Sobresale Álvaro Valenzuela por méritos propios

El experimentado entrenador de beisbol fue elegido como uno de los siete miembros de la Clase 2021 del recinto sonorense de inmortales

La extensa trayectoria de 39 años como mánager de Álvaro Valenzuela, en la que acumula éxitos a nivel nacional e internacional, recibió su más grande reconocimiento luego de ser exaltado al Salón de la Fama del Deportista Sonorense.

Valenzuela Miranda, originario de Guaymas, fue elegido parte de la Clase 2021 del recinto de inmortales, en base a sus resultados como piloto de selecciones de Sonora y México, que incluye medallas fuera y dentro del país en las categorías 11-12 (Infantil), 13-14 (Pre-Junior) y 15-16 años (Junior).

“Me siento satisfecho y a la vez orgulloso por esta distinción, aunque en realidad, es algo que uno nunca busca, porque el enseñar beisbol a niños y jóvenes es una vocación que siento desde siempre y le he dedicado gran parte de mi vida”, dijo.

El palmarés del guaymense es de aplaudirse con 21 torneos nacionales y más de 30 eventos internacionales, destacando tres medallas consecutivas fuera de México, entre el 2003 y el 2005 para alcanzar un logro que nadie ha conseguido en el país.

“En el 2003 y el 2004 me tocó llevar a México a ganar dos Campeonatos Panamericanos y en el 2006 también conquistamos el Mundial en Japón, entonces, la Federación Mexicana de Beisbol (Femebe) me otorgó el Premio Luchador Olmeca… y hasta el momento he sido el único mánager que lo ha ganado”, comentó.

Otro de los reconocimientos que más valora, fue el haber sido Embajador Deportivo Mexicano en el marco del Clásico Mundial de Beisbol en el 2009, asistiendo a Miami, Florida, al lado de tres peloteros juveniles sonorenses.

“Han sido muchos momentos emotivos e inolvidables, sin embargo, todo se lo debo a que siempre he tratado de meterme en la cabeza de los muchachos, nunca los regaño ni nada de eso, siempre hablo con ellos con la finalidad de hacer mejor las cosas”, agregó.

Fructífera trayectoria

Hablar de la carrera como entrenador del “rey de los deportes” de Álvaro Valenzuela, es hacerlo de uno de los managers más exitosos en la faceta de la Olimpiada Nacional pues tiene tres récords muy difíciles de alcanzar en los hoy llamados Juegos Nacionales Conade: siete finales consecutivas, cinco medallas de oro seguidas, y una racha de 36 juegos ganados.

“Creo que la vocación de ser profesor de educación física me ha ayudado en mi carrera como entrenador, desde pequeño siempre quise desempeñar esa profesión y lo hago con mucha pasión… algo clave es llevar con una buena orientación a los muchachos”, relató.

Actualmente el profesor Valenzuela Miranda trabaja para el Itson en donde es el responsable del área del Deporte Representativo de la Unidad Guaymas y además es encargado del equipo de beisbol de la Universidad, los Potros.

Aunque jamás dejará de lado su faceta como piloto, de hecho, próximamente acudirá como dirigente de un seleccionado de beisbol de Guaymas, de la categoría Infantil (11-12), a un torneo en San Luis Río Colorado el cual habrá de celebrarse dentro de dos semanas.