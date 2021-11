Detectan campo de exterminio

“Le bajan” a aumento al agua

¡Suben más precios en Sonora!

“Una de cal” para el del Coves

Detectan campo de exterminio…El que se sigue confirmando como el colectivo más activo y efectivo es el de la Madres Buscadoras de Sonora, presidido por Cecilia Flores Armenta, y para prueba está el que acaban de descubrir algo así como un campo de exterminio de la delincuencia, el cual se localizaba en un predio conocido como La Carbonera, en la Costa de Hermosillo, al hallar 14 fosas.

A ese grado está el hallazgo con el que ahora se toparan la ya amenazada de Flores Armenta y compañía, después de una denuncia anónima que recibieran, por lo cual una treintena de ellas se trasladaron a un terreno ubicado a 6.2 kilómetros del cruce de las carreteras 26 y 20 Sur, en las inmediaciones del Ejido Plan de Ayala, para luego de unas escarbadas encontrarse con esos macabros restos que estaban medio sepultados. ¡Palos!

Y es que a decir de Patricia Cecilia, luego de “peinar”, o revisar esa zona, comenzaron las exclamaciones de: “Un positivo más” gritaban las buscadoras de un extremo del predio a otro, cuando localizaban las fosas clandestinas”, en las que a simple vista se apreciaban cráneos, dentaduras, huesos calcinados, osamentas y prendas de vestir como camisa, pantalón y cinturón, que fueron de los principales vestigios. ¡De ese pelo!

Lo que significa que no tuvieron que buscarle mucho para detectar ese cementerio clandestino, que a todas luces es producto del crimen organizado, por no ser una sino varias las personas ahí enterradas, por lo que esas partes humanas fueran trasladadas al Laboratorio de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para determinar la cantidad de ellas, así como las identidades de esas víctimas descubiertas. ¡Zaz!

Eso luego de que mediante un comunicado de la FGJE a cargo de la Fiscal, Claudia Indira Contreras Córdova, confirmaran que: “En todas se han encontrado restos óseos, en unas calcinados, en otras en estado de descomposición. El número exacto de cuerpos o restos óseos se dará a conocer una vez que se haya terminado el procesamiento de cada una de las fosas”, por lo que así de dantesco estuvo ese mortífero descubrimiento.

En lo que es un rastreo y acierto de las Madres Buscadoras de Sonora, del que por cierto no había dicho ni media palabra el de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, el por algo tildado de fantasmal de José Luis González Olivarría, quien tal vez ni presencia hizo en el lugar de los hechos, por saberse que “anda de pique con ellas”, por ser las que pidieran “su cabeza”, pero aún así debiera cumplir con su chamba. ¿Qué no?

Sin embargo ni ese aparente “vacío” que les han hecho a Cecilia y sus huestes, ha sido impedimento para que se sigan apuntalando como la agrupación ciudadana que más ha hecho en ese terreno de dar con el paradero de quienes han sido desaparecidos, partiendo de que lo que las ha movido es el intentar localizar a sus familiares, como denota el que ayer andarían en Nogales, hoy en Caborca y mañana en San Luis R.C. ¡Órale!

Toda vez que con ese nuevo foserìo que pusieran al descubierto, se evidencia que lo de las desapariciones de gentes es más grave de lo que parece, y sobre todo en la Entidad, como lo refleja el revelador dato de que está entre los primeros diez Estados del País con más perdidos, y para seña están esas decenas de asesinados que desenterraran, de ahí la pregunta que luego luego salta, de que si cuántos más no habrá bajo tierra. ¡Tómala!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Le bajan” a aumento al agua…A la que vaya que “le midieron el agua a los camote$”, es a la propuesta inicial que habìa de subirle un 10% a la tarifa del agua potable, luego de que finalmente quedara en un 7.6%, despuès de ser aprobada por el Cabildo de Hermosillo, para quedar incluida en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Municipal 2022 por poco más de $6 mil 076 millones que también se “palomeara”.

Eso luego de que alcalde Antonio Astiazarán reiterara que era justo y necesario el actualizar el sistema tarifario de Agua de Hermosillo (Aguah) para el servicio doméstico, comercial e industrial, ya que con ello tendrán más ingresos que ayudarán a solventar la operatividad de esa paramunicipal, bajo el argumento que desde hace 5 años que no se aju$taban de acuerdo a la inflación, como por ley debe hacerse cada año.

Es tal la crisis que enfrenta que dijo que: “Agua de Hermosillo no tiene la reserva presupuestal para pagarle los aguinaldos a los trabajadores que la próxima semana están esperando recibirlo, Agua de Hermosillo no tiene el recurso para pagarle al Isssteson lo correspondiente a las cuotas que debió haber guardado y que no se le pagó, Agua de Hermosillo adeuda a proveedores y a Comisión Federal de Electricidad”. ¡De ese vuelo!

O séase que a partir de lo sacado a flote por Astiazarán Gutiérrez, se deduce que a ese punto es que están con el “agua hasta el cuello” en ese organismo operador, por lo que también se les autorizó una transferencia de emergencia por $70 millones que le hará el Municipio “para que salgan del apuro” y que deberán pagar en un lapso de 12 meses; además de que igual tendrán que abocarse a reestructurar la deuda pública que enfrentan.

No obstante que lo que es la aprobación de la citada presupuestarían y ese aumento acuático, deberán ser turnados al Congreso del Estado para que los diputados les den el Vo.Bo y se proceda a su entrada en vigor, aunque partiendo de lo ya adelantado por el gobernador, Alfonso Duarazo Montaño, de que esa aumentadas deben decretarse en base a la legalidad, es por lo que dan por descontado que ya están del otro. ¡Así el dato!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Suben más precios en Sonora!…Y la que para nada es una nota muy halagadora, es que Sonora ocupara el primer lugar a nivel nacional con la mayor alza en los precios de los diferentes productos, al registrar 4.15% en la primera quincena de noviembre, debido a la inflación que registrada México, que alcanzó un 7.05% anual, la más elevada en los últimos 20 años, desde el 7.08% de abril del 2001. ¡Qué tal!

Lo que traducido al español quiere decir que la región sonorense tuvo el máximo índice inflacionario en ese lapso, seguida de Sinaloa con 3.71%, Baja California Sur con 2.84%, Baja California con 2.49% y Chihuahua con 1.43%, lo que para los simples mortales se ve reflejado a la hora en que van al mercado a surtir la despensa, y se dan cuenta que les alcanza cada vez menos el dinero para “echarle al carrito”. ¿Cómo ven?

En esos términos está la carestía que desde hace rato ya venían sintiendo y padeciendo las mayorías, por el pasado octubre esa burbuja inflacionaria haber cerrado en un 6.24%, lo que echó por tierra las proyecciones que había del Banco de México, luego de esas cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y que se basan en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). ¡Vòitelas!

Pero de acuerdo a los vaticinios de los expertos en esos menesteres económicos, según esto todavía viene lo “pìor” en los próximos meses, no sólo el venidero diciembre, que es un mes de mucho gasto, ante lo que están pronosticando que podría presentarse “la cuesta de enero” más empinada de los recientes años, por “lo caro que ya está todo”, y es que las cosas seguirán subiendo “que son un contento”, como ha sido hasta ahora.

Con todo y eso lo que es el “Prejidente”, Manuel López Obrador, ya ayer en su conferencia mañanera celebrada en Zacatecas salió con que a pesar de la caída de un 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre, a su juicio en el presente 2021 la economía crecerá un 6%, eso basado en “los otros datos” que siempre tiene, pero si no es así, que es lo más probable, a la fácil terminará por culpar a los neoliberales.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Una de cal” para el del Coves…Al que hay que apuntarle una de cal por el modelo de apoyo social qie està proponiendo, es al de la Comisión de Vivienda del Estado (Coves), Antonio Gallardo, como sería el programa denominado “El Cuarto del Abuelo”, para beneficiar las personas de la tercera edad, y que sería similar al llamado “Cuarto Rosa” que impulsaran en el anterior sexenio para combatir el hacinamiento.

Porque de lo que se trata es que los “jóvenes de juventud avanzada” que vivan con sus hijos no sean una carga ni estén en condición de hacinación, y es por lo que proyectan construir esas habitaciones adicionales, que cumplirían con todas las especificaciones que requieren ese tipo de personas, por lo que ya están trabajando en el levantamiento de un censo para conocer el promedio de hogares con la presencia de ellos. ¡Así el plan!

Ya que según los anticipado por Gallardo Galaz, la intención es la de empezar en el primer semestre del 2002 con un plan piloto en Hermosillo, que sería el primer municipio en implementarlo, razón por la cual es que para lograr ese objetivo ya se han puesto en contacto con varias instancias de gobierno, a fin de establecer una coordinación interinstitucional que ayude a hacer realidad de la mejor manera ese proyecto asistencial. ¿Será?

Si se toma en cuenta que derivado de lo expuesto por Marco Antonio, serían unas ampliaciones de calidad en las casas seleccionadas, porque tendrían sanitario, servicio de energía eléctrica y demás, pero principalmente el acondicionamiento especial que necesitarán para que los abuelitos se sientan en un hábitat con la más elemental comodidad, como una forma de evitar que estén “hechos bolas”, como generalmente sucede. ¡Ups!

Correo electrónico: [email protected]