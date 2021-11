¡Proponen premiar a policìas!

Vuelve Covid al Registro Civil

“Le saca al bulto” ex alcaldesa

Hasta un conserje es intocable

¡Proponen premiar a policìas!…Y aunque hay quienes diràn que es su deber, pero la que no deja de ser un incentivo, es la propuesta planteada por el alcalde, Antonio “Toño” Astiazarán, como es la de a partir del próximo año premiar con $250 mil pesos mensuales a la Comandancia de Policía de Hermosillo que baje los índices delictivos en su sector, como una forma de mejorar el trabajo de los oficiales policìacos. ¡Òrale!

O sèase que partiendo de esa iniciativa que se trae entre manos Astiazarán Gutiérrez, ahora sì que serà en base a resultados el de a còmo estimularàn economicamente a los guardianes del orden, una vez de que sea presentada y aprobada por el Cabildo, para que entre en vigor en enero del 2022, ya que ese cuarto de millón de pesos serìa repartido equitativamente entre todo el personal de la respectiva base policial. ¡De ese pelo!

Eso explica porque el “Presimun” aliancista precisaraque: “Lo que estamos nosotros trabajando con el Comisario es una bolsa de $6 millones de pesos al año, de los cuales se habrían de aplicar $250 mil pesos al mes como estímulo a todos los mandos, y desde el elemento que anda en la calle, hasta el coordinador de esa zona, como estímulo a aquel sector, no es colonia, que más reduzca la incidencia delictiva”. Esa es la meta.

Para el caso es que “El Toño” Astiazaràn pusiera como ejemplo que hay barrios que son de lo màs conflictivos, como el del Cortijo, ubicado al Norte de la ciudad, por lo que con eso buscaràn que “La Comanche” de ese punto tenga un aliciente extra para “ponerse las pilas” con màs ganas, en haras de intentar bajarle a los ìndices de inseguridad que se padecen en esa àrea, como serìa “echando el resto”. ¡Mìnimo!

Y es que si bien ya estàn focalizadas las colonìas màs inseguras, por los constantes robos a casa habitación, vandalismo y violencia doméstica, entre otros delitos, pero lo cierto es que hasta ahora no se ha hecho nada extraordinario para contrarrestar esa condiciòn, de ahì que con esa “zanahoria” que ahora pretenden colocarles para motivarlos, es que esperan que las cosas cambien para bien, lo que està por verse. ¿Còmo ven?

Si se toma en cuenta que aumentos de sueldo han ido y venido, pero han seguido donde mismo, porque al final los ven como algo normal, a diferencia de lo que significarìa el tener la mira puesta en recibir algo extra que no forma parte de sus ingresos ya programados, por lo que sì que serìa algo asì como un bono policìaco de productividad, que los alentarìa a moverse màs contra el hampa. ¡Ni màs ni menos!

De ahì que con todos y los bemoles que eso pueda tener, pero es a lo que le està apostando el Munìcipe de esta Capital, en coordinaciòn con el Comisario General, Manuel Emilio Hoyos Dìaz, quien sì que le ha estado buscando la cuadratura al cìrculo en ese àmbito, como resultado de que han estado reactivando la operatividad de la “Polichota” naranjera, desde las estrategias màs elementales, hasta las màs complejas. ¡Asì el accionar!

Tan es asì que una muestra de ello es que ahora implementaran un programa especial de vigilancia con motivo del inicio de la venta anual llamada del Buen Fin, con la colocaciòn de agentes a pie y estratègicamente ubicados, a fin de que lleven a cabo rondines y de esa forma inhibir el malandrinaje por el dinero circulante que hay, en lo que es algo que deberìan de hacer de manera permanente. ¿Què no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vuelve Covid al Registro Civil…Los que tal pareciera que tienen contrato con el Covid-19, son los del Registro Civil del Estado, y para evidencia está el nuevo brote de esa enfermedad que se les presentara, al detectarse al menos diez casos positivos entre sus empleados, así como uno sospechoso, pero en esta ocasión no cerraron como en otras veces, si no que seguirán operando mediante citas programadas. ¡Pécatelas!

Casi por nada es que la directora de esa institución, Marian Martínez Rodríguez, ventilara que ya se tomaron toda las medidas preventivas para proteger la integridad de los 80 trabajadores que ahí laboran, además de aplicar los protocolos recomendados por brigadistas de la Secretaría de Salud, pero sin cancelar el servicio al público, por ser muchas las solicitudes de todo tipo de trámites que tienen por parte de la ciudadanía. ¡Zaz!

No obstante y por lo delicado de esa enésima contagiadera en serie, es que todo el personal vulnerable con males como asma, hipertensión, diabetes u otra padecimiento crónico-degenerativo, previa certificación médica, se les envió a un resguardo domiciliario por una semana, por ser el tiempo estimado en que puede presentarse una desparramadera de ese letal virus, por lo que estarán trabajando desde casa en ese lapso.

Aunque por la reincidencia que ha habido en esa dependencia, es que ya existe la duda de si han actuado bien en materia preventiva, como para que eso siga ocurriendo en perjuicio de la operatividad y por ende de los usuarios, por intuirse que las medidas que está anunciando Marian que se van a reforzar, como son las de seguridad e higienemás básicas, se supone que es lo mínimo que deben hacer “de cajón”. ¡Cuando menos!

Es por lo queestá de más que diga que sanitizaràn las áreas de trabajo, o el que es obligatorio el uso de cubrebocas y gel antibacterial, por ser rebrotes que se han suscitado al atender a la ciudadanía que acude a esa oficina, así como a las diferentes oficialías, que es en las que se apoyan para agilizar las tramitologíasde actas y demás, de ahí el porque ayer arreciaran las quejas, por ya no estar respetando los horarios establecidos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Le saca al bulto” ex alcaldesa…La que vaya que acaba de dejar constancia, de que algo debe y teme, es la ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, como lo exhibe el que ayer no se presentara a la cita pactada con la Comisión Especial Plural, que està a cargo del proceso deentrega recepción del cochinero que dicen que dejò en la Comuna guaymense, de ahì que sus integrantes se quedaran como novia de rancho. ¡Ups!

Ya que la comparecencia de la tan llevada y traìada de Sara estaba agendada para las 12:30, pero simplemente no se apareciò para rendir cuentas claras, o el aclarar todas las irregularidades que han surgido en ese pase de estafeta que le hiciera a su sucesora, Karla Còrdova Gonzàlez, porque han bajado el cero y no toca, en cuanto a los saldos que reportara antes de irse, de ahì que anden muchos millone$ “volando”. ¡De ese tamaño!

Razòn por la cual es que Valle Dessens saliò “pìor” que su ex Contralor municipal, Antonio De Marco Pérez Tapia, quien un dìa antes sì acudiò, pero sòlo para “armar un show”, al hacerse el enojado, ya que lejos de despejar las dudas que hay sobre las vaquetonda$ que les achacan, por el contrario se hizo el muy digno y “la agarrò” contra los miembros de esa Comisión, y de pilòn le tocò su parte a los Medios de Comunicaciòn.

Al aflorar que antes de llegar a ese banquillo de los acusados, donde deberìa de haberse sentado, acudiò a la Secretaría del Ayuntamiento para interponer un recurso de inconformidad, segùn èl porque el procedimiento que han seguido no es el correcto, y ademàs remitiendo a los archivos de la Contraloría, dizque porque el papelo que tenìa que entregar ya se los hizo llegar, por lo que asì està la actitud de desafìo que han asumido.

Ante lo que no descartan que Valle vaya a seguir ese mismo caminito para sacarle la vuelta “al bulto”, o a la peticiòn que le estàn haciendo, a fin de que diga “ladrònde quedò la bolita”, o los presuntos devìo$ que les estàn echando en cara, lo que habla del porque la estàn señalando de lo “pìor” a ella y sus ahora ex funcionarios que conformaban su pandilla, con todo y que al final nunca pasa nada. ¡A$i la impunidad!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hasta un conserje es intocable…Quien sì que tiene mucha tarea por hacer, es el titular de la SEC, o Secretarìa de Educaciòn y Cultura, Aaròn Grageda Bustamante, y para prueba està el que los papàs de la escuela primaria Ejército Mexicano de la colonia Altares, tuvieron que llegar al grado de bloquear la calle Alfonso López Riesgo para exigir el despido de un conserje, lo que está de no creerse. ¡Vòitelas!

Pues hasta ahora nomás no han procedido contra un simple trabajador de intendencia, cual es el caso de un tal César Rolando Zazueta Gómez, a pesar de las reiteradas quejas de los paterfamilias, e incluso de los docentes, ya que de lo menos que lo señalan es de ser un “aviador”, por tener meses sin presentarse a talachar, lo que afecta la limpieza de ese plantel en todas sus áreas, pero sin que se le hagan nada. ¡Ñàcas!

Toda vez que a decir de Griselda Ibarra, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de ese centro escolar, el lío por el incumplimiento deZazueta Gómez es algo que ya tiene años, aun y cuando se han “cansado” hacerle llegar oficios a la SEC por ese motivo, ante lo que sospechan de que pudiera estar protegido por alguien, y es que ha llegado al punto de retarlos, diciendo que él “tiene vara alta” y que “le vale”. ¡Palos!

Sin embargo como todo tiene un límite, es que Ibarra Barrios y el resto de los progenitores inconformes ya le lanzaron un ultimátum a las autoridades educativas, advirtiendo que si no corren, o reubican al tachado de holgazán de César Rolando, ellos sí procederán en consecuencia, como sería cerrando las instalaciones de ese inmueble, y más porque se ha llegado al extremode que les han pedido que ellos se pongan a limpiar. ¡Glùp!

Más menosasíestá el ¡S.O.S! que le están lanzando a Grageda Bustamante, quien muy seguramente que habrà de cortar por lo sano, a partir de la “limpia” que se sabe que ha venido llevando a cabo, para precisamente acabar con viejos vicios y dar de baja a todo aquello que no le sume al cambio que ahora estàn procurando, y que por el contrario le estèn restando al no cumplir con lo màs mìnimo para desquitar el sueldo.

Correo electrónico: [email protected]