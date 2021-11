Va turismo al siguiente nivel

Buscará “El Toño” a AMLO

“No la libra” fiscal electoral

¡Hace historia IMSS Sonora!

Va turismo al siguiente nivel…Y por lo que se ve la que estarán llevando al siguiente nivel, es la promoción turística de Sonora, como nunca antes se había hecho, y para prueba están los anuncios que viniera a hacer el secretario de Turismo en el País, Miguel Torruco Marqués, a dúo con el gobernador Alfonso Durazo Montaño, tocante a una serie de acciones y eventos que se llevarán a cabo en el 2022. ¡De ese pelo!

Así están las buenas nuevas que viniera a traer Torruco Marqués, y que no son producto de la casualidad, sino de los cabildeos que con anterioridad ha venido haciendo Durazo Montaño, y que se estarán concretando para colocar al Estado en la mira mundial y detonar la economía de la región sonorense, aprovechando su geografía, vocación, cultura y calidez de su gente, por lo que así está la apuesta. ¡Ni más ni menos!

Y una muestra de ello es que en el último trimestre del próximo año organizarán lo que será el Primer Ultra Maratón que llamarán la Carrera del Desierto de Altar, con la participación de competidores de México y más de 30 naciones, que recorrerán 85 kilómetros en dos días, eso con el patrocinio de la aerolínea Emirates, la cual concluirá con una cena típica con la gastronomía árabe y de por estos lares. ¿Cómo ven?

Pero por si eso fuera poco y para dejar constancia que se está pensando en grande en ese ámbito, es que igual realizarán lo que denominarán el Tour del Bacanora, que consistirá en una competencia ciclista internacional, en la que tomarán parte varios países, y cuya travesía iniciará en Hermosillo, para terminar en Suaqui Grande, por lo que así estará el escaparate de primer mundo que estarán montando con esas competencias. ¡Mínimo!

Tan es así que para quien dude lo anterior, es que además en alianza con Red Bull promoverán que la Entidad sea sede del serial de motocicletas de la escudería de esa firma, para que de esa forma aparezca en las redes sociales de esa marca, la cual supera los más de cien millones de seguidores en el orbe, por lo que de ese tamaño sería el impacto para captar la atención del planeta, y que volteen a ver los atractivos de por acá.

Aunado a que para cerrar con broche de oro Torruco adelantó que el Mandatario sonorense, junto con los de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, acordaron una inversión para impulsar lo que será el turismo de cruceros en la zona que conforman, y para lo cual los apoyarán con asesoría técnica para llevar a buen puerto ese proyecto, que por lo mismo tendría diferentes destinos del Mar de Cortés. ¡De ese nivel!

En tanto que ya para complementar en lo local, proyectan la instalación de una planta productora de bacanora en Bavispe y Ures, para generar empleos y reactivar económicamente esas latitudes; a la vez que se pactará un convenio con los promotores de la famosa Lucha Libre de la Triple A, para gestionar algunas exhibiciones en puntos turísticos de algunos municipios, con la mira puesta en que se conozcan de esa forma. ¡Órale!

No por nada es que a Durazo se le notara más que entusiasmado por ese espaldarazo de Miguel, a partir de toda esa actividad programada, de ahí que agregara que se fomentarán circuitos turísticos complementarios mediante ferias regionales, señalando que: “A cada pueblo le vamos a definir en función de sus particularidades y aquello que resulte más representativo”, por lo que así el reto en ese terreno. ¡A ese grado!

De ahí que la que no pudo tener mejor marco para su presentación, es la hoy Comisionada de Fomento al Turismo estatal, y a partir de enero secretaria en esa área, es Cèlida López Cárdenas, quien por chamba y proyectos no va a parar, para hacer la diferencia en ese sector, con el respaldo de la Federación. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Buscará “El Toño” a AMLO…Con todo y que recientemente ya le dijera: ¡Y tu nieve de que la quiere$!, pero el que nuevamente estarà poniendo en pràctica aquello de que: ¡Al que no habla, Dios no lo oye!, es el alcalde Antonio “Toño” Astiazaran, al ventilar que en la vista que hará hoy y mañana a Cananea y Hermosillo el “Prejidente”, Manuel López Obrador, intentará tener un encuentro con él. ¡Ese es el plan!

Con ese fin es que Astiazaran Gutiérrez adelantara que ya le tiene un rosario de peticiones a López Obrador, al punto de que incluso confesara que “le armó” una carpeta completa para presentársela, y no solamente en materia de vialidades, como lo hiciera anteriormente, al solicitarle $6 mil millones para el bacheo de calles, sino también en materia de seguridad, parques y espacios deportivos, entre otras necesidades que se tienen.

Para el caso es que dijera que: “Si tenemos oportunidad vamos a aprovechar el espacio de la visita del señor del presidente para presentarle o reiterarle la solicitud que estamos haciendo. “Nosotros siempre lo hemos dicho, no venimos a pedir, venimos a aportar y porque estamos aportando estamos buscando que los otros niveles de gobierno también nos apoyen para en este caso tener mejor infraestructura en la ciudad”.

O séase que así está la gestión de Astiazaran, y puso como ejemplo la cuestión de la seguridad, al resaltar que en su momento esta Ciudad del Sol recibió $106 millones del programa de Fortaseg, pero que en la actualidad no recibe un solo peso, ante lo que destapó que sostendrá una reunión con presidentes municipales de diferentes capitales de la República Mexicana, en aras de hacer una causa común en ese sentido. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“No la libra” fiscal electoral…Al que està claro que no le perdonaron y mucho menos le dejaron pasar por alto el haber sido una nulidad en el cargo, es al hoy ex titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, Daniel Núñez Santos, luego de que en sesión extraordinaria del Congreso del Estado los diputados votaran por su destitución, al restregarle su falta de resultados en el pasado proceso electoral. ¡Zaz!

Y por el contrario al que ratificaron es a Rogelio López García, como operador de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), con todo y que hasta ahora tampoco se le ha visto nada claro, aun y cuando de alguna manera se justifica porque apenas va llegando, pero el sentir que hay, es de que cuando menos ya hubiera mostrado una apertura, porque lo que es hasta la fecha no ha informado de nada. ¡Pécatelas!

Sin embargo la “línea” ya estaba dada, en torno a que “iban por la cabeza” Núñez Santos, quien duró un año y cacho en el “hue$o”, de acuerdo a lo expuesto por el “levantadedos” del Partido del Trabajo (PT), Sebastián Orduño, quien es el que azuzara esa iniciativa para “ponerlo de patitas en la calle”, vía la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (Cricp), como lo evidencia que fuera el que “le echara tierra”. ¡Ups!

Al Orduño Fragoza apuntillar que desde la designación de Daniel, en agosto del 2020, nomás no hubo aciertos respecto a su función, al remarcar que: “Se tiene un escaso registro de resultados respecto a la actuación de este servidor público ministerial en el combate a los delitos electorales, especialmente durante las campañas y la jornada electoral, de la cual trascendieron diversas denuncias ciudadanas en los medios de comunicación”.

En esos términos es que le aplicaran la “grillotina” en un dìa de despidos, que por el estilo incluyó los del personal de nivel subdirector y superior de ese Poder Legislativo, entre los que estuvieron las remociones del de Oficialía Mayor, Contraloría Interna y Centro de Investigaciones Parlamentarias, entre otros puestos, después de que la actual bancada de Morena propusiera una reforma para hacer esos cambios. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Hace historia IMSS Sonora!…Donde sì que estàn haciendo historia es el IMSS Sonora, y es que por primera vez recibieron 45 ambulancias para el traslado de pacientes, con lo que se fortalece la operatividad de los diferentes Hospitales Generales de Zona, así como de las Unidades de Medicina Familiar, por lo que a ese grado es que están sentado ese saludable precedente en beneficio de la derechohabiencia. ¡De ese vuelo!

Así que a la que le tocó ser parte de ese hecho histórico, es la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), María de Lourdes Díaz Espinosa, quien no por nada es la que diera el banderazo de salida a esa flotilla, con la que se refuerza la cuadrilla ya existente, y es que son unidades que llegado el momento pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte, cuando de transportar enfermos se trata. ¡Glùp!

No en balde es que Díaz Espinosa agradeciera el respaldo que han tenido por parte del director General del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, como lo exhibe el nunca antes habían recibido tantos vehículos de emergencia de “un jalón”, que son algo así como “un alivio” para los más de un millón 600 mil afiliados que se tienen por estos rumbos, porque eso le abona la prestación de una atención de calidad. ¡Así la mejoría!

Por ser automotores de socorro que vienen equipados con camilla móvil, tanque de oxígeno con manómetro, camilla tipo marina, depósitos de oxigenación portátil y otros equipamientos para atender urgencias médicas, y que se canalizarán a ciudades como Huatabampo, Puerto Peñasco, Navojoa, Guaymas, Nogales, Caborca, Nacozari, Cananea, Obregón, Hermosillo, Agua Prieta, sólo por mencionar algunas de las beneficiadas.

Lo anterior explica porque hasta el líder seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Enrique Ibarra, felicitara y reconociera a María de Lourdes por ese logro, al trascender que entre otras cosas es producto de las gestiones que ha estado realizando, de ahí que por algo es que digan que es de las que no mojan, pero empapan, a la hora de alcanzar resultados como ese, que sí que está de comentarse.

