“Pasa la Aduana” Gobernador…La que ahora sí que “ya pasó la Aduana”, es la propuesta del gobernador Alfonso Durazo, a partir de lo anunciado por el director general de Aduanas en el País, Horacio Duarte Olivares, de que con una inversión de $5 mil millones de pesos remodelarán las garitas aduanales de Nogales, Agua Prieta, Naco, Sonoyta, San Luis Río Colorado y Guaymas, para “dejarlas como nuevas”.

Pues así estuvo la buena noticia ventilada y confirmada por Duarte Olivares, en el marco de lo que fuera la presentación del plan de Modernización de Aduanas y Recintos Fiscales Estratégicos, en la que remarcó que esas obras serán una realidad, porque la Federación se comprometió con Durazo Montaño para renovar esas instalaciones, lo que deja en claro “la vara alta” que tiene con el Gobierno federal. ¡Qué tal!

Y tan ya dan por descontado el rescate de esos cruces que colindan con los Estados Unidos, que lo que es Horacio dio detalles del de a cómo estarán esos trabajos, adelantando que lo que es en la Aduana nogalense invertirán $2 mil 252 millones de pesos, porque demolerán las estructuras actuales y habrá un reordenamiento integral, así como un mantenimiento a los tres puentes, e instalará más equipo. ¡De ese pelo!

En tanto que en la de Agua Prieta aplicarán $720 millones de pesos para la construcción de nuevos edificios en los dos puentes, aunado a que proyectan crear un nuevo pasadizo fronterizo exclusivamente para uso de carga pesada, en lo que son unas adecuaciones que vaya que ya les urgían, por como desde hace años que estaban prácticamente abandonadas y operando casi casi de manera improvisada. ¡Pécatelas!

Es por eso que por el estilo “le entrarán con todo” a la de San Luis Río Colorado, en la que canalizarán $626 “melone$” para dejarla “al cien”, y en la que contemplan la incorporación de vialidades, derivado de que la mancha urbana ya la absorbió, sumado a que le instalarán equipos de rayos X, razón por la cual es que planean que quede de lo más flamante y moderna, no como hoy en día en que luce como de tercera. ¡Zaz!

Mientras que en la de Sonoyta anticipan destinar unos $538 millones de pesos para igual dejarla reluciente, después de que es de las que está más “amoladas”, por lo que incluso a través del Servicio de Administración Tributario (SAT) adquirirán un predio de 3.7 hectáreas, porque la intención es la de prácticamente volverla a hacer; al igual como la de Naco, que costará $358 millones, para la reconfiguración de todas sus áreas.

A la par de que igualmente se impulsará la actividad aduanera en Guaymas, con lo que será la edificación del muelle número uno, invirtiéndosele $500 millones de pesos, y $6 millones para la rehabilitación del área de alojamiento del personal de la Secretaría de Marina; y con la posibilidad de construir una carretera de ese puerto a Chihuahua, en aras de generar un mayor dinamismo turístico, lo cual todavía está por palomearse.

Sin embargo lo que sí ya es un hecho, es que en el sistema aduanero habrá un antes y un después en el sexenio de Durazo, por como se les estará renovando, y con lo que de paso buscan posicionar a Sonora entre los cinco estados más productivos de México, por hoy en día ocupar el lugar número doce, a partir de su Producto Interno Bruto (PIB), por lo que así estaría el progreso en ese terreno, con el consabido impacto económico.

Sacan a flote a cabecilla sindical…Al que trascendiò que ya le empezaron a “$acar sus trapito$ $ucio$ al sol”, o màs bien sus trapacerìa$ y percudida$ lavanderìa$, es al sempiterno cabecilla del sindicato de trabajadores de la Secretaría de Salud, Mario Villalobos García, y como para que la cuña apriete, es que lo están haciendo por voz de otro dirigente sindical, como es Carlos Manuel González Méndez. ¡Tómala!

Porque de acuerdo a lo destapado por González Méndez, hasta la fecha en el sector Salud sonorense han detectado 118 “aviadore$”, que son de esos que cobran sin trabajar y que únicamente “aterrizan” el día de pago para recoger el cheque, y que no descartan que solamente sean prestanombres para llevar a cabo esos desvíos de fondos públicos, a cambio de una respectiva “mochada”, por lo que así está la ventaneada. ¡Ups!

Tan es asì que Carlos Manuel balconeara que ya se interpusieron las denuncias contra esos saqueadores de la nómina, así como contra un ex director de Recursos “Inhumanos” de apellido Esquer, por ser el que

“autorizaba” esas raterías disfrazadas, con todo y que es de suponerse que no se mandaba solo, y nomás recibía órdenes, por la cantidad de “capitanes mil horas” que son, aunque sospechan que pudieran ser màs.

No obstante que la pregunta que se hacen, es si ya también presentaron la respectiva querella contra el por algo tachado de corrupto y ladrón de Villalobos, por ser empleados “pirata$” pertenecientes a su cuestionada y según esto amafiada organización sindical, y que en cada proceso electoral ofrece al mejor postor político, y que es por lo que dicen que ha permanecido en ese “hue$o”, a pesar de los pesares. ¡Ni más ni menos!

Al intuirse que eso le debería acarrear una responsabilidad, o irresponsabilidad a Mario, y como actualmente se está en una administración estatal en la que las cosas ya son diferentes, es que quiere creerse que ahora sí actuarán en consecuencia para proceder contra esas corruptelas, razón por la cual es que habrá que estar a la expectativa, para ver si al fin terminan de cortar por lo sano, en cuanto a su repudiado liderazgo. ¿Será?

Hay colombianos en Obregón…Donde la inseguridad ya está tan complicada, que hasta a un colombiano acaban de detener con metralleta en mano, es en Cajeme, con lo que se comprueba que la violencia ya pasó al siguiente nivel en esa insegura ciudad, y es que tuvo la osadía de disparar contra los policías municipales, luego de un ataque armado en el que ejecutaran a tres personas e hirieran a otra.

Aunque no es de extrañar que en Obregón ya estén moviéndose sicarios de otras partes del mundo, por eso ser un reflejo del dato recién revelado por la secretaria de Seguridad en el País, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, de que en ese municipio el homicidio doloso se disparó entre agosto y octubre de este año, al compararse con el mismo lapso del 2020, según las cifras presentadas en el informe mensual. ¡De ese vuelo!

Eso al Rodríguez Velázquez reseñar que en ese periodo del 2021 se cometieron 166 asesinatos en territorio cajemense, mientras que en el 2020 fueron 92, lo que denota que las mataderas han ido al alza, y lo que es el actual mes de noviembre no es la excepción, por mantenerse un promedio de casi dos diarios, y se sigue contando, por más presuntas estrategias que se han implementado, pero que simplemente no han funcionado.

En contraparte lo que es Rosa Icela manejó que en el resto de los municipios de Sonora que se encuentran entre los 50 de los llamados prioritarios, supuestamente lo que es Hermosillo, Nogales y Guaymas tuvieron una disminución en cuanto a esa incidencia de crímenes, dizque por alrededor del 2.2%, lo que estaría por verse, aún y cuando ciertamente que se han suscitado menos hechos de alto impacto. ¡Así el dato!

Aun así lo que es por las tierras obregonenses continúan sin encontrarle la cuadratura al círculo, o más bien a los diferentes grupos de criminales que por ahí pululan, lo que es “el coco” del presente sexenio, y en especial de la titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, María Dolores del Río Sánchez, de ahí la percepción generalizada que hay, de que le ha faltado aplicarse más, o a como lo demandan las circunstancias.

Más ahora que ya reconocieran que por esos contornos pudiera haber más colombianos. ¡De ese tamaño!

Raya en el cinismo ex alcalde…Quien a su estilo sì que se está pasando de cínico, es el ex alcalde de Obregón, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, al “hacerse pato” y salir con que no recibió citatorio para el pasado martes comparecer ante los regidores que conforman la Comisión Plural, a fin de rendir cuentas claras, en cuanto al fallido trienio 2018-2021 que le tocó presidir, y con relación al cual hay mucha$ duda$. ¡Palos!

Toda vez que como es su costumbre, a través de las redes sociales emitió un mensaje en el que trató de hacerse el mártir, cuando más bien es un lobo con piel de oveja, al manejar que no acudió al Palacio Municipal porque no le hicieran llegar ninguna invitación formal, aunque los ediles encargados de esa entrega-recepción le reviraron que “miente con todos sus dientes”, pero que le enviarán otra. ¡Vóitelas!

Con todo y eso lo que deja en claro que Mariscal Alvarado sólo “está jugando con el escor”, es que ya recurriera al mismo truquito de otros “Presis” también investigados, como los de Navojoa, Empalme y Guaymas, porque a Rosario Quintero, Francisco Genesta, y Sara Valle igual los “traen de la cola”, al pretextar que no han cumplido con el debido proceso a la hora de convocarlos para que aclaren sus machincuepa$.

A ese grado es que le ha estado “sacando al bulto” Sergio Pablo, aun y cuando a todas luces finge estar en la mejor disposición de sentarse en el banquillo de los acusados, en lo que es un requerimiento que adquiere más relevancia, por su sucesor ser del mismo partido político de Morena, pero al parecer no quiere “sudar calenturas ajenas”, cual es el caso de Javier Lamarque Cano, quien desde hace rato lo desconoció. ¡Ñàcas!

Y para que se den una idea del como hay quienes dejaron las arcas municipales “temblando”, como aseguran que lo hiciera Sesma Segasta, que lo que es el nuevo munícipe rielero, Luis Fuentes Aguilar, enfrenta un adeudo de casi $70 millones de pesos con proveedores e instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que estaba por embargarle vehículos, maquinaria y demás si no le abonaba. ¿Cómo ven?

