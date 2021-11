¡Reprueban nombramiento!

“Agita las aguas” propue$ta

Cumple “Gober” su palabra

“Ponen a prueba” a Rectora

¡Reprueban nombramiento!…Y del que estàn reprobando su designaciòn, dizque por ser de lo “pìor”, es del nuevo director del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep), un tal Luis Carlos Santos, a tal grado que los trabajadores sindicalizados de esa institución ayer se plantaron frente al Palacio de Gobierno, para rechazar su nombramiento y advirtieron que no lo dejarían entrar. ¡De ese vuelo!

A ese extremo es que le estàn poniendo tache al por lo visto ni tan Santos de Luis Carlos, a partir de lo ventilado por la lìder del sindicato de esa “Prepa”, Ramona Risk Fontes, al resaltar con todas sus letras que tiene pésimos antecedentes por su mal desempeño, además de ser tildado de inexperto y de carecer de la sensibilidad que se requiere para ese puesto, por su personalidad cerrada e impositiva. ¡Zaz!

Aunado a que dicen que está identificado como “un ave de todas las tempestades”, por ser de los que generan división y un ambiente adverso entre la planta laboral, y para muestra ponen como mal ejemplo que en diciembre del 2020 lo nombraron subdirector del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), pero los mismos empleados le impidieron el paso por la mala fama que tiene, de ahí que “cosechera lo que ha sembrado”.

Es por eso que después de que tuviera lugar su destape el pasado viernes, lo que son los sindicalizados del Conalep de inmediato le manifestaron su inconformidad al secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, a quien le solicitaron una mesa de diálogo para tratar esa nominación, pero simplemente los ignoró, o los “mandó por vía corta”, y es por lo que “se levantaran armas”. ¡Pécatelas!

Casi por nada es que “La Monchi” Risk ventilara que: “Le dije, si no hay respuesta, el día martes me voy al Palacio y aquí estamos. El maestro se le ha vivido prácticamente con licencias sin goce de salario, ahora sí que ni picha, ni cacha ni deja batear, por lo que no tiene conocimiento de lo que ha costado avanzar poco a poco en el Conalep”, por lo que así “se le hizo bolas el engrudo” al lento de Grageda Bustamante. ¡Ñàcas!

Eso por dejar crecer un conflicto al punto que ya tuvieron que recurrir ante el “Gober”, Alfonso Durazo, en aras de que revoque ese “hue$o” que le asignaran a Santos, y que por eso está en veremos. ¡Ni más ni menos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Agita las aguas” propue$ta…Tal como era de esperarse, con la que “se agitaron las aguas”, es con la propuesta de Agua de Hermosillo (Aguah) para aumentar las tarifas por el servicio de ese vital lìquido, por de inicio considerarse que no es equitativo y proporcional, como ya lo apuntillara el de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, por estàr$ele cargado la mano a los usuarios domésticos. ¡Tómala!

Al manejar que esa intentona de alza avalada por Consejo Ciudadano y la Junta de Gobierno de ese organismo operador, solamente contempla un incremento del 10% para la tarifa doméstica, y del 5% para la comercial, pero sin incluir la especial y recreativa, que es donde la materia prima es justamente el agua, como los car wash, purificadoras, hieleras y albercas, por lo que ahí radica el detalle, como dijera Cantinflas. ¡Ups!

E igualmente ¡el peeeero! es que los de Aguah se están yendo por la fácil, a la hora de pretender nivelar sus aguas, o finanzas, por en contraparte no presentar un esquema que incluya un ajuste en su gasto corriente, como sería optimizando su personal que esté de más, y en algunas otras áreas, por haber la percepción de que técnicamente puede ser justificable esa aumentada, pero también deben poner de su parte. ¿Qué no?

No en balde es que hasta el alcalde, Antonio “Toño” Astiazarán, ya les mandó a decir que algo así tendrán que hacer, por encima del argumento de que desde el año 2017 no hay una actualización del sistema tarifario, respecto al índice inflacionario anual, eso aunado a la queja de que es una incrementada que debería aplicar para todos por igual, aras de que sea más justa para los diferentes sectores. ¡De ese tamaño!

A la par de que Peinado Luna manejara que hay algunas “laguna$” en cuanto a la operatividad de esa paramunicipal, y para prueba puso un botón, al hacer público que no hay una claridad sobre dónde quedó, o en qué se ha invertido el recurso que se obtiene del cobro del 35% por saneamiento que se carga en el recibo cada mes para el tratamiento de aguas residuales, si se analiza que ni se realiza. ¡Ahí la fuga!

Luego entonces así están los e$tirone$ y jalone$, ante esa intentona que habrá de debatirse en el Cabildo, y que de aprobarse pasaría al Congreso del Estado, donde los diputados tendrían la última palabra. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cumple “Gober” su palabra…Quien ya dio color con relaciòn al presupuesto estatal para el ejercicio fiscal 2022, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al confirmar lo que ya había anticipado, de que será el más grande en la historia de Sonora en materia social, ya que a dicho rubro se destinará el 63.5% de los $66 mil 942 millones propuestos ante el Congreso del Estado, es decir, más de la mitad. ¡Qué tal!

Y si bien el Mandatario Estatal reconoció que esa presupuestarían será un poco menor a la del año 2021, correspondiente al sexenio anterior, que fue de $67 mil 707 millones de pesos, pero el plu$ radicará en que se caracterizará por su austeridad, al no gastarse en los superfluo; además de que no se incrementarán los impuestos ya existentes, ni tampoco se crearán nuevos, y mucho menos habrá endeudamiento. ¿Cómo ven?

Es por lo que destacara que: “Es un presupuesto eficiente porque vamos a gastar mejor, es un presupuesto responsable porque no vamos a gastar lo que no tenemos, es un presupuesto estabilizador porque no tiene ningún déficit, no hay contrataciones de deudas y eso hace la diferencia con presupuestos anteriores”, por lo que esa sería la presupuestada con la que estaría gobernando, y con cuentas austeras y claras. ¡Así el dato!

A la vez que aclaró que aunque pareciera que no hay gasto de inversión, pero no están contemplados los compromisos que ya adquirió AMLO para renovar y modernizar todos los puertos fronterizos; incluido el de Guaymas, donde estiman invertir $3 mil millones; y en Nogales con lo que sería la tan anhelada reubicación de las vías del ferrocarril, lo que propiciaría la reactivación económica. ¡Esa es la proyección!

Pero por si eso fuera poco, también agregó los recursos federales que se canalizarían para el programa de infraestructura carretera; e igual para el plan de justicia para la comunidad Seri, que contendería la dotación de agua, educación, salud y vías de comunicación; aunado a lo que será el Hospital Universitario IMSS-Insabi, en donde todavía opera el Hospital General del Estado, lo que “junto con pegado ya suma”.

En tanto que para completar ese cuadro ahorrativo que están proyectando, por el estilo cancelarán los jolgorios navideños que se organizaban en las dependencias gubernamentales, salvo aquellos que tengan un beneficio social para la población, como la repartición de cobijas y despensas y todo lo que se parezca.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Ponen a prueba” a Rectora…Partiedo del como han estado de recurrentes las protestas que han realizado los del Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus) contra la Ley 4 y para exigir la democratización de la Unison, a la que sí que han puesto a prueba, en cuanto a su temple, es a la rectora María Rita Plancarte, y es que ahora hicieron un cierre simbólico de los seis campus universitarios. ¡A ese grado!

Ya que en base a lo manifestado por Juan Díaz Hilton, el cabecilla del Staus, esa nueva acción de insurrección es para que no le sigan dando más largas a la consulta ya programada, con el fin de concretar la tan demandada reforma a ley general de la Universidad de Sonora, por la actual ya tener una antigüedad de más de 30 años, de ahí que estén llamando a la reflexión y participación de toda la comunidad universitaria.

Toda vez que el principal reclamo es que la o el rector sea elegido por la planta académica y estudiantil, por hasta hoy, y desde hace alrededor de tres décadas, ser una elección que recae en la Junta Universitaria, la cual está conformada por 11 integrantes, entre académicos y externos del Alma Mater, de ahí la crítica que hay, por existir el sentir general de que no cuenta con una representatividad, y es el cambio que buscan. ¡Ajà!

A lo que de paso y ya con la aviada le están agregando el que se cancelen las cuotas de inscripciones para el alumnado, y puras de esas exigencias que con el tiempo han venido sumando, vía el aumentar de tono sus manifestaciones, como esta vez en que bloquearan los accesos en las sedes de la “Uni” de Hermosillo, Nogales, Santa Ana, Caborca, Navojoa y Cajeme, como una forma de continuar metiendo presión.

Así ha seguido la rebelión mediática de Díaz Hilton y compañía, como lo refleja el que no impidieran el ingreso al Alma Mater más que a los carros, porque caminando sí podía pasarse, y es que la pretensión es la de llamar la atención de la Cámara de Diputados y de Placarte Martínez, cuya ésta última nomás no les ha dado por el lado, y más cuando han denunciado que esa consultada esta “amañada”. ¡Eso dicen!

