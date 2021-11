Vacunarán a los adolescentes

¡Fuera Sonora de bùsquedas!

Puro “bla, bla” en Seguridad

“Se le chispoteò” a Secretaria

Vacunarán a los adolescentes…La que no deja de ser una muy saludable noticia, es la destapada ayer por Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el País, de que ahora vacunarán contra el Covid-19 a los adolescentes de 15 a 17 años de edad sin comorbilidades, es decir, aun y cuando no cuenten con alguna enfermedad con la que esténen peligro, con respecto a su integridad. ¡Órale!

Por lo que así están ampliando el sector poblacional de los que serán inmunizados, después de que hubieran tenido que llegar al amparo judicial para que protegieran con ese biológico a los menores que padecen algún mal de salud que los hace más vulnerables ante ese virus, en caso de resultar contagiados, y que es por lo que recurrieran a esa vía legal para que estuvieran más seguros, o al menos buscar el no agravarse. ¿Qué no?

Tan ya serán una realidad esas inmunizadas para la chavalada, que López-Gatell hasta dio a conocer fecha, al revelar que para los interesados el registro se abriráel próximo viernes 19 del presente mes en la página mivacuna.com, según lo anunció en la conferencia mañanera de prensa del “Prejidente”, Manuel López Obrador, ante lo que se da por descontado que lo anterior conllevará a que se formen nuevas largas filas.

De tal forma que eso le abonará a que la reducción deinfectados por coronavirus siga a la baja, como reportara que se han mantenido en 16 semanas seguidas, al igual que las hospitalización, que por el estilo han tenido una tendencia a la disminución, y un reflejo de ello es que hoy en día los Estados de la República Mexicana estén en color verde, o riesgo bajo, en el semáforo epidemiológico, salvo Baja California.

Así que con más ganas se seguirán olvidando de la pandemia, como lo demuestra por ejemplo el que más turistas estén visitando Sonora, en base al dato manejado por el presidente de la Asociación de los Touroperadores, Julio Rascón, quien reporta que en las recientes semanas se ha elevado el número de visitantes del Centro de México, con todo y que antes había sido bajo en este periodo del año. ¡Así el dato!

¡Fuera Sonora de bùsquedas!…Vaya que lo que sí que ha causado extrañeza, es que no se incluyera al Estado, en lo que será la primer visita que hará a México desde su creación el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada -CED, por sus siglas en inglés-, quien desde ayer inició un recorrido por 12 Entidades para reunirse con autoridades y analizar las 94 mil desapariciones que hay reportadas.

Eso si se analiza que Sonora está en el top ten, o entre las primeras diez Entidades con más perdidos, como para que no la contemplarán como parte de esa delegación que encabezará, Carmen Rosa Villa, que es la jefa de ese grupo de inspección del CED, en lo que es una autorización que les hiciera el gobierno mexicano, después de que la habían solicitado desde el 2013, o séase, hace casi ocho años. ¡De ese tamaño!

De ahíla importancia que significaba el que también hubieran venido por estas tierras, para que checaran el dato en cuanto al alta incidencia de desaparecidos que hay por estos lares, pero tal parece que el que no se aplicó para que eso sucediera, tal vez porque no le conviene, ya que eso le echaría tierra a “su labor”, es el de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, José Luis González Olivarria. ¿Será?

Aunque también es de llamar la atención el que las representantes de los diferentes colectivos de rastreo no hayan levantado la voz para ser tomadas en cuenta, y que Villa y compañía también se descolgaran por este territorio, como parte de ese sondeo que abarcará hasta el venidero día 26 de noviembre, que es cuando rendirán un informe de lo encontrado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Aunado a que lo más relevante es que le presentarán las observaciones preliminares a la Presidencia de la República, aun y cuando es algo que ya saben de antemano por medio deAlejandro Encinas, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, que previo a ese chequeo de los del CED ya “se había puesto el huarache antes de espinarse”, al reconocer que hay una crisis al respecto.

Puro “bla, bla” en Seguridad…Y mientras que la secretaria de Seguridad estatal, María Dolores del Río, se la ha llevado a puro bla, bla, bla, donde siguen las matazones a todo lo que dan es en Obregón, y para evidenciaestá el que ayer mataron a otros 2, después de que el día de asueto del lunes perpetraran 8 asesinatos, para ya sumar 28 en lo que va el mes de noviembre, para un promedio de casi dos diarios. ¡Palos!

En lo que son unas violentas ejecuciones al alza, con las que se exhibe que hasta ahora no hay mayor estrategia, o simplemente han “valido un cacahuate” las que han pretendido instrumentar, como lo denota el que los homicidios dolososestén a “tiro por viaje, como dicen los chavos, por como se han mantenido esos ataques armados, como el ahora tuviera lugar en la insegura colonia Loma Bonita, o más bien feíta. ¡Vòitelas!

Y mientras que los obregonenses continúan sobreviviendo en la zozobra y con “el Jesús en la boca”, lo que es La Lola del RíoSánchez no ha pasado del puro planear y de prometer lo que hasta hoy no ha sido, y es que sólo se ha limitado a hablar de proyecciones, pero no de enfrentar en lo inmediato esa creciente inseguridad que ni siquiera han podido reducir, de ahí que esté igual o “por” que antes. ¡Esa es la cruda realidad!

A ese puntoestá la violencia en la por algo considerada como una de las ciudades más violentas de México y el mundo, la cual todo hace indicar que se agravará e irá para largo, según se deduce de lo declarado en pleno martes por del RíoSánchez, quien dejó entrever que la Federación “les cambio la pichada”, en torno al plan de contratar más policías para conformar una Guardia Estatal, porque al parecer no se va hacer. ¡Ñàcas!

Lo anterior por la novel de María Dolores, por ser nueva en esas lides, ahora salir con que no enlistarían a mil nuevos polizontes, sino a caso a unos 300, y quién sabe, por lo que asíestá el cambio de planes, después de la última visita que hiciera el “Presi” AMLO, quien todo hace suponer que les dijo que por ahí no va la cosa, y que mejor se replieguen a la Guardia Nacional, con la cual no se ven esperanzas, por hasta hoy ser un fracaso.

Por lo pronto ayer finalmente le tomaron protesta a un tal Roberto Leyva Lerma, quien será el nuevo Comisario de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), por ser un puesto que estaba acéfalo, por encima de lo clave que es el mismo, por ser la cabeza operativa de esa corporación, pero “pos” ya habían pasado más de dos meses sin que lo ocuparan, lo que resulta una incongruencia, por como están las cosasde inseguras.

“Se le chispoteò” a Secretaria…Pa` que vean en manos de quiénestá la educación en México, para prueba está “el resbalón verbal” que ayer tuviera la titularde la SEP, Delfina Gómez, en su comparecencia ante la Cámara de Senadores, al exponer que Hermosillo y Cananea estaban en Jalisco, con lo que sí que terminó reprobada en geografía por las mayorías, y no es para menos, por las críticas que “le llovieron”.

Por lo que a ese grado “se le chispoteò” a la manda más o menos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al hacer referencia a la actividad educativa que tiene que ver con las localidades hermosillense y de la Ciudad del Mineral, como parte de la gira que hiciera el pasado viernes con la comitiva presidencial, para lo que fuera la presentación del Plan de Justicia para Cananea, de ahí que las pusiera como ejemplo. ¡De ese vuelo!

Eso al señalar que: “En Jalisco, de lo que es Hermosillo son cuatro horas a la comunidad de Cananea”, con lo que vaya que para nada mostró mucha educación la maestra metida a funcionaria educativa, o quién sabe quées lo que andaría pensando, como para que “se le fuera el rollo tan gacho”, como se dice coloquialmente, porquea ese extremo cayó en la confusión, o la menos es lo que quiere pensarse. ¡Pécatelas!

No en balde es que haya quienes digan que esa falla es consecuencia de tener un 10% de capacidad, pero un 90% de fe ciega en quien la puso en el cargo, por no entenderse de otra manera esos esbirros, a menos y que se haya quedado “con la aviada y desconectada” por lo del día feriado por adelantado que acaba de pasar, con lo de la celebración de la Revolución Mexicana, que se festeja el 20 de noviembre. ¡Así la pena ajena!

Y por cierto que ni se notó la presencia de GómezÁlvarez, a pesar de que anduvo por “Canapas”, y que es por lo que presumiera que tuvo la oportunidad de ir a las escuelas, y que es por lo que quedara asombrada de “lo que hacen los maestros con tan pocos recursos”, de ahí que resaltara que: “Si les quedamos a deber, claro que les quedamos a deber y le vamos a seguir quedando”. ¿Cómo la ven con esa despistada?

