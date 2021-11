Vuelve la calma a la frontera

Vuelve la calma a frontera…Una vez más se volvió a demostrar que después de la tempestad vuelve la calma, porque después de las largas filas registradas durante la madrugada de ayer lunes en las garitas de Nogales, luego de la reapertura de la frontera con los Estados Unidos, después de estar cerrada por 19 meses por lo de la pandemia de Covid-19, en el transcurso del día se presentó poca afluencia. ¡De ese pelo!

Así que contra todo lo esperado, pero no continuó el caos vehicular de una tarde antes de que permitieran cruzarhacia el “otro lado”, al formarse kilométricas “colas” de autos, por loque las esperas fueron de varias horas, y es que pasado ese “cuello de botella” que se hiciera desde la media noche del domingo, posteriormente se observó un flujo normal, el cual podría incrementarse el fin de semana. ¡Es probable!

En lo que es una reactivación fronteriza que habría que ver si no le abona a que aumente el riesgo de contagios de coronavirus, si se analiza que antes de la epidemia se tenía un cruce promedio mensual de alrededor de 2 millones de personas entre la frontera de Sonora y Arizona, lo que a querer y no pero será una movilidad extraordinaria, aunque quién sabe si vuelva a llegarseese flujo por el temor que hay. ¿Será?

Y es que después de esa avalancha inicial que tuviera lugar en las dos aduanas nogalenses, ante el arribo de viajeros sonorenses y procedentes de Sinaloa, la situación ha vuelto a la normalidad, al igual que en las de Agua Prieta y San Luis Río Colorado, que son las consideradas de mayor movimiento, de lo que se deduce que en su mayoría pasaron a visitar familiares, y los menos para compras navideñas, por ser fecha laboral.

Porque con todo y los beneficios que implica que de nuevo haya un libre tránsito entre México y Gringolandia, ya que eso revivirá la actividad comercial y permitirá el reencuentro familiar, porque podrán visitar a las familias que viven por allá, pero en la medida que eso sea de manera gradual, ayudará a que no se disparen los niveles de contagiados, por aquello de que se habla que ya está llegando la cuarta ola. ¡Glùp!

Tan es así que lo que es Hermosillo repitió en color amarillo, o riesgo medio, en lo que fuera la actualización del Semáforo Epidemiológico estatal, junto con Cananea, Empalme, Huatabampo y Cajeme, mientras que San Luis R.C. es la única localidad que está en naranja, o peligro alto; en tanto que el Estado igualmente ha permanecido amarillando, de ahí que la idea sea el no seguirle buscando “tres pies al gato”. ¡Mínimo!

Sin embargo lo más probable es que en el “Buen Fin” que será de mañana miércoles en adelante se disparen esas cruzadas al territorio gabacho, ya que entre el sábado y el lunes habrá “un puente” con motivo del día de la Revolución Mexicana, que aunque cae el día 20 del presente noviembre, pero lo van adelantar como lo han venido haciendo, de ahí que lo más probable es que se suscite otro éxodo de viajeros. ¡Ni más ni menos!

Aun así y a pesar de que las condiciones están dadas, para que las mayorías salgan disparadas para con los güeros, pero lo cierto es que no existe el ánimo de antes, como tampoco la “lana”, por la crisis en todos los sentidos que ha provocado ese letal virus, lo que ocasionado que el grueso de la población “ande en la rayita”, en lo que a economía se refiere, como para todavía gastar en dólares, por lo que habrás que ver. ¿Qué no?

Dicen sus verdades a Notarios…Quien sì que acaba de decirle sus verdades a los del Colegio de Notarios Públicos del Estado, y además en su cara, o en el marco de su asamblea anual a la que lo invitaran, es el “Gober” Alfonso Durazo, al señalar que la entrega de patentes notariales a discreción del gobernador en turno solo ha sido por conveniencia política, por lo que es una mala práctica que debe acabarse. ¡Zaz!

En esos términos es que Durazo Montaño diera fe ante ellos, de lo que ya no debe ser, y para lo cual les recordó que en días pasados envío al Congreso del Estado una iniciativa de modificación a la Ley de Notarios, a fin de limitar las facultades que actualmente tiene el Mandatario Estatal para asignar ese tipo de anuncias, de ahí que los miembros de ese gremio que estaban presentes nomás pararan la ceja y se vieran. ¡Vòitelas!

Al apuntillar que: “Ha habido casos en los que para resolver un problema de acomodo de fichas políticas se ha dado salida por la vía del otorgamiento de una patente a alguna persona, eso simple y sencillamente no debe suceder, porque el componente político en el otorgamiento de una patente va en detrimento de la certeza jurídica que ustedes están obligados a otorgar en el cumplimiento de su responsabilidad”. ¿Cómo ven?

No en balde es que muchos se sintieran aludidos, después de que les “pusiera los puntos sobre las ìes” en ese sentido, por ser la vía por la que algunitos llegaron a esa función que hoy en día desempeñan, razón por la cual es que los convocará a trabajar para terminar con esos malos manejos, y por el contrario coordinarse para enfocarse en actualizar con una visión legal y de conjunto el marco normativo del notariado. ¡De ese tamaño!

Casi por nada quien asumió un postura de “flojito y cooperando”, por no quedarle de otra, ante esa “levantada de faldillas”, es el presidente de ese colegiado, José Julio Rascón Soria, al manifestarle y adelantarle a Durazo, que los 114 notarios en activo están listos para coadyuvar y colaborar con los programas que requieran su intervención en el presente sexenio, por encima del cambio que tendrá su normatividad. ¡Ñàcas!

“Cumple” familiar de AMLO…Y despuès de que lo ayer dijera el “Prejidente”, Manuel Lòpez Obrador, sobre la lujosa boda del jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y la consejera electoral, Carla Humphrey, realizada el fin de semana en Guatemala, al considerarla como algo escandaloso, es que el sábado no podrá hacer nada similar, en lo que será su cumpleaños 68. ¡Órale!

Por el contrario y lejos de ostentosidades y derroches, como los de Nieto y su ahora esposa, desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional adelantó que celebrará su “cumple” con una comida familiar, junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y sus hijos, a la par que le recomendóa los funcionarios que actúen con moderación y austeridad y sigan el ejemplo de Benito Juárez, de vivir en la justa medianía. ¡Ajà!

Al confesar que: “El sábado cumplo 68 años y por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me están felicitando. Creo que el mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia, y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que si quieren que los hagan y que en familia se los compartan, y lo mismo la música, que no hace falta, muchas gracias, que me da pena, que así como me ven, soy tímido y me da mucha pena”.

Eso porque con respecto a la criticada bodorrìa de Santiago y Carla AMLO apuntilló que podrá ser un asunto privado, pero que es algo que se vuelve público, y más después de que la ahora renunciada secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola FélixDíaz, que era una de las invitadas, la detuvieron en el aeropuerto guatemalteco por no declarar 25 mil dólares en efectivo, luego de aterrizar en un jet privado. ¡Ups!

Tocante a eso López Obrador reconoció que sí recibió invitación para ese enlace matrimonial, pero que no acudió porque cree que un servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones, al recalar que: “Yo por eso no voy a eventos sociales”. “Sí -me invitaron- pero yo no puedo porque tengo muchas”. “Y además no acostumbro hacerlo, me invitan y lo agradezco mucho pero no salgo”. ¡Así la pintada de raya y quemada!

¡Andan divididas buscadoras!…Aunque consideran que de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas ya todo se puede esperar, pero lo único que faltaba es que su titular, José Luis González Olivarría, ahora se convirtiera en manzana de la discordia entre los diferentes colectivos de búsqueda que hay, por aflorar quienes están en contra de la petición para que se le remueva del cargo.

Lo anterior a partir de lo destapado por una tal, Paula Lizeth Adriano Soto, quien se ostenta como integrante del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas, por ser familiar representante de personas desaparecidas, al ventilar que le hicieron llegar una carta a la oficina del Ejecutivo para que no le “den cranck al alacrán”, como dice popularmente, y en contraparte mantengan en el puesto a González Olivarría. ¡Palos!

Al ser un oficio que según esto está firmado por los colectivos Buscadores de la Frontera, Misioneras Buscadoras de Magdalena, Rastreadoras de Caborca, Buscadoras por la Paz Sonora, Guerreras Buscadoras de Guaymas, Familias Recuperando Tesoros Puerto Peñasco, Rastreadoras de Obregón, Buscando en San Luis R. C. y Uniendo Fuerzas, Voluntades, Esperanza para Encontrar a Nuestros Desaparecidos. ¡De ese vuelo!

O séase que asíestá una de las alas buscadoras que respaldan a José Luis, por encima de las que reiteradamente han estado solicitando su salida, ante lo que se concluye que esas son las posiciones encontradas que hay con relación lo que ha sido su chamba, porque a ese grado es la controversia que ha generado, motivo por el cual es que su permanencia a estado en el aire, y no es para menos. ¡Tómala!

No obstante y que ahora hay quienes apoyan lo que ha sido su labor, lo que quién sabe si será manipulado o no, al ponderar que desde antes de la constitución del citado Consejo, presuntamente había tenido un buen trabajo en ese campo, pero sobre todo cercano y facilitador, cosa a lo que al parecer “le bajó” una vez que llegó a ese “hue$o”, como para que otros no opinen lo mismo, de ahí lo controvertido que ha sido. ¡Ouch!

