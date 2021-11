Sigue el récord de asesinatos

“Corta por lo sano” Isssteson

Persisten choques de ancianos

“Jalarán” otra vez a ex alcaldesa

Sigue el récord de asesinatos…Y ahora sí que por más estrategias y promesas para frenar la violencia, pero lo que es Obregón sigue siendo de las ciudades más violentas, y ya no sólo de Sonora, sino a nivel nacional y mundial, y para prueba está que acaba de vivir un auténtico mes de octubre del terror, y no porque se festejara Halloween, sino porque volvió a romper récord de asesinatos, al sumar 82. ¡De ese pelo!

A ese extremo han seguido al alza las mataderas en esa cada vez más insegura localidad, y para evidencia está esa nueva fatídica cifra histórica de homicidios, con un promedio de 2.6 diarios, y de cuyo total de víctimas 78 perdieron la vida en ataques armados, ademàs de cuatro osamentas localizadas, con lo que se superò la estadìstica contabilizada en julio, cuando fueron 77 muertes las registradas. ¡Pàcatelas!

Por lo que asì ha estado esa ola de ejecuciones y agresiones, que tambièn dejaron una treintena de lesionados, como consecuencia de ese escenario violento que impera a lo largo y ancho del municipio de Cajeme, y que incluye tanto a la ciudad, como al Valle del Yaqui, de ahì que por algo ya sea conocido como el Valle de la Muerte, y es que recientemente hasta a cuatro delincuentes abatieron las fuerzas el orden. ¡Vòitelas!

Sin embargo lo cierto es que autoridades han ido y venido, pero la inseguridad ha crecido en esa localidad, màs que el ir a la baja, porque simplemente no le han encontrado la cuadratura la cìrculo, y menos al hampa, como lo refleja el que la nueva secretaria de Seguridad Estatal, Marìa Dolores del Rìo Sànchez, apenas ande viendo como le va hacer para enfrentar ese reto, que es algo asì como un moustro de mil cabezas. ¡Tòmala!

Y es que los sucesos de alto impacto se han seguido presentado una y otra vez, como el ùltimo que conmocionara a los cajemenses, cuando rafaguearan de carro a carro a una pareja, muriendo un niño de 3 años que los acompañaba, pero sin que al final pase nada, salvo indignaciòn generalizada que provocan esos hechos, por la cosa continuar “pìor”, al no hacerse mayor cosa para evitrlos. ¡Ni màs ni menos!

Eso no obstante y que en esos momentos de clìmax los diferentes colectivos, asì como diversas asociaciones de esa municipalidad, han salido a manifestarse para pedir un alto al fuego y a esos atentados mortales, pero sin que se vea ningùn cambio de tàctica de los diferentes niveles de gobierno, con todo y que a quien le compete la responsabilidad directa es la Federaciòn, por el crimen organizado ser un delito de ìndole federal.

Casi por nada es que digan que la ciudadanía obregonense ya vive atemorizada y secuestrada en sus propias casas, como lo muestra la màs reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que arrojara que el 92.5 % de los habitantes se sienten inseguros, convirtiéndose en la segunda urbe a nivel Paìs con mayor percepción de inseguridad. ¡Asì el dato!

Pero con todo y esos letales nùmeros, a la que todo hace indicar que le està circulando muy lenta la sangre, es a del Rìo Sànchez, por no verse que se aplique como lo demandan las inseguras circunstancias, si parte de que ese funesto ùltimo corte màximo en lo que va del 2021 ya le corresponde a su gestiòn, y es que no han salido del mismo discurso de siempre, de que le apostaràn a una mayor coordinaciòn. ¡Ajà!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Corta por lo sano” Isssteson…Donde está claro que ya empezaron a “cortar por lo sano”, es en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), según la revelación que hiciera su director, Jesús Manuel Acuña Méndez, de que comenzaron a realizar despidos y a reubicar de departamentos administrativos al personal que han detectado que incurre en malas prácticas. ¡Zaz!

A ese punto està esa depuraciòn que ya iniciaron en esa instituciòn que atiende a la burocracia estatal, y que hiciera pùblica Acuña Méndez, y con la que a todas luces se estarían “curando en salud”, al advertir que es parte de las acciones que desde ya están llevando a cabo para impedir que haya más desfalcos, tanto en recursos como en medicamentos, y de esa forma poder concretar su rescate, que sí que “está en chino”.

Toda vez que al margen de los grandes desvíos de los que se habla, y que dizque están en vías de comprobarlos, es más que evidente que están intentando poner “candados” a todos los niveles, como lo denota el que Jesús Manuel ventilara que han descubierto alteración de precios en los tratamientos médicos; así como a operadores de farmacias que entregaban medicinas de más a ciertos derechohabientes, y puras de esas.

En esos términos está la “limpia” que están implementando en las diferentes áreas, al adecuar los sistemas para que ya no se puedan realizar esas vaquetonadas, porque resultaba que los farmacéuticos eran los que recetaban más que ni los mismos médicos, de ahí el que ya estén aplicando tecnologías de la información, que era algo que no existía, y que es lo que permite tener un control “al dedillo”, que es lo que se busca. ¡Mínimo!

Y como parte de esa “revivida” que le están dando al Isssteson, el funcionario aseguró que ya tienen un avance de un 35% en el abasto de medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas, cáncer y ginecológicos, entre otros, que es de las demandas más sentidas, a partir del convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) por un monto de $128 millones de pesos, y que alcanzaría hasta abril de 2022.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Persisten choques de ancianos…Por ser algo que se ha repetido una y otra vez, como es que los adultos muy mayores terminen chocando al manejar, sì que urge que ya procedan para evitarlo, por como exponen a los demàs, al ya no estar en condiciones para tripular un carro, como de nuevo se exhibiera, luego de que ahora un hombre de 81 años se infartara mientras conducìa, impactàndose contra una vivienda. ¡Ups!

En lo que es un enésimo y negligente accidente de ese tipo, que en esta ocasión tuviera lugar la noche del pasado lunes en la colonia Pimentel, a eso de las 22:45 horas, cuando el conductor se infartó y terminó estampado contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero además derribó parte de la pared del citado hogar, así como una reja de hierro de la cochera, pero cuyos habitantes salieron ilesos.

Más menos así estuvo ese aparatoso percance, luego de que el “doño” afectado, y quien es obvio ya no está para esos trotes, por no tener los mismos reflejos de antes, por ahora más bien ser “reflojos”, piloteaba una camioneta Buick, línea Rainier, color gris, con placas de afiliación, o de las llamadas “Onachafas”, y perdió el control de la misma por el mal cardíaco que se le presentó, y que de seguro ya padecía. ¿Cómo ven?

Razón por la cual es que el octogenario, además del problema del corazón, también resultó con fractura de costillas por esa colisión, así que se le reportó como grave, por lo que se le trasladó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que se hacía una evaluación de los daños, para que responda por los mismos, y con el agravante de que los causó alguien que ya no estaba como para andar manejando. ¡De ese tamaño!

De ahí que con la nueva visión que trae el actual Comisario General de la Policía de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos Díaz, habría que ver si él sí le entra a resolver esa problemática, como es la de los ochentones y más, o un poco menos, que insistan en ir al frente del volante, mínimo promoviendo que se le ponga un tope de edad a las licencias de conducir, por “a esas alturas del partido” ya representar una amenaza. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Jalaràn” otra vez a ex alcaldesa…La que todo pinta que va para largo, es la exhibida que le están dando a la de por sì “requemada” ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, al aflorar que la volverán a citar para que de nuevo comparezca ante la Contraloría Municipal, al igual que a varios de sus principales ex funcionarios, por la serie de corruptelas que le achacan, y que al parecer cometieron en el trienio 2018- 2021.

Derivado de que ahora fueron los de la Comisión Plural de Regidores, que son los que han estado a cargo del proceso de entrega-recepción, lo que están solicitando el otra vez “se le jale” a Valle Dessens, según esto por la serie de obras que dejaron a “medios chiles”, y la mayoría sin siquiera una justificación del porque no las concluyeron, entre muchas otras “lindura$”, e irregularidades que le han estado “$acando a flote”. ¡Ñàcas!

De esa forma han seguido requiriendo a Sara, con la finalidad de que rinda cuentas claras, en cuanto al rosario de imputaciones que le han estado haciendo por presuntos malos manejos de los recursos que estuvieran a su cargo; a la par de que igual estarán sentando en el banquillo de los acusados al secretario del Ayuntamiento, Arturo Lomelí Cervantes; como también a la ex Tesorera, Célida Botello. ¡Y muy merecido!

En tanto que en esa lista negra de señalados igualmente están el ex director general de Infraestructura Urbana y Ecología, Víctor Marín Martínez; y por el estilo el ex Contralor, Antonio De Marco, entre otros de los ex vividores públicos que suponen que incurrieron en esos “mantollo$”, pero teniendo como principal cabecilla de esa pandilla a Valle, quien muy en ello llegó a soñar despierta con reelegirse. ¡Así el descaro!

No obstante y que el sentir general que dicen que hay entre los guaymenses, es de que lo más probable es que pretendía repetir en el “hue$o” para continuar “manoteando”, como ha trascendido que lo hicieron ya para irse con la mal afamada playa incluyente que dejaran a medio terminar, y con la que para empezar y terminar pronto “inflaron” todo lo que son los costos, como parte de lo que era su “modu$ operandi”. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]