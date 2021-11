¿Está en las mismas la FGR?

“Leen cartilla” a Contralores

Priorizan reto$ de “Hoyosìo”

Van contra el déficit de “MP”

¿Está en las mismas la FGR?…Y al que sí que pusieron en entredicho el fin de semana, es al delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, Francisco Sergio Méndez, luego de que uno de sus empleados a punto alcoholizado provocara un trágico choque la mañana del pasado sábado, al conducir un carro sin placas y a exceso de velocidad para estrellarse en Veracruz y calle Reforma. ¡Zaz!

Al suponerse que esa clase de malas prácticas, como en las que esta vez incurriera un tal Jorge Luis Acosta Medina, de 39 años de edad, y quien se desempeña como auxiliar ministerial en la FGR, ya deberían ser cosa del pasado, ¡pero que va!, al ponerse de manifiesto que continúan persistiendo, a pesar de las promesas de cambio que hay, lo que demuestra que es la misma gata, nomás que revolcada. ¡De ese pelo!

Y para quien dude de lo anterior, para prueba está esa fatídico encontronazo causado por Acosta Medina, cuando sobre la avenida Veracruz de Poniente a Oriente se desplazabacomo “alma que lleva el diablo”,en un Volkswagen Jetta de color blanco, modelo 2014 y sin láminas de circulación, pero como dicen que “iba hasta atrás” de briago, es que ignoró que el semáforo estaba en luz roja y se fue de paso al no hacer alto. ¡Tómala!

Es por lo que a eso de las 6:10 horas del amanecer Jorge Luis terminó por impactarse contra un Nissan Sentra, color gris, modelo 1996, que transitaba de Sur a Norte por la Reforma, y que era tripulado por Alejandro Corona Estrada, de 52 años de edad, quien no vivió para contarlo, por lo fuerte de la colisión del lado del conductor, al dejarlo como acordeón ante un poste, muriendo en el lugar del percance. ¡Así de lamentable!

Así que con todo y que intentaran prestarle los primeros auxilios a Corona Estrada, pero manejan que prácticamente murió de manera instantánea, cuando ni se la esperaba, al ser víctima de ese “borrachazo”, cuando estilan que Acosta Medina a todas luces “iba amanecido”, y es que al Sentra lo proyectó por varios metros, hasta quedar en la otra esquina, de ahí que el culpable no tendría ni como defenderse. ¡Vòitelas!

Casi por nada es que en la misma escena de esos mortales hechos los oficiales de la Policía Municipal aprehendieron al etílico funcionario público, quien fue diagnosticado con aliento alcohólico, de ahí que quedara a disposición de un agente del Ministerio Público del Fuero Común para el deslinde de las obvias responsabilidades, mientras que el área procedió a ser acordonada, para los peritajes correspondientes.

Luego entonces y ante un condenable suceso como esos, que son de los que más critica la gente, es que habrá que ver de quéestá hecho Méndez, dependiendo de la postura que asuma, con todo y que no hay como encubran al causante de esa lamentable muerte vial, por tener todas las agravantes en contra, pero aun así se supo que su esposa todavía andaba abogando con la familia del fallecido para que le otorgaran el perdón.

Aunque ciertamente que es un caso como para que Francisco Sergio actúe en consecuencia y deje en claro que esos excesos de Jorge Luis ya sólo son “los prietitos en el arroz” que quedan en esa institución que representa, y que por el perfil irresponsable que mostrara al atentar de esa forma contra la vida de inocentes, es que ya no merezca estar en sus filas, lo que todavía está por verse, porque capaz y se la perdonan. ¿Será?

“Leen cartilla” a Contralores…A los que vaya que ya les leyeron la cartilla por adelantado, es a los que estaràn a cargo de las Contralorìas municipales, segùn se deduce del mensaje que les acaba de enviar el Contralor Estatal, Guillermo Noriega Esparza, en el marco de una reunión previa a lo que será la próxima instalación de la Comisión Permanente de Contralores, Estado-Municipios (CPCE-M). ¡De ese vuelo!

Y es que a través de una videoconferencia “El Memo” Noriega les dejó muy en claro que: “Si prevalece la simulación y si creemos que nuestro papel es ser tapaderas y ver como legalizamos la corrupción, no vamos avanzar… Debemos entender el papel histórico por el cual estamos sentados en la silla”, al resaltarles que los trabajos a ejecutar los deberán hacer cercanos a la sociedad y sin fallar a su responsabilidad de funcionarios.

Es por eso que ahora están promoviendo ese nuevo esquema operativo fiscalizador, mismo que el venidero mes de diciembre hará realidad el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, mediantela firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y los 72 Ayuntamientos, para que ahora permanentemente, ya no aisladamente, le estén “echando mucho ojo” a todo aquello que “huela” a corruptelas. ¡Ni más ni menos!

Más menos asíestá la política preventiva que se ve que está impulsando Noriega Esparza, a fin de que después no haya sorpresas que “manchen” a los nuevos gobiernos, sino que más bien estarán previniendo para no lamentar, y de cara a los ciudadanos, para que no suceda lo que ocurría en el pasado inmediato, cuando en esa dependencia en que estaba Miguel Ángel Murillo, nunca se daban detalles de las denuncias que se hacían.

Ante lo que se deduce que en ese sentido ahora tendrán “ojos” en todos lados y de manera constante, para estar atajando a quienes pudiera torcer el rabo, como la cochi, bajo la visión de que en el sexenio en curso serán diferentes, y de que atacarán en serio y de a buenas las leperada$, y que es por lo que crearán esa comisioncita, que será algo así como una lucecita para detectar todo lo que pudiera estar mal. ¡Pécatelas!

Priorizan reto$ de “Hoyosìo”…Quien por todos lados ha seguido reiterando el reto que tiene por delante, es el alcalde Antonio Astiazarán, como es el de hacermás con menos, de ahí que confirmara que el Presupuesto de Egresos 2022 de Hermosillo, que será superior a los $5 mil millones, se enfocará a seguridad pública, agua y obra, bajo un plan de austeridad que implicará“apretar$e el cinturón” en el gasto corriente.

Pues a decir de Astiazarán Gutiérrez, esos son los rubros en los que han tenido mayores solicitudes de parte de la ciudadanía, vía los 65 comités Creces que han formado en diferentes puntos de la ciudad, además de ser de las necesidades prioritarias que le expusieron durante la campaña, y que es por lo que proyectan darles respuesta con esa iniciativa de presupuestarían que esta semana presentarán a consideración del Cabildo.

Y al respecto “El Toño” Astiazarán dio algunos datos duros, como por ejemplo que en la actualidad la Policía Municipal sólo cuenta con 70 patrullas, por lo que el tiempo de respuesta ante una emergencia es de unos 25 minutos, de ahí que contemplan multiplicar por cuatro el número de “pericas” que hoy día circulan, porque al haber unas 300en los 100 sectores que vigilan, llegarían en 5 minutos a prestar auxilio. ¡Esa es la idea!

En tanto que por el estilo se está en lo relacionado con los baches, al calcularse que hay cerca de un millón en esta Capital, aunque en lo que va del trienio ya han tapado unos 56 mil con recursos propios, de ahí que en parte le estén apostando a que con los más menos $50 millones de pesos extras que les tocarían con la legalizadade “carros chuecos”, ya se notaría la mejoría en eserenglón, que es de los que más quejas generan.

Eso al “Presimun” aliancista resaltar que en cuanto a obra pública el año que entra “de pura lana” municipal canalizarán el triple de lo que normalmente se invertía, sobre todo en recarpeteos con asfalto y trabajos de concreto”, lo anterior a partir de que dijera que: “Durante estos dos meses nos hemos dedicado a “poner orden en la casa” para darle prioridad a lo que la gente quiere”, por lo que asíde clara tiene la meta. ¡De ese tamaño!

Van contra el déficit de “MP”…La que se está confirmando que sí que ha estado haciendo milagros, como dice el dicho, es la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Claudia Indira ContrerasCórdova, como lo denota el dato que saliera a relucir, de que Sonora tiene un déficit de Ministerios Públicos, que son los encargados de integrar las carpetas de investigación para los diferentes delitos. ¿Cómo ven?

Porque de acuerdo a las más recientes cifras reveladas por del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Entidad hay alrededor de 109 agencias del Ministerio Público, cuando en promedio tendrían que ser unas 450, partiendo del número de personas que habitan en la región sonorense, de ahí el porque ocupa el lugar 13 a nivel nacional, en ese apartado que es básico y primordial para la procuración justiciera.

Toda vez que en base a los cálculos que se hacen en ese sentido, por estos lares hay tres de los también llamados “MP” por cada 100 mil habitantes, mientras que en otros Estados como Colima se contabilizan 11.5 ministerios por ese mismo porcentaje, lo que pone de manifiesto que aquí se ha estado haciendo más con menos, a la hora de dar resultados, con todo y los rezagos que por algo hay, y no es para menos. ¡Órale!

Por ser un retraso que quedara reflejado en el censo de Procuración de Justicia 2020 del INEGI, al arrojar que se iniciaron 30 mil 753 indagaciones, de las cuales 25 mil 131 fueron resueltas, quedando pendientes mil 425, siendo las acciones delictivas más recurrentes el robo, homicidio, abusos deshonestos, violaciones, fraude, lesiones, e incumplimiento de obligaciones familiares, entre otros. ¡Así el dato!

No en balde es que el “Gober”, Alfonso Durazo Montaño, ya diera la “luz verde” para convocar a los concursos que conlleven a la contratación de más de esos funcionarios justicieros, así como de otras áreas de la Fiscalía Estatal, a fin de buscar un equilibrio para contrarrestar esos faltantes que hay. ¡Mínimo!

