Hace tarea extra “Presimun…Quien vaya que seguido haciendo la tarea en todas las áreas, o materias, es el alcalde Antonio “Toño” Astiazarán, y para prueba estáque ahora pusiera en marcha el programa Con Clases en tu Colonia Creces, que consistirá en talleres dirigidos a niños de nivel primaria para reforzar sus conocimientos por el rezago académico que hay por la de la pandemia de Covid-19.

Así que para más que la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), de la que es titular Aarón Grageda Bustamante; o del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos (ISEA), donde cobra una tal María Engracia Carrasco Valenzuela, lo que es Astiazarán Gutiérrez sí que les está poniendo la muestra con esa instrucción educativa extra que promoverán, y que comenzaran en las colonias Los Arroyos y La Cholla.

No en balde es que “El Toño” Astiazarán dijera y resaltara con todas sus letras en el acto de arranque ante los presentes en La Choya que: “Para nosotros es muy importante el crecer el mejorar las calles, el alumbrado, en tener parques más bonitos, pero también crecer en educación, en valores, que son muy importantes para que cuando ustedes crezcan puedan desarrollarse mejor en las tareas que quieran hacer”. ¡De ese vuelo!

En esos términos ha venido marcando la diferencia el Presidente Municipal de “Hoyosìo”, como ahora con la impartición de esos cursos de asesoría en español, matemáticas, cultura deporte, arte y cuidado del medio ambiente, que se impartirán durante seis sábados en el barrio seleccionado, como parte de un plan para aleccionar a los estudiantes más retrasados, con el fin de ponerlos al día, o como “navajitas”. ¡Qué tal!

Y es que como consecuencia de la emergencia sanitaria, por más de un año estuvieron recibiendo la enseñanza a distancia, o de manera virtual, y es por lo cual la mayoría del estudiantado no ha aprendido “al cien”, y mucho menos aquellos que ni siquiera cuentan con Internet, de ahí que únicamente han recibido conocimientos por la TV, y que es por lo que el Municipio pretende abonarle a esa nivelación. ¡A ese punto!

Es por eso el sentir que hay, de que bien harían los de la SEC y el ISEA en sumarse a esa cruzada del Ayuntamiento, en aras de impulsar el saber de manera extraordinaria, como sería el también agregado sus módulos, porque lo que es hasta ahora no se les ha visto que hayan hecho algo parecido, cuando son los que están más obligados a hacerlo, como ya lo está haciendo Astiazarán, vía la dirección de la Juventud.

Con todo y que ya no es de extrañar el que Francisco Antonio esté cubriendo mucho terreno, porque igual se ha estado llevando su gabinete en pleno a los diferentes sectores habitacionales, como lo acaba de hacer en el de la Café Combate, para que sus funcionarios escuchen de primera mano las necesidades de los ciudadanos, eso como parte de una política de acercamiento, para tomar el pulso social de las principales exigencias.

Ahora suma becas “Gober”…Para los que creían que ayer iba a estar “muy muerto”, por haber sido el Día de Muertos, pues resulta y resalta que el gobernador, Alfonso Durazo, no se tomó la fecha de asueto como la burocracia estatal, sino que por el contrario encabezó una rueda de prensa en la que dio a conocer algunas buenas nuevas, entre ellas la de quele entregarán 140 mil becas a alumnos sonorenses. ¿Cómo ven?

O séase que así sigue sumando beneficios para el Estado Durazo Montaño, como ahora con esas miles de becas que consiguiera para los niveles Básico, Medio Superior y Superior, que “le caerán de perlas” a los escolapios, ya que por lo de la epidemia de Covid como nunca necesitan apoyos, mismos que empezarán a distribuirse la próxima semana, con una inversión de mil 300 millones de pesos anuales. ¡De ese tamaño!

Toda vez que en base a lo adelantado por el Mandatario Estatal, y a partir de los lineamientos dictados por la Secretaría de Bienestar y de Educación Pública (SEP), en Sonora asignarían 33 mil de esos estímulos económicos para Primaria y Secundaria; 90 mil a bachillerato; y 10 mil a los del ámbito universitario, por lo que así estaría ese espaldarazo económico para la comunidad estudiantil. ¡A ese grado!

Con ese fin el anuncio oficial lo vendría a hacer la secretaria de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, tentativamente el próximo 10 de noviembre, en el marco de la visita que haría a Cananea el “Prejidente”, Manuel López Obrador, para ver lo del plan de justicia para esa población minera, de ahí que al acompañarlo estaría trayendo ese valor extra para la Entidad, y sí que por un monto de muchos “melone$”. ¡Mínimo!

A tal punto es una becada que ya estámás que amarrada, que Durazo manejara que estaría siendo una realidad entre el 8 y 14 del presente mes, y para lo cual se llevaría a cabo un acto en el gimnasio del Cobach de Villa de Seris, al que proyectan que acuda Gómez Álvarez, por lo que así estaría esa “palomita”. ¡Ni más ni menos!

Casi por nada es que eso representara el tema central de la conferencia que presidiera, destacando también que ventilara que el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) ya les depositó $99 millones de pesos adicionales a los $128 millones en medicamentos, para la atención médica de la ciudadanía; con lo que igual abastecerán al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Isssteson).

En tanto que por otro lado Francisco Alfonso destapó que la Secretaria de Seguridad Pública ya va lanzar la convocatoria para reclutar a mil policías, a fin de contar con 2 mil elementos para el próximo año, ya que sólo hay 900, por lo que iniciarían con 200, con unaformación de 900 hora y beca de $3 mil pesos, pero los que pasen la prueba y se queden, ganarían $17 mil “del águila” mensuales, eso por principio de cuentas.

Reducen cupos por amarillo…Y tal como se veía venir, al retroceder Hermosillo del color amarillo al verde, para ahora estar en riesgo medio en el semáforo epidemiológico del Mapa Sonora Anticipa, también volvieron algunas restricciones, como la que tiene que ver con el aforo en restaurantes, bares y demás centros nocturnos, que ahora será del 75% para lugares cerrados y abierto, después de haber estado al 100%. ¡Ups!

De tal forma que esa es la mala nueva que ya se esperaba con ese cambio de coloración con la que previenen los contagios de coronavirus, y que fuera dada a conocer por el de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Manuel Lira Valenzuela, pero reconociendo que lo que los compensará, es que se mantendrá el horario de cierre hasta las 02:00 horas de la madrugada.

Y es que de acuerdo con el decreto publicado en el Boletín Oficial del 20 de octubre pasado, los aforos, o la gente que permitirán en el interior de esos establecimientos dependerá del tinte en que se esté, con respecto a la incidencia que presente esa letal enfermedad, de ahí que en cuanto cambie se modificará, ya que en rojo es del 30%, en naranja sube al 60%, en amarillo al 75%, y en verdoso es del 100%. ¡De ese pelo!

Sin embargo y por encima de que esos parámetros con relación al cupo ya estén muy bien determinados, ciertamente que sí que se hacía necesario que el secretario de Salud estatal, José Luis Alomìa Zegarra, saliera a oficializarlos, sobre todo para mandarle un mensaje a las mayorías de que le bajen a la movilidad, porque de lo contrario será un ir y venir entre el amarillear y verdear, hasta tal vez volver al anaranjado en diciembre.

No obstante lo que es Alomìa una vez másestá confirmando ser un funcionario más virtual, o de esos que no hacen presencia “personalmente en persona”, de ahí el porque lo consideren muy desligado de su función, como esta vez en que ni se dignara a anunciar ese cambio, a pesar de que se está en la antesala de lo que pudiera ser la cuarta ola de Covid, que en Sonora ya suma más de 112 mil casos, y casi 8 mil 500 muertos.

Le ponen peros a comisarios…Sí que una vez más se hizo valedero aquello de que, ¡pueblo chico, infierno grande!, por los cuestionamientos que ha habido en torno a lo que fueran los nombramientos de los nuevos comisarios de Bahía de Kino y el Poblado Miguel Alemán, que recayeran en Jorge Humberto Fuerte Fuentes y Arturo Contreras Hermosillo, por sospecharse que hubo favoritismo y todo lo que se le parezca.

Tan es así que los señalamientos con dedo de fuego no solamente quedaran en eso, sino que además desencadenaron en una manifestación ante Palacio Municipal, para demandar que se reponga el proceso de selección, por lo que asíestá el descontento por considerar que hubo “mano negra” a favor de la designación de Fuerte Fuentes, quien es evidente que está “entrando con el pie izquierdo” a esa labor. ¡Pécatelas!

Más menosasí están esas “papas calientes” para el secretario del Ayuntamiento hermosillense, Florencio Díaz Armenta, si se toma en cuenta que Contreras Hermosillo igualmente resultó cuestionado, y no es para menos, por ser el hermano de uno de los regidores de la presente administración, aun y cuando en su descargo dijeran que no tiene nada que ver con él, pero no hay que olvidar que “la sangre siempre llama”. ¿Qué no?

Eso deja en claro porque el también apodado “Chito” Díaz, sí queestáobligado a aclarar las dudas, en lugar de optar por “hacer chitón”, o quedarse callado, para comprobar que esas nominaciones se hicieron con transparencia, al margen de lo que pueda mal pensarse, por los asegunes que hay, y que ya les echara una de las contendientes a la que dejaran fuera, dizque por no cumplir con los requisitos, como es Alejandrina López.

Aunque si se parte de que ya se les tomó protesta a dicho parecito, lo más probable es que aplique el clásico: ¡Palo o “hue$o” dado ni dios lo quita!, independientemente que a los inconformes les hayan propuesto acercarse a dialogar por los cauces legales, o sin recurrir a los gritos y sombrerazos, pero muy seguramente que ya nomás para “sobarlos” y consolarlos, por esos procesos oficiales ya estar votados y finiquitados.

