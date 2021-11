Envían mensaje a camioneros

Impacta fatìdica tragedia vial

$alpica otro e$càndalo a la 4T

¡¡Quieren mà$ parquìmetro$!!

Envìan mensaje a camioneros…Y por ser algo sobre lo que no se había “prenunciado”, la que vaya que hace abrigar esperanzas, es la postura expresada por el gobernador, Alfonso Durazo, en torno a la eterna problemática representada por el servicio del transporte público, al adelantar que le apostará a que vaya mejorando en los próximos meses de manera gradual en todos los municipios. ¡De ese pelo!

Eso al de entrada reconocer lo que todo mundo ya sabe, sobre todo los usuarios, de que es una prestación transporteril deficiente en la Entidad, principalmente por conflictos jurídicos y administrativos que se arrastran añejamente en ese gremio, y por la falta de acuerdos entre las partes involucradas para permitir la operación de más unidades, aunque con todo y eso asegura que hay voluntad para resolverlos. ¿Será?

Casi por nada es que manifestara que: “No es un problema sencillo, pero le estamos entrando ya y poco a poco, yo digo que es como una especie de cebolla, donde se montan una serie de problemas que le van agregando complejidad al tema, pero estamos trabajando y estamos desmontando de fondo cada uno de los problemas, de tal manera que no sea un problema latente a punto de explotar a la vuelta de la esquina”.

Sin embargo el Mandatario desde ya dejó muy en claro, que sería vía un trabajo coordinado entre gobierno, concesionarios y el personal operativo, como buscaríanhacer volver al carril a esa actividad camionera, que en los últimos años ha estado muy “frenada”, por encima del rescate que hicieran el sexenio pasado, al desaparecer a la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa).

Y es que con todo y que después de la “requisa” le otorgaran la concesión a las empresas Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, la realidad todavía falta mucho por avanzar, por la mayoría de las propuestas de mejoría hasta ahora haber quedado en puras promesas, en lo que es un déficit que se agravara y evidenciara aun más con el surgimiento de la pandemia de Covid-19. ¡Vòitelas!

Tan es así que el mismo “Gober” emanado de Morena apuntillara, que para garantizarle una calidad en ese ámbito a los sonorenses, mínimo debe empezarse por reducir los tiempos de espera, y una de las medidas sería el que en los planes operativos de todos los municipios se incorporen más camiones, por ser algo que se dicho, pero no se ha hecho, y es que si de por sí no había suficientes, con lo de la epidemia los redujeron más.

O séase que más menos, pero asíestá el mensaje que les están mandando a quienes integran el sector de los camioneros, y es que lo que es en el último tiempo, Jesús Padilla Zenteno, que es el representante de las compañías concesionarias, y lo que es la parte sindical cetemista, se la han llevado a puras “mediciones de fuerzas”, con los reiterados emplazamientos a huelga de los choferes que no terminan en nada. ¡Así el dato!

Pero al margen de ese posicionamiento del Ejecutivo, también debería de verse a una directora del Transporte Estatal más proactiva, como debería de ser el caso de Lirio Anahí del Castillo Salazar, a quien hasta ahora no se le ha visto “ponerse las pilas”, como para entrarle a pilotear esa problemón que ha seguido en las mismas, o con las consabidas necesidades de siempre para los sufridos pasajeros. ¡Ni más ni menos!

Por cierto que Durazo tuvo un fin de semana muy movido, porque en el marco del segundo aniversario de la masacre ocurrida en su tierra Bavispe,el 4 de noviembre del 2019, encabezó una guardia de honor en el Memorial de La Mora para honrar a las víctimas; y ya el sábado presidió la celebración del Día del Trabajador de la Salud, donde reiteró que son unos héroes, pero que eso debe reflejarse en mejores condiciones. ¿Qué no?

Impacta fatídica tragedia vial…Si por la tràgica vìspera se saca el dìa, es obvio que el venidero fin de semana conmás ganas van a reforzar los retenes anti alcohol, eso a raíz del aparatoso y fatídico choque ocurrido la madrugada de ayer “dormingo”, cuando dizque el conductor de un pick up arrolló a dos ciclistas y se impactó contra otro auto, para luego estrellarse contra un poste de la CFE, con un saldo de tres muertos.

A ese grado dan cuenta que estuvo esa mortal carambola presuntamente provocada por el tripulante de la Silverado, cuando al parecer amanecido conducía sobre el bulevar Solidaridad, a la altura del bulevar Pueblo Nuevo, frente a una de las entradas de la colonia Pueblitos, sin embargohay otras versiones que manejaban que las bicicletas eran trasportadas en “la caja” de la unidad vehicular que quedó partida en dos. ¡Zaz!

No obstante y aunque que serán los de Servicios Periciales quienes determinen como sucedieron esos hechos que impactaron a todo mundo, lo único cierto es que el vehículo se incendio por el encontronazo, muriendo su ocupante consumido por las llamas, mientras que los cuerpos de los otros dos fallecidos quedaron a varios metros entre el monte, al según esto ser lanzados por el impacto del carro. ¡De ese tamaño!

De esa forma es que tuviera lugar esa tragedia, a tal extremo que inclusodejó sin energía a esa zona del Norte de la ciudad, además de que se cerró la circulación por esa rúa, en lo que analizaban y despejaban el área, en lo que es un suceso en el que evidentemente estuvo presente el excesos de velocidad, y quién sabe que más, que es lo que habrán de dictaminar los peritos para esclarecer las causas. ¿Cómo la ven?

En lo que es el primer hecho de esa magnitud que le toca al Comisario de la Policía Municipal, Manuel Emilio Hoyos Díaz, lo que muy seguramente hará que “enciendan los focos rojos”, y es que un día antes, a eso de las 2:00 de la mañana del sábado, también una joven mujer ebria propició un choquezazo volcamiento en el céntrico crucero del bulevar Kino y la calle Revolución, por lo que así andan de acelerados. ¡Pécatelas!

$alpica otro e$càndalo a la 4T…Quien sì que le robò el show a la que se suponìa que iba a ser la discreta boda celebrada en Guatemala, entre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey Jordan, respectivamente, es la ahora renunciada Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz.

Toda vez que a la funcionaria dela jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, la detuvieron en el aeropuerto de Aurora del País guatemalteco, por intentar introducir de forma ilegal 25 mil dólares en efectivo, luego de aterrizar en un jet privado que le costara alrededor de $400 mil pesos fletarlo, para acudir al lujoso y fastuoso enlace nupcial de Nieto, en el que echaron la casa por la ventana, y al que acudieron 300 invitados.

Es por eso que Claudia no le perdonara Félix Díaz esa “quemada” que le “pegara”, y es por lo que el mismo sábado la “pusiera de patitas en la calle”, después de la ventaneada del periodista, Darío Celis, al publicar un “tuit” en el que daba cuenta de su detención, y aunque en un principio lo negó, finalmente se confirmó la especie, por lo que asíestá ese nuevo escándalo que salpicó al gobierno de la moreno de la 4T. ¡De ese vuelo!

Habrá que ver si el recién casado de la UIF procederá a investigar a quien fuera su invitada, o a Paola, por esa lana que le encontraran, y en “dólares”, en lo que viene a ser otra mancha contra los morenistas, con la que se confirma que no son tan puros y castos como se quieren hacer aparecer, en lo que viene a ser un “golpe” para las aspiraciones presidenciales de Sheinbaum, por aquello del ¡dime con quien andas, o gobiernas!

En tanto que para los que se preguntan que si porque Santiago se matrimonió en otra Nación, da cuenta que el destino elegido habría sido por temor a un posible atentado del “Narco”, al estilo del que fuera blanco,Omar García Harfuch, el jefe de Seguridad de guachilandia, por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, de ahí el porque se fuera tan lejos, pero a pesar de eso lo acompañó la crema y nata de la actual cúpula política guinda.

Van por más parquímetro$…Está visto que los que “nomà$ no tienen llenadera”, son los comerciantes que integran el Patronato Pro Obras del Centro Histórico de Hermosillo, cuyo regenteador mayor es Miguel Ángel Figueroa Gallego$, el por algo mal afamado “Màgalito”, según se deduce del recaudador plan que se traen para el próximo año, como es el de instalar 200 parquímetro$ mà$. ¡Qué tal!

Ante lo que se intuye que a Figueroa Gallego$ y su pandilla no les ha bastado con los más de 500 de esos parqueaderos que hoy por hoy explotan, y con los que captan más de medio millón de pesos mensuales, al cobrar por estacionarse en el primer cuadro de la ciudad, sumando al año “bajita la mano” alrededor de $10 “melone$”, sino es que más, y cuyas millonada aseguran que no manejan muy transparentemente. ¡Tómala!

Aun así la pretensión de Miguel, que para nada dicen que es un Angelito, es la extender esas e$quilmada$ contra los clientes, a los que todavía de pilón les cobran por ir a consumirles, colocando como mínimo esos dos centenares de dispositivos electrónicos de recaudación, según esto por aun no haber cubierto todo el perímetro que abarca de la calle Pino Suárez a la Revolución, y del bulevar Luis Encinas y la Serdán.

A ese punto está la rapacidad de los explotadore$ de ese Patronatito, al que no se le ha visto nada claro, aunado a que consideran que no cuadran los millonarios ingresos que reciben con las obritas que han financiado, y que en su mayor parte termina pagando el Ayuntamiento hermosillense, de ahí el porque un amplio sector de los vendedores no está de acuerdo con esa política recaudatoria, por no rendir cuenta$ clara$.

Y para quien dude de los anterior, ahí tienen el porque han surgido asociaciones como la Unión de Comerciantes del Centro, que dirige Rubén López Peralta, dizque para no ser parte de ese agandalle. ¡Ñàcas!

