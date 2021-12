¡Exigen justicia las feministas!

¡Exigen justicia las feministas!…Y tal como se esperaba, los que ya se están “levantando en armas” son los colectivos feministas de Sonora, porque una vez pasada la sorpresa y el impacto provocado por el ataque armado en el Palacio Municipal de Guaymas, en el que muriera la joven activista Marisol Cuadras, de 18 años de edad, ya le están lanzando un exhorto al mismísimo “Prejidente”, Manuel López Obrador. ¡Zaz!

A ese nivelestá la exigencia de justicia por parte de una veintena de esas organizaciones defensoras de las féminas, por voz de la representante de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos, porque a partir de ese trágico hecho violento registrado el pasado jueves, después de que le víctima participara en el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, es que piden que se atienda esa problemática. ¡Mínimo!

Más menos asíestá esa demanda de Burgos Ochoa y sus huestes: “Para que en sus competencias, en principio den una garantía de investigación exhaustiva de integración de una carpeta de investigación coherente con el contexto, porque hasta ahora pareciera que quieren correr una cortina de humo frente al feminicidio que sufriera Marisol”, eso porque de entrada ya consideraron no que fue un delito por razón de género. ¡Tómala!

Es por eso de los peros que desde ya le están poniendo a las indagaciones de ese sonado atentado, en el que también muriera el escolta de la alcaldesa guaymense, Karla Córdova, el agente municipal, Antelmo EduardoGutiérrez, de 40 años; así como un sicario abatido, de 50 años, según esto por estar haciendo a un lado la condición de riesgo en que están las damas, y más cuando salen a protestar, como en esa ocasión. ¿Qué no?

Y ciertamente que el choque de posturas que ha habido en torno a ese suceso se ha prestado a eso y más, por las confusiones que han generado las distintas versiones que se han manejado, como la de la secretaría de Seguridad estatal, María Dolores del RíoSánchez, quien salió con que no se sabe quiénestá detrás de esa falta agresión, cuando lo que es el Ejecutivo, Alfonso Durazo, ya adelantó algo a ese respecto. ¡De ese pelo!

En tanto que igual de desubicado estáel delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco SergioMéndez, ya que al ser cuestionado sobre si los responsables eran de Caborca, negó que hubiera una relación, por lo que asíestá le descoordinación en la comunicación, si se analiza que hasta ya hicieron público el nombre de un grupo delincuencial al que denominan La Plaza, por lo que asíestá la falla. ¡Pécatelas!

Eso ha dado pie para que ya esténhasta dudando, de si esa fatídica acción criminal pudo ir dirigida contra el colectivo Feministas del Mar, al que pertenecía Lucero Marisol, aunque a como se suscitaron las cosas, mínimamente lo usaron de distractor, después de que se concluyera que más iban por el Comisario de la Policía de ese puerto, el desde hace rato amenazado de Andrés Humberto Cano Ahuir. ¿Cómo ven?

Pero por encima de que “La Lola” del Río sigue “sin dar pie con bola”, lo que es Durazo Montaño ya se encargó de conseguir con López Obrador todo el apoyo que están pidiendo las adelitas, ante lo que se deduce que en esa región porteña y de Empalme habrá un antes y un después de esa tragedia causada por la mafia, a la que sí que se la pasó la mano, así como en el resto del Estado, porque al parecer ahora será otro el actuar.

Està Ayuntamiento a un click…Quien vaya que sì que le està facilitando la vida a los hermosillenses con el uso de las nuevas teconologìas, es el alcalde Antonio “Toño” Astiazaràn, y para prueba està el que ayer relanzaran la aplicación móvil HermosilloGob, a fin de que los ciudadanos tengan una herramienta más de denuncia, en este caso para que suban sus reportes y asímejoren los servicios públicos. ¡De ese vuelo!

Porque de acuerdo a loadelantado y detallado por Astiazaràn Gutièrrez, se trata de una App tecnológica con la que pretenden acercar el gobierno municipal a la ciudadanía, ya que por esa víapodrán reportar fugas de agua, lámparas con fallas, basureros clandestinos, casas abandonadas y situaciones de inseguridad que sucedan en las colonias, e incluso hasta permitirá realizar el pago del impuesto predial, multas y demás.

Casi por nada es que el “Presimun” emanado de la alianza PAN, PRI y PRD destacara que esos avances en la operatividad del quehacer de la administración que encabeza son el inicio de una nueva etapa, por estarse presentando las bases de un Hermosillo moderno y conectado que aprovecha mejor la tecnología para que haya una mejor conexión con las mayorías,y de esa manera el gobierno municipal esté aun click de distancia.

Por lo que asíestáese modelo corregido y aumentado que presentara el Munícipe, el cual no tendrá ni un costo y podrá descargarse a través de la tienda en línea de los teléfonos celulares para plataformas Android y IOS, y posterior a eso deberán crear una cuenta personal con nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, por lo que másfacilita no se las podrían poner, sobre todo para quienes le entiendan a esos formatos. ¡Órale!

De ahí que una vez que se den de alta en esa línea, el siguiente pasó será generar la “puesta de dedo” correspondiente y enviarla, para luego en tiempo real darle un seguimiento y que “no quede en nada”, con todo y que el plan es de que en cuanto ya quede resuelto se le notifique a la persona, o a los interesados, por medio del correo electrónico proporcionado para ese efecto y que todo mundo quede “tuticontento”. ¡Dicen!

Buscan tarifa invernal de “luz”…Lo que debiò haber sonado a un regalo navideño por adelantado, es lo ayer anunciado por el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, de que con el propósito de reducir el costo de la tarifa eléctrica durante el invierno en los municipios del Norte y la sierra alta para personas en situación de vulnerabilidad económica, es que ya están abocados a realizar las respectivas gestiones con ese propósito.

Así estuvo la buena nueva destapada por Durazo, al ventilar que para la presente temporada invernal, que ya “está haciendo sus primeros tiros, no de calentamiento, sino de enfriamiento”, ya llevan a cabo los consabidos cabildeos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que autorice una tarifa especial similar a la de verano, eso por el gastazo que se hace con el uso deaparatos de calefacción, al igual como con las “referís”.

Lo anterior aunado a que el Mandatario Estatal también anticipara que a la par ya igualmente trabajan en promover soluciones a mediano y largo plazo, como sería la instalación de 40 plantas solares de medio giga watts, cuya “corriente” eléctrica generada se le entregaría a la CFE para que se las descuente en el monto de los recibos a los pobladores, con lo que se obtendrían ahorros de hasta un 50%. ¡Ni más ni menos!

De tal forma que asíestá la esperanzadora sorpresa que el “Gober” le tenía guardada a la población de las zonas másfrías de la Entidad, como es la posibilidad de que por primera vez se haga realidad la opción de que les apliquen un subsidio en la época de frío, por la excesiva “luz” que utilizan para calentarse, y que muy seguramente habrá de concretarse, a partir de las buena relación que tiene con la Federación. ¡Qué tal!

Y ya entrado en proyecciones en ese ámbito de las energías, por el estilo soltó el dato de que: “Inicia ya en diciembre la licitación de la planta solar de Puerto Peñasco, esta planta solar que va a producir mil gigas es una planta excepcional que se va a construir y va a terminarse en 2027, son dos mil hectáreas de paneles solares, ahí el Gobierno del Estado será propietario del 46% de la empresa”, con la cual abaratará ese rubro.

“Peca de sinvergüenza” alcalde…El que dan cuenta que se està pa$ando de $inverguenza, es el ex Presidente Municipal de Empalme, Francisco Genesta Sesma, como lo refleja el que por segunda ocasión ignorara un citatorio de las nuevas autoridades municipales para comparecer ante la Contraloría del Municipio, el cual estaba programado para el pasado “San Lunes” al mediodía, peros simplemente “le valió”.

Y es que a decir del Contralor, Leobardo Olmos de la Cruz, lo que es el acusado de lo “pìor” de Francisco Javier nomás no ha querido atender esa notificaciones, al contestarles que no se presentará, como dándoles a entender que le hagan como quieran; eso a diferencia del ex Tesorero y la ex titular del Instituto Municipal de la Mujer, Juan José Aragón Ramírez y Dora Olivia Cuen Santacruz, que sí acudieron el llamado. ¡Palos!

Aunque en el caso de Genesta Sesma todo hace indicar que teme algo, y es por eso que le está sacando la vuelta a rendir cuentas claras, y más cuando existe el antecedente de que hasta la Suburban que utilizaba desmanteló, para dizque llevarse el motor, sumado a que a su antecesor Luis Fuentes Aguilar le dejó un deudòn de más de $70 millones de pesos con proveedores e instituciones como el IMSS. ¡De ese tamaño!

No en balde es que Olmos de la Cruz advirtiera que le seguirán el procedimiento de responsabilidad administrativa por parte de la instancia que representa, y que ya el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) hará lo propio en los delitos graves por medio de la Fiscalía Anticorrupción, y una vez terminada la auditoría tomarán una decisión de carácter legal, con consecuencias administrativas o penales.

De ahí que sea otro ex “Presi” tachado de ladrón que va que vuela para quedar en la cancha del nuevo fiscal anticorrupción, Rogelio LópezGarcía, quien dicen que sí “es de armas tomar” y de mano dura, no como el anterior, de ahí el porque de la expectativa que hay, del como le pueda ir a Genesta y otros alcaldes que andan en las mismas, como Sara Valle de Guaymas; Pablo Mariscal de Obregón; y Rosario Quintero de Navojoa.

