aaron S. Dyer pertenece a la firma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman y es conocido por haber defendido a Joe Francis, creador de la franquicia para adultos Girls Gone Wild, quien hace algunos años fue acusado por posesión de pornografía infantil.