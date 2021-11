Tache al Estado en seguridad

Tache al Estado en seguridad…Quien acaba de revelar lo que ya no es ninguna novedad, es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, Salvador Guerrero Chiprés, referente a que los crímenes relacionados con la delincuencia organizada y los feminicidios son dos de los puntos críticos que ya ubican al Estado como una de las Entidades con mayor violencia contra la mujer y narcoviolencia generalizada. ¡Zaz!

En lo que es una revelación que Salvador hace con los “pelos de la burra en la mano”, al resaltar queen lo que va del presente año Sonora ocupa el tercer lugar nacional en feminicidios por cada 100 mil mujeres, con 34 casos, solo por debajo de Sinaloa y Quintana Roo, por lo que asíestá de delicado ese ámbito, y que hiciera crisis ahora que mataran a un joven cuando se manifestaban frente al Palacio Municipal de Guaymas. ¡Glùp!

En esos términos está esa exhibida por parte de ese organismo que realiza un análisis de la incidencia delictiva por Estados, a fin de detectar las problemáticas de inseguridad que requieren ser atendidas con mayor urgencia, por lo que son estadísticas que no deberían ser “echadas en saco roto” por las autoridades estatales, como en este caso sería de la tibia secretaria de Seguridad, María Dolores del RíoSánchez.

Y es que las cifras ventiladas por Guerrero Chiprés sí que están como para poner a pensar que ya urge hacer algo para frenar la ola criminal que ha ido al alza en los dos últimos años, como lo demuestran los demás datos que destapara, como por ejemplo que el homicidio doloso se ha disparado un 70%, por a la fecha ya contabilizarse 350 casos, y se sigue contando, por como los asesinatos nomás no han parado. ¡De ese pelo!

En tanto que por el estilo han aumentado la extorsión en un 536%; así como el robo a casa habitación con violencia a un 71%; y en las mismas está el atraco a transeúnte en la vía pública con 70%; en tanto que la violación simple llegó a un 107%, eso sólo por mencionar los principales delitos que son monitoreados por lo que es el reporte de Denuncia, Inteligencia, Seguridad e Innovación que hace esa organización. ¡Ouch!

Por lo que asíestá ese saldo dado a conocer cuando la región sonorense acaba de atravesar por unos de los momentos más violentos de los tiempos recientes, como es el ataque armado que sufriera el pasado jueves el Ayuntamiento del puerto guaymense, que arrojara tres muertos, entre ellos una jovencita activista feminista, un escolta de la alcaldesa, Karla Córdova, y un sicario abatido, además de dos heridos. ¡Pácatelas!

Es por eso que como nunca reforzaran la presencia de la seguridad de los tres niveles de gobierno, y es por lo que en los primeros cateos detuvieran a once sujetos, aun y cuando aclararan que no estaban relacionados con ese trágico atentado que a todo mundo a consternado, ante lo que “La Lola” del Ríoayer dijera que las diferentes fuerzas no se irán de esas tierras porteñas hasta que no resuelvan ese hecho de alto impacto. ¿Será?

Casi por nada es que sobraran los que luego luego revirarán, que de la misma forma debieron haber actuado cuando en Obregón acribillaron al ex procurador estatal y ex candidato a alcalde de esa ciudad, Abel Murrieta Gutiérrez, en el marco del pasado proceso electoral, y de cuyo artero crimen cometido en la vía pública cuando repartía volantes proselitistas, hasta ahora no se ha vuelto a saber nada. ¡Asíestá esa deuda pendiente!

No hay denuncias de Isssteson…En torno a las que no se ha ido del dicho al hecho, es con relaciòn a las presuntas irregularidades detectadas en el Isssteson, como ayer lo hiciera pùblico el titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Guillermo Noriega Esparza, al señalar que lo que es hasta ahora,el director general de esa institución de salud, Jesús Manuel Acuña Méndez, no a presentado ninguna queja formal al respecto.

Tan es así que “El Memo” Noriega dijera: “Al día de hoy no hemos recibido ninguna denuncia por parte del director de Isssteson, o su director Jurídico, pero tenemos una mesa donde se están construyendo diversas estrategias para el rescate del Isssteson; sin embargo, obviamente quien acusa y como obligación de los servidores públicos, quien señala la existencia de un delito tiene la obligación legal de denunciarlo”. ¡Ups!

Al ser una precisión que se hace a partir de lo que Acuña Méndez destapara el pasado mes de octubre, cuando ventaneó que entre las anomalías descubiertas de la pasada administración estaba la prestación del servicio de imagenología a una empresa particular, que entre otras cosas durante el 2020 le facturó al Gobierno del Estado $95 millones de pesos, pero solo le brindó el 40% de los servicios contratados. ¡Palos!

Sin embargo lo que es hasta ahora, y a decir de Noriega, no han procedido en consecuencia con referencia a la sacada a flote de esos contratos millonarios en el pago de servicios subrogados en clínicas y hospitales, por encima de que Jesús Manuel apuntillaraque habían sido objeto de una cancelación y demanda de la aludida compañía, cuyos operadores todavía se habían hecho “los muy dignos” al ser de$enma$carado$. ¡Vòitelas!

A no ser y que sea tanto lo que han encontrado Acuña y sus sabuesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson), que están armando un paquete de posibles querellas, lo que estaría por verse, porque lo que es hasta ahora no han pasado de las meras exhibidas mediáticas, pero aúnfaltando que presenten las respectivas pruebas, y de las que todavía sigue a la espera el Contralor. ¡Mínimo!

¡“No es pa`tanto! la Ómicron!…Y para lo que estaban con el temor, el que ya anunció que la nueva variante Òmicron del Covid-19, si bien debe ser motivo de preocupación, pero no de pánico, es el mismísimo “Presi” de los Estado Unidos, Joe Biden, durante un mensaje lunero que ayer se aventara desde la Casa Blanca, en compañía delepidemiólogo en jefe del gobierno estadounidense, Antony Fauci. ¡Eso dicen!

Con lo que en pocas palabras Biden salió a decir que no es para tanto, o para llegar a la alarma que se ha hecho por la aparición de esa nueva cepa del coronavirus detectada en Sudáfrica, que es parecida a la Delta, hasta hoy la más peligrosa, de ahí que manejara que los expertos han concluido que no es necesario implementar medidas preventivas adicionales, salvo el restringir los viajes aéreos a los ciudadanos africanos.

Porque a pesar de que reconocen que es inevitable que esenovedoso virus mutante llegue a Gringolandia, como ha sucedido con los demás, aseguran que si la gente se vacuna y porta cubrebocas no pasará nada extraordinario, eso partiendo de que casi el 60 % de su población ya está vacunada con el esquema completo, sumado a que cerca del 20 % ya ha recibido además la dosis de refuerzo, como para estar “blindados”.

Razón por la cual es que los gabachos pronostican que no habrá necesidad de más confinamientos, pero solamente en lo que a ellos respecta, y a los países que están con esos grados vacunación, si se toma en cuenta que suponen que lo que es la aparición de Ómicron, según esto se debe al acaparamiento que ha habido de las vacunas por parte de las potencias mundiales, dejando fuera a continentes como el de África y otros más.

Pero mientras que el mundo “está con el pendiente”, lo que es el “Prejidente”, Manuel López Obrado, ya mandó a decir que no hay de que preocuparse, al grado de que para el venidero “juebebes” ya está convocando a un evento masivo que tendrá lugar en el Zócalo capitalino, con motivo de sus tres años al frente de la Presidencia de la República, por lo que sin importar la pandemia, rendirá lo que será su Tercer Informe.

Insisten en salida de Director…Los que està claro que ya le estàn apostando a ver quièn se cansa primero, son los del Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora, por como ya hicieron permanente el plantón que mantienen frente a las oficinas centrales del Conalep en el Centro de Hermosillo, para exigir la destitución del director,Luis Carlos Santos. ¡Ñàcas!

Toda vez que derivado de “los oídos sordos” que hasta ahora ha hecho ante esa petición el secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, es que los manifestantes encabezados por Ramona Risk Fontes, hasta la hornilla ya se llevaron a ese bloqueo ante la sede administrativa de esa “Prepa”, en el que incluso montaron una carpa con sillas, garrafones con agua y toda la cosa. ¡Tómala!

Pues la intención es la de meter presión y no dejar ingresar al recién designado de Luis Carlos, al que tachan de lo “pìor”, por según esto ser conflictivo y prepotente que trata muy mal a la gente, o casi casi “con la punta del pie”, y que es por lo que advierten que no levantaran ese movimiento hasta que no sea revocado su nombramiento, por lo que a ese punto es que ha estado la medición de fuerzas desde hace varias semanas.

Y por si quedaran dudas es que Ramona señalara que: “Es una persona cerrada completamente, que no trabaja en equipo. Nosotros lo conocemos porque es maestro del Conalep y, pues, sus antecedentes están probados cuando fue subdirector administrativo del ITH -Instituto Tecnológico de Hermosillo-, en diciembre de 2020 fue sacado del tecnológico por los propios trabajadores por esas características que menciono”. ¡Así el dato!

O séase que así han continuado subiendo de tono esas protestas contra el ni tan santo de Santos, y las cuales advierten que podrían radicalizar, en caso de que le sigan dando largas a ese cambio de decisión, a fin de que elijan a otro en su lugar, y para lo que esperan que esta vez sí tomen en cuenta la opinión de los maestros para que no vuelva a pasar eso, a la hora de nombrar a alguien que simplemente “no da el ancho”. ¡A ese grado!

