Sucumbe México ante Canadá

La Selección Mexicana sufrió su segundo descalabro consecutivo en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2021, tras perder por 2-1 en Edmonton

Guillermo Ochoa y la Selección Mexicana sí terminaron congelados en Edmonton, escenario en donde Canadá asaltó el liderato y el Tricolor descendió hasta el tercer lugar del Octagonal.

El portero mexicano falló en los dos goles de Cyle Larin, en el 2-1 en el Estadio Commonwealth, partido jugado a 9 grados bajo cero, con sensación térmica de -14 y un Tricolor helado el funcionamiento, tanto que en el primer tiempo no realizó un solo disparo. Al 90′ cayó el tanto de Héctor Herrera tras un centro de Jesús Manuel Corona.

Hoy Canadá es líder con 16 puntos, al igual que Estados Unidos pero con mejor diferencia de goles. Debajo vienen México y Panamá con 14 unidades, pero con una diferencia favorable para el Tri.

Así termina un 2021 de horror en momentos cumbre para México, que apenas hace un mes lideraba el Octagonal y que ahora tiene la presión de Panamá, que busca el mínimo error para salir de la zona de Repesca.

Ahí no acaba el terror, los siguientes dos partidos en casa (contra Costa Rica y los panameños) serán a puerta cerrada debido al castigo por el grito homófobo.

México jugó a neutralizar al rival en el primer tiempo. Es raro ver que el equipo de Gerardo Martino sea tan poco propositivo, pero la falta de confianza le hiela la sangre al equipo. Memo Ochoa soltó un tiro de media distancia de Alistair Johnston y el rebote le quedó servido a Larin, al 45’+2′.

Achacan fallas a «El Tata»

El Tricolor jugó con línea de cinco en el primer tiempo, otro signo inequívoco de que «El Tata» ha perdido el control de este equipo. En el complemento paró ya un 4-2-1-3, pero cuando mejor se jugaba llegó otra de esas jugadas a balón parado que son veneno auténtico. Memo se congeló, literalmente, ya que no salió un solo metro y le remataron, con el pie, en el área chica, un grave error bien capitalizado por Larin.

México generó algunas ocasiones, siempre por la banda derecha, siempre desde los pies de Jesús Manuel Corona, quien en dos ocasiones encontró a Roberto Alvarado y en una tercera para la llegada de Herrera, quien con un cabezazo venció al guardameta canadiense.

El Tri vivió sus mejores momentos casi al finalizar el partido. De milagro no empató en un tiro de esquina, cuando Jorge Sánchez remató y el portero sacó la pelota antes de que rebasara la línea de gol, increíblemente, y después tuvo otra reacción sobresaliente a tiro de Raúl Jiménez.

El Tricolor no logró sumar puntos en esta Fecha FIFA, luego de haber perdido también ante Estados Unidos. El fin de año será una auténtica pesadilla y por ahora Gerardo Martino, quien el sábado cumple 59 años, tendrá pocos motivos para celebrar en lo deportivo.

Tras el silbatazo final, los ánimos se calentaron y algunos jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos protagonizaron un intento de bronca.