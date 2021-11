En amarillo y con más peligro

“Le sale al quite” el “Gober”

Vuelven retenes anti briagos

Mueven las piezas en el STJE

En amarillo y con màs peligro…Y con la infectada novedad de que no sólo Hermosillo repite en el color amarillo, sino que por el estilo lo que es Sonora pasó a ese tinte en el SemáforoEpidemiológico Nacional anti Covid-19, que significa estar en riesgo medio y con la agravante de que ahora ha sido detectada una nueva variante de ese virus, que es la llamada Òmicron, que según esto es más contagiosa y letal. ¡Zaz!

Por lo que así de riesgoso está pintando el panorama para la Entidad, como igual lo demuestra la última actualización del mapa epidémico estatal, que arrojara que de los doce municipios monitoreados, solamente cuatro permanecieron en en riesgosidad baja, o tonalidad verde, como son Caborca, Guaymas, Empalme y Peñasco, por lo que ese es el retroceso, o el incremento de la incidencia de ese mal. ¡De ese pelo!

Y es que junto con esta Capital, ahora las localidades que también están amarillando son Navojoa, Cajeme, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Huatabampo, San Luis Río Colorado; al igual como el Estado se unió en esa coloración a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Coahuila; en tanto que el resto de las 27 Entidades aparecen verdeando, para lo que serála quincena en curso, cuando antes 31 estaban en verde.

En lo que es un creciente contagioso escenario que consideran que es un síntoma inequívoco de que la tan esperada cuarta ola de contagios ya está llegando, y con un nuevo bicho corregido y aumentado, como es el ya bautizado como Òmicron, que fuera descubierto en Sudáfrica, pero que ya se está expandiendo por todo el mundo, de ahí que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo calificara de “preocupante”. ¡Tómala!

Pues con todo y que los expertos de la OMS aun no han concluido los análisis de esa nueva cepa virulenta, pero de entrada adelantan que tiene más mutaciones que las hasta ahora surgidas, como la Delta, que era la más grave de toda, de ahí que a como está cundiendo, lo más probable es que sea más infecciosa, o trasmisible, y llegado al momento hasta podrían no prevenirla las vacunas hasta ahora creadas. ¡Pécatelas!

No en balde es que ya algunos países de Europa, Asia y los mismos Estados Unidos han restringido los vuelos aéreos del continente africano, y no es para menos, por como esa mutación del patógeno SARS-CoV 2 se está desparramando por todos lados, a pesar de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, ya saliera con que están exagerado su peligrosidad, pero el punto es que en su caso ya no tiene credibilidad.

Sin embargo lo único que sí es real, es que las condiciones están dadas para que haya un rebrote de esa enfermedad, por estarse en las antesala de las fiestas navideñas, y que es cuando la gente“se suelta la greña” y más “se apapacha” para desearse feliz Navidad y ni se diga Año Nuevo, que es cuando más abundan los abrazos, y es que por haberse estado en tono verdoso, la gente creyó que ya no había coronavirus. ¡Ajà!

“Le sale al quite” el “Gober”…Ahora sì que al margen de la “prueba de fuego” que representa para el Gobierno del Estado, el ataque armado perpetrado el pasado jueves ante el Palacio Municipal de Guaymas, por parte de un comando criminal, con saldo de tres muertos y dos heridos, lo que està de resaltarse, es como el gobernador Alfonso Durazo luego se puso al frente y “tomò el toro por los cuernos”. ¡De ese vuelo!

Como lo prueba el que de inmediato moviera los hilos y contactos que tiene en el àmbito de la seguridad nacional, en la que antes estuviera como titular, para que procedieran a enviar a un equipo especial de inteligencia e investigaciòn, tanto de la Marina como del Estado Mayor, de ahì que ventilaran que ya tenìan ubicado al grupo del crimen organizado causante de ese atentado, que segùn esto denominan La Plaza.

En lo que es una reacciòn de Durazo Montaño a la que se le suma la que tiene que ver con el lado humano y sensible que mostrara, al reunirse con la familia de Lucero Marisol Cuadras, de 18 años de edad, la joven activista feminista que muriera al quedar en medio de la balacera, después de terminar una marcha ante la sede del Ayuntamiento guaymense, con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

Y por cierto que a Marisol ayer le dieron el último adiós, y quien irónicamente era hija de un miembro de la Armada de México; así como también sepultaron al agente municipal, Antelmo EduardoGutiérrez, escolta de la ilesa alcaldesa, Karla Córdova, y quienes perdieran la vida cuando iban por el director de la Policía Municipal, Andrés Humberto Cano Ahuir, un capitán de la Marina que ya había recibido amenazas de muerte.

Casi por nada es que Alfonso está al pendiente del seguimiento que se le ha dado a ese suceso de alto impacto, como lo exhibeel que vía de las redes sociales emitiera un mensaje durante una gira de trabajo que realizara por su natal Bavispe, al ventilar que continúan los operativos para localizar y detener a los culpables, y la verdad que la región no está tan grande, de ahí que será cuestión de tiempo para que den con ellos. ¿Será?

Vuelven retenes anti briagos…Los que vaya que ya se veìan venir, son los “famosos” filtros anti alcohol que por estas fechas prenavideñas se colocan en las principales arterias de la ciudad, con el fin de “cazar borrachos” y de esa formasalvar vidas y evitar trágicos accidentes como el que en días pasados provocara un empleado de la Fiscalía General de la República (FGR), y del que no se volviera a saber nada.

O séase que así es como los de la Policía Municipal, al mando de Manuel Emilio Hoyos Díaz, ya empezaron con la instalación de lo que ahora han llamado Dispositivo de Evaluación y Control de Tránsito en Hermosillo, como parte del reforzamiento de la campaña de prevención denominada “No te la juegues”, y teniendo como observadores a los verificadores de la Comisión Estatal de Derechos Inhumanos (CEDH).

Aunque lo que no dejó lugar a dudas,del como a estas alturas del año ya las mayorías andan “enfiestadas”, es que en el primer día de operaciones de esos retenes, que colocaron a eso de las 21:00 horas sobre el bulevar Agustín de Vildósola, frente a Colegio de Bachilleres de Villa de Seris, en el sector Sur, de los 31 conductores que pasaron por ahí, 20 resultaron con conducción punible y cuatro presentaron aliento alcohólico. ¡Palos!

En esos términos está ese revelador y ambarino dato, al salir a flote que solamente siete personas tripulaban en esta de sobriedad, o sin haberse “echado nada” que les alterara sus sentidos, y fueran un peligro el resto de los que conducen un vehículo, y eso que todavía era “muy temprano”, por lo que ya se imaginarán el cómoandarán y manejarán“más tarde”, que es cuando no saben ni como llegan a sus casas. ¡Ni más ni menos!

Con todo y que es una estadística que no es de sorprender, si se toma en cuenta que con todo y la epidemia de Covid, que es por lo que se supone que “la raza” sale menos, en lo que va del 2021 en esta “Capirucha” se han registrado más de 92 percances automovilísticos, con cuatro decesos y 44 heridos, en los que alguno de los participantes manejaba “tomado”, o en “piloto automático”, y es la imprudencia que quieren frenar. ¡Mínimo!

Mueven las piezas en el STJE…Quien sì que desde su llegada ha empezado a mover sus piezas, es el ya bien instalado nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, y para evidencia está el que acaban de concretar algunos cambios en la estructura de ese Poder Judicial, los cuales fueron “palomeados” en el marco de una ceremonia del Pleno que recién tuviera lugar. ¡Órale!

Para ese efecto es que trascendiera que Acuña Griego avaló la toma de protesta de Evangelina Cinco Sosa, quien se desempeñaba como Juez Primero Civil en Hermosillo, para ahora quedar como Magistrada Regional, siendo adscrita al Segundo Tribunal Regional del Primer Circuito, con residencia en esta misma Ciudad del Sol, por lo que así estuvo el acenso que recibiera, después de iniciar su carrera en ese ámbito en el año 1999.

Y por el estilo dan cuenta que en esa misma sesión plenaria tuvo lugar la designación oficial de René Sánchez Cadena, como Visitador Judicial y Contralor General; al igual que la de Favio Ossian Ruiz Rodríguez, para que funja como Juez de Primera Instancia del Juzgado Tercero Civil Obregón, por lo que así se dio esa tercia de nombramientos, en lo que es la nueva era presidida por el también magistrado de Rafael. ¿Cómo le ven?

Pero con toda y esas nuevas nominaciones, consideran que el también orgullo de Divisaderos, de donde es originario, hasta ahora “se la ha llevado calmada”, al momento de ajustar la plantilla operativa del STJE, como suponen que es natural que lo haría a su arribo, y es que lo que es hasta la fecha no se ha hecho mucho ruido al respecto, lo que pone de manifiesto que sí que le entiende a eso de hacer esas movederas. ¡Qué tal!

Aunque no es de extrañar el que Acuña esté exhibiendo una buena “mano izquierda”, por ya en el pasado haber estado en ese sistema justiciero, hasta llegar a una magistratura, de ahí que se la sepa de todas todas, a la hora de quitar y poner, a lo que se le agrega que es un abogado de abolengo familiar, sumado a que cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público y privado, lo que lo hace ya estar “curando de espantos”.

