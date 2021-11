Confunde el verde anti-Covid

Presentan presupuesto estatal

Que sale “gober” muy pagador

¡“Hacen un rescate” de becas!

Confunde el verde anti-Covid…Con la que vaya que sigue habiendo confusiòn, es con la coloraciòn del semàforo epidemiològico estatal, y es que en tanto que de nuevo para la presente semana ubican a Hermosillo en color verde, o riesgo bajo, despuès de estar en amarillo, o medio, lo que es el Isssteson cerró las casas club para pensionados y jubilados, ante la dizque proximidad de la cuarta ola de coronavirus. ¡Ups!

Es por eso que sobran los que dicen: ¡Qué alguien me explique!, como dijera el famoso cómico, y es que mientras que por un lado a los hermosillenses les están dando “luz verde” para que salgan libremente a donde quieran, lo que es el director Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), Danilo Sotelo Garza, está previniendo a sus afiliados antes que lamentar. ¡Glùp!

Con razón de los reiterados peros que le han puesto al tibio secretario de Salud, José Luis Alomìa Zegarra, quien por algo señalan que siempre anda muy fuera de la realidad, porque ni siquiera se digna a dar la cara para aclarar esas disparidades que hay, si se analiza que en los últimos días se han disparado los casos a más de 200 diarios, salvo el domingo que bajaron a poco más de medio centenar, de ahí el porque de los asegunes.

Aunque cualquiera que sea el caso, o la incidencia de los contagios que hay, lo único cierto es que en la semana que ya está corriendo, los municipios que estarán verdeando serán Puerto Peñasco, Nogales, Caborca, Hermosillo, Guaymas y Navojoa; y en tinte amarilloso están Agua Prieta, Cananea, Empalme, Cajeme y Huatabampo; en tanto que San Luis Río Colorado es el único que aparece en anaranjado. ¡Palos!

Sumado a que la prueba de fuego para la Capital será la edición 11 de la venta anual del Buen Fin y el “puente” revolucionario del 20 de noviembre por adelantado que acaba de pasar, por aquello de que podrían propiciar que se dispare el número de infectados, que desde el 16 de marzo del 2020 en que iniciara la epidemia en Sonora, ya se contabilizan casi 114 mil 500 envirulados; con más de 8 mil 587 muertos. ¡Ouch!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presentan presupuesto estatal…Ahora sì que con el que trabajaron horas extras en todos los sentidos, es con el Paquete Económico del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2022, cuya Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos es por un monto de $66 mil 940 millones de pesos, porque ni el que ayer fuera día inhábil fue impedimento para que se presentara ante la Cámara de Diputados. ¡Así el dato!

Como lo prueba el que en pleno “San Lunes”, lo que es el titular de la Secretaría de Hacienda estatal, Omar del Valle Colosio, se apersonara ante dicho Poder Legislativo para hacer la entrega de la citada propuesta de presupuesto, que según esto es responsable, austero, eficiente y estabilizador, ya que no incluye contratación de deuda a largo plazo, pero sí presenta un aumento en los rubros de desarrollo social, seguridad y educación.

A la par de que Omar confirmara lo que ya se había adelantado, tocante a que “le subirían la cana$ta” al Congreso del Estado, como lo exhibe el que le redujeron la presupuestarían en $450 millones de pesos, al pasar de $796 “melone$”en el 2021, a $346 millones para el 2022; y en lo que es la Secretaríade Salud se mantendrá igual, pero enfocado a la adquisición de medicamentos, por lo que así estarán las prioridades.

Aun así y por si quedaran dudas, es que del Valle Colosio remarcara que: “Cuáles son las partidas que se reducen, particularmente les cuento unas muy interesantes, en gastos de comunicación, de un promedio de $420 millones de pesos que se gastaban anualmente en promedio se reduce aproximadamente a $175 millones de pesos; de servicios profesionales de un promedio de 677 millones de pesos anuales en promedio, a 123”.

En lo que es una iniciativa presupuestal que vale la pena escudriñar y evaluar con lupa, y más después de lo que anticipara el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, de que contendrá el mayor monto de la historia para el rubro social, lo que muy seguramente que saldrá a la luz pública una vez que sea analizada por la Comisión de Hacienda del “Congrueso” local, la cual podría ser aprobada antes del venidero 31 de diciembre. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que sale “gober” muy pagador…Si por la vìspera se saca el dìa, quien todo hace indicar que le estarà apostando a la polìtica de ¡cuentas claras y pagadas, amistades largas!, es el “Gober” Alfonso Durazo, según se deduce del reciente anuncio que hiciera, de que desde finales del presente año empezarán a pagarle una trácala acumulada que se tiene con la Unison, por una suma de $596 millones de pesos. ¡Qué tal!

Y es que el Mandatario Estatal no se anduvo por las ramas para “poner los puntos sobre las ìes” y prometer que: “Hago aquí el compromiso de que el Gobierno del Estado se ponga al corriente del adeudo que tiene con la Universidad de Sonora (Unison), por tres años el Gobierno del Estado no ha otorgado a la universidad, y no solo a la Unison, al Itson y a otras instituciones, las participaciones que les corresponden”. ¡De ese vuelo!

Eso al Durazo Montaño evidenciar que hoy por hoy se tiene un adeudo histórico con algunas universidades públicas como el Itson y la Unison, debido a que la pasada administración estatal dejó de entregar la “lana” que estaba etiquetada en los presupuestos de egresos de los últimos tres años, por lo que a ese grado es que les “dejaran la víbora chillando”, y que es por lo que buscan “poner$e tabla$” con esas deudas. ¡A ese punto!

No en balde es que el Ejecutivo emanado de Morena remachara que esos dineros estatales para las instituciones de educación superior y los ayuntamientos tienen la misma importancia que los de índole federal para los Estados, ya que gran parte de sus presupuestos anuales dependen de esos recursos, de ahí que esa es la sensibilidad monetaria que está exhibiendo, en aras de estar al día con lo presupuestado. ¡Mínimo!

En lo que es una promesa que debió haber sido música para los oídos de la rectora del Alma Mater, María Rita Plancarte, porque equivale a que le adelantaron el Santoclòs en pleno mes de noviembre. ¿Cómo ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡“Hacen un rescate” de becas!…Quien sì que ha estado yendo del dicho al hecho, es el alcalde Antonio Astiazaràn Gutièrrez, y para prueba està el que ahora reactivara un programa de becas para los hijos de policías, bomberos y de Protección Civil, al entregar las primeras 527, como parte de un programa para dignificar la labor de quienes diariamente arriesgan su vida por los hermosillenses. ¡De ese tamaño!

Lo que explica el porque Francisco Antonio resaltara que: “Tanto la corporación policiaca, como Bomberos y Protección Civil, son áreas sumamente importantes para el gobierno Municipal, pero también sensibles y de riesgo por la actividad que desempeñan, por eso se debe ser solidarios con quienes merecen el reconocimiento y apoyo”, de ahí el porque de nuevo les estén dando ese estímulo para respaldar a sus familias. ¡Así el acierto!

Es por lo que el “Presimun” aliancista prometiera que eso no será todo, porque no sólo se van a conformar con recuperar ese esquema becario, sino que además buscarán la forma en que pueda mejorarse, para que los vástagos de la plantilla laboral de esas áreas cuenten con más beneficios, y es que está vez fueron 505 para los descendientes de los “polis”, 5 de bomberos y 17 de Protección Civil. ¡A ese grado el positivo saldo!

De ahí que el Comisario General de la Policía Municipal, Manuel Emilio Hoyos Díaz, destacara que el promover esa atención asistencial, vía el brindar ese extra que representa “un tanque de oxígeno” para la economía familiar de ese personal de emergencia, en parte significa poner orden en esa institución de seguridad, así como el trabajar de la mano con quienes protegen a los ciudadanos de está Ciudad del Sol.

Ante lo que concluyen que Astiazarán, sí que le está volviendo a “echar la mano” a quienes están en la primera línea de acción, con todo y la escaza lana que se encontrara, pero para todo le está alcanzando.

Correo electrónico: [email protected]