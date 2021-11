Van a la segura en carretera

“Le sale al quite” el “Gober”

Exhiben a titular de Codeson

Termina en cese lujosa boda

Van a la segura en carretera…Y lo que sirvió de algo para los simples mortales, es que desde el pasado lunes reabrieran la frontera de los Estados Unidos, ya que ello provocó que los tres niveles de gobierno implementaran el operativo carretero “Reapertura Segura”, desde Estación Don hasta Nogales, para reforzar la atención de los viajeros, el cual estará vigente desde esa fecha y hasta el venidero enero del 2022.

Porque a partir del incremento del flujo vehicular que esperan con motivo de que ya puede cruzarse por las aduanas fronterizas de Sonora y el País, después de estar cerradas por más de un año y medio por lo de la pandemia de Covid-19, el plan que ahora se traen es el de alguna manera poder guiar a los ciudadanos que se dirijan pa`l “otro lado”, derivado de lo insegura que ha estado la Cuatro Carriles en el último tiempo. ¡Zaz!

Pues así está esa estrategia preventiva implementada por medio del Centro Estatal del Delito y Participación Ciudadana, que es coordinado por Francisco Javier Zavala Segura, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública, y con la que se están adelantando a lo que es el programa “Guadalupe Reyes”, que implementa la Federación en las “vagaciones” de diciembre, precisamente para vigilar las carreteras. ¡Órale!

Luego entonces de esa forma es que por fin se está viendo una coordinación entre las instancias estatal, federal y las municipales, de acuerdo a lo ventilado por Zavala Segura, quien sí que le está haciendo honor a su segundo apellido, por desde el pasado fin de semana ya estar operando a la segura, al estratégicamente instalar puntos de orientación en las casetas de cobro, desde Navojoa hasta la localidad nogalense. ¡Qué tal!

Ya que mediante ese esquema de atención extraordinaria que están llevando a cabo, a la hora de entrar en contacto con las personas les proporcionan toda la información necesaria, para que llegado el momento no los vayan a retachar los gringos, como es la documentación que deben llevar consigo, así como las vacunas autorizadas con la que deben contar y el respectivo certificado de vacunación, entre otros papeleos. ¡Mínimo!

En lo que son datos relevantes que les están entregando a través de volantes que les reparten, en los que también les incluyen los servicios que otorgan en la línea de emergencias del 911, así como del 089 para las denuncias anónimas, por si en el trayecto pudieran enfrentar algún contratiempo, o sufrir algún desperfecto de cualquier índole, y para lo cual estarán abocados la Guardia Nacional (GN), y las Policías estatal y Municipal.

Aunque es una operatividad de “echar aguas” en la que de entrada se están viendo muy sobrados, porque de inicio y hasta el momento no ha habido una circulación carreteril como la que se esperaba, ya que no se han registrado las avalanchas de vehículos que se pronosticaban, una vez que ya pudiera viajarse con los gabachos, aunque es algo pudiera presentarse “El Fin” de enfrente, por lo del “puente” del 20 de noviembre.

“Le sale al quite” el “Gober”…Quien una vez màs dio la cara, es el gobernador Alfonso Durazo, luego de que ayer les saliera al paso a los jubilados y pensionados de Isssteson para prometerles que ya no habrá pagos escalonados de sus pensiones, y que es por lo que ayer se manifestaran ante Palacio de Gobierno, después de realizar una marcha de protesta que iniciaran frente a la Universidad de Sonora. ¡Vòitelas!

De ahí que contrario a lo determinado por los operadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), para hacerle frente a la emergencia financiera que enfrentan, como es el calendarizar esa liquidaciones de menores a mayores montos, lo que es Durazo Montaño se les plantó en la puerta principal de esa sede gubernamental para decirles que eso ya no va pasar.

Y es que después de escuchar las exigencias de los integrantes de ese llamado Movimiento 30 de Junio, lo que es el Mandatario les externó que entiende el malestar y enojo que ya han llegado a los gritos y sombrerazos, por las deficiencias que hay en el servicio, comprometiéndose a que ahora sí les entregará su pensión en tiempo y forma, además de solucionar lo del desabasto de medicamentos antes de que termine el año.

Tan es así que son unas promesas de las que fuera testigo el mismísimo director de ese Instituto, Jesús Manuel Acuña Méndez, a quien tenía a un ladito de él, al señalar con micrófono en mano y a voz de cuello que: “No le voy a sacar la vuelta a Isssteson; esta es la última vez en que se hace esta repartición de los pagos. No hay razón que justifique el retraso del pago de sus pensiones”. ¡Ni más ni menos!

Al reconocer que el: “Isssteson es uno de los problemas más graves que tengo que resolver en mi Gobierno, pero no es de un día para otro, y este problema lo vinieron pateando por muchos sexenios, manejaron incorrectamente la institución e hicieron con ella lo que quisieron”, de ahí que anticipara que ya prepara lo que será su reconstrucción, lo cual se verá reflejado en la próxima distribución del presupuesto estatal. ¿Será?

Exhiben a titular de Codeson…Al que dan cuenta que no le ha faltado, es a Erubiel Durazo, quien cobra como director de la Comisión del Deporte de Sonora (Codeson), por según esto no estar cumpliendo ni con lo más mínimo, de ahí que las denuncias por supuestas irregularidades que afectan la operatividad de los deportistas han estado a la orden del día, y sin que haya dicho está boca es mía. ¡Pécatelas!

Si se toma en cuenta que las “puestas de dedo” han sido desde que ni tan sólo se dignan a garantizarles agua caliente a quienes practican la especialidad de natación en las piscinas, hasta el despido de entrenadores, por únicamente pedir que ya se convoque a las prácticas presenciales, como dicen que sucediera con el instructor de gimnasia artística, Manuel Salazar Osorio, de ahí que las madres estén exigiendo su reinstalación. ¡Palos!

Casi por nada es que ya haya quienes están exhortando a Durazo Cárdenas para que se ponga a trabajar y desquite su sueldazo, por hasta ahora no estársele viendo que “traiga nada en la bola”, hablando en términos beisboleros, por ser su especialidad, como ex beisbolista profesional que es, al continuar sin presentar ningún programa para reactivar la actividad deportiva, que de por sí en los años recientes ha venido a menos. ¡Ups!

Es por eso que sea una de las áreas del actual sexenio en que más se necesita que le “echen ganas”, después de que los últimos que le antecedieran se la llevaran nomás “jugándola”, pero sin hacer nada trascendente, como es el caso del por algo renunciado de Gènaro Enríquez, y es por eso del gran reto que tiene “El Eru” Durazo para buscar dar el ancho en ese cargo, con todo y que hasta ahora no se le ha visto nada claro. ¡Tómala!

Pero si por la víspera se saca el día, es que desde ya no le están viendo el mejor de lo augurios a su función en la Codeson, por ese gris y mal inicio, si se parte de que sólo se ha sabido de él, pero no por lo que ha hecho, sino más bien por lo que ha dejado de hacer, y para evidencia están esas fallas que le han estado echando en cara, por no estar teniendo la habilidad ni para resolver lo más indispensable de su responsabilidad. ¡Ñàcas!

Termina en cese lujosa boda…Ahora sì que una vez màs se confirmò que los exce$o$ son malos, y para quien dude lo anterior, ahì tienen que al que le saliò caro el escàndalo que causara la fastuosa y lujosa boda que tuviera el fin de semana en Guatemala con Carla Humphrey, es al ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, porque a raíz de eso lo cesaron. ¿Cómo ven?

Eso luego de que por instrucciones del propio “Prejidente” de la República, Manuel López Obrador, se le removiera del “hue$o”, y nombraran en su lugar a Pablo Gómez Álvarez, quien es un economista egresado de la UNAM y ex legislador, pero al que sobre todo se le identifica por ser uno de los dinosaurios de la izquierda, al punto de que es de los fundadores del PRD, aunque como todos se transformó en morenista.

Más menos así estuvo la renuncia fulminante de Nieto, después de que saliera a flote lo de su rimbombante enlace matrimonial en un hotel que dicen es de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y es que aunque quiso que fuera reservada, pero se hizo pública después de que en el aeropuerto guatemalteco interceptaran a uno de los invitados con $35 mil dólares en efectivo, lo que destapó la cloaca. ¡De ese tamaño!

Y más porque en un primer momento afloró que la que llevaba ese lanòn, era la hoy ex Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, luego de aterrizar en un jet privado, pero en realidad solamente acompañaba en la nave a Juan Francisco Ealy Ortiz, el dueño del periódico El Universal, que era el que portaba ese dineral, que según esto estaba destinado para su tratamiento médico en la Unión Americana.

Aun así a Paola es a la primera que “le cortaron la cabeza”, o le pidieron la renuncia, con lo que manejan que ya van tres funcionarios que dejan la chamba por ese motivo, pero lo que es Santiago salió con el cuento de que su lealtad esta con AMLO, pero su amor con Carla, mediante un mensaje que publicara en su cuenta de Twitter, pero sin referirse al dispendio en el que incurrió, y con el que es evidente que se equivocó.

Lo anterior por ir contra la política de austeridad impulsada por López Obrador, quien por cierto ayer compareció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, para precisamente pronunciarse contra la corrupción; en tanto que mañana por la tarde vendrá a Sonora para encabezar la presentación del Plan Integral de Desarrollo en Cananea, junto con el “Gober”, Alfonso Durazo Montaño.

