Ya ni el “Gober” se salva…Y para que vean el como ya nadie se salva, o está “safo” de la creciente inseguridad, para prueba está que hasta el mismísimo gobernador, Alfonso Durazo, acaba de ser víctima de los delincuentes cibernéticos, como se denunciara el pasado sàbado, luego de que su número personal de Whatsap fuera objeto de un hackeo, de ahí que pusieran el grito en el cielo y no es para menos. ¡De ese pelo!

Razón por la cual es que su vocero y coordinador del Sistema Estatal de Comunicación Social, Edgar Sallard, como “de rayo” emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter, en el que le advierte a quienes tienen el contacto de Durazo Montaño,el no atender ningún mensaje, como una forma de prevenir a sus familiares, colaboradores y público en general, por si alguien quieren hacer un mal usos de su línea telefónica. ¡Zaz!

Eso por suponerse que a Francisco Alfonso no le “piratearon” su medio de comunicación telefónico con muy buenas intenciones, sino por todo lo contrario, de ahí el porque Sallard apuntillara que: “La intervención ya ha sido reportada y ya se están llevando a cabo las pesquisas correspondientes”, con el fin de identificar a los hackers que ahora sí que se volaron la barda, al llegar a ese nivel de autoridad. ¡Ni más ni menos!

Es por lo que las instancias investigadoras fijaran un plazo para la realización de un rastreo cibernético, como lo exhibe el que lanzaran un exhorto mediante el cual hacían la siguiente petición: “Solicitamos en las próximas 11 horas, al menos, omitir enviar mensajes y/o considerar cualquier conversación del número. Informaremos de manera oportuna la reactivación de su línea”, por lo que así estuvo el bloqueo preventivo.

Ante lo que se saca por conclusión que a ese grado es que ya se ha estado dando la infiltración virtual en el Gabinete Estatal, si se toma en cuenta que tres días antes, o el 26 de octubre anterior, quien también denunció públicamente que le clonaron la imagen en sus cuentas de WhatsApp y Facebook, las cuales usa para el desempeño de su cargo como servidor público, es el secretario de Hacienda, Omar Del Valle Colosio.

De ahì que igualmente se viera en la necesidad de hacer una advertencia por Twitter para precisar que: “Se han estado comunicando conmigo, respecto a supuestos mensajes de WhatsApp y Facebook, que envío haciendo peticiones y girando instrucciones a ciertos funcionarios en algunos municipios del Estado, lo cual es falso”, por lo que asì es como luego luego pretendieron hacerse pasar por èl para usurpar su funciòn.

Luego entonces eso explica el porque es una insegura temàtica a la que Durazo le ha puesto una marcaciòn personal, como lo demuestra el que acaba de encabezar los trabajos de la Mesa Estatal de Seguridad desde Caborca, donde se reunió con los alcaldes de la región, así como miembros del gabinete de seguridad estatal, y autoridades del orden local y federal, para analizar la información sobre la incidencia delictiva. ¡Mínimo!

Y ciertamente que urge que refuercen la vigilancia por esos lares, y en especial en la carretera México 15, o la llamada Cuatro Carriles, como ya anunciaron que lo harán con el apoyo de la Guardia Nacional, y no sólo por los últimos asaltos en despoblado que se han registrado sobre esa rúa, sino además porque ya el próximo lunes 8 de éste noviembre se abrirá la frontera con Estados Unidos, por lo que habrá más viajeros de ambos lados.

¡Está amarillo Hermosillo!…Ahora sì que a como han estado las deschongadas, a la que muy poco le durò el gusto de estar en verde en el Semàforo Epidemiològico del Sonora Anticipa, es a la Capital hermosillense, por en la última actualización de esa medición antiCovid-19 haber retrocedido al color amarillo, o de riesgo medio, por lo que en ese tinte estará durante la presente semana. ¡Pàcatelas!

Así que lo que es desde ayer “domingo”, y hasta el venidero viernes, Hermosillo junto Navojoa, Cajeme, Guaymas, San Luis Río Colorado y Empalme estarán en esa riesgosidad; mientras que Puerto Peñasco, Nogales, Cananea, Caborca y Agua Prieta continuarán verdeando; y solamente Huatabampo se encuentra en peligro alto de contagio, o coloración naranja, de ahí el porque cerrarán sus playas por quince días. ¡Ñàcas!

Es por eso del ¡S.O.S! que ya están lanzando los expertos en epidemiología, de que según esto si la población no le baja a las pachangas y se cuida, lo que son las fiestas de Halloween, así como las posadas de Navidad y Año Nuevo podrían ocasionar la ya tan pronosticada cuarta ola de contagios, porque de acuerdo a los vaticinios que hay, de noviembre a enero es cuando se espera que se disparen los casos de enfermos. ¡Ups!

No obstante y que manejan que esa oleada no sería tan intensa y duradera, como tampoco con la misma incidencia y letalidad que la del 2020, en la que llegaron a registrarsemás de 700 infectados al día, eso como resultado de que a la fecha un alto porcentaje de la ciudadanía ya tiene el esquema completo de vacunación, pero aun así es un repunte que denota que es un virus que ahíestá, y que para nada se ha ido. ¡Vòitelas!

Tan es así que esta Ciudad del Sol volvió a ponerse amarillenta, o a “medios chiles”, en lo respecta a la contagiadera, porque aunque los casos diarios no son para asustar a nadie, pero siguen sumando, al ya rebasarse los 112 mil enfermos, y más 8 mil 450 muertos, lo que se da por descontado que hará que vuelvan restricciones que se habían quitado, como es el permitir la actividad nocturna hasta las 02:00 horas. ¿Será?

Vuelve el “Policía a bordo”…Por donde quiera que se le vea, pero la que vaya que no pudo ser màs oportuna, es la reactivaciòn del programa “Policía a bordo”, con el que buscan evitar actos vandálicos en los camiones urbanos, además de asaltos a los pasajeros y acoso sexual durante el recorrido por colonias con altos índices delictivos, y es que viene la época del año en la que entregan los aguinaldo$, como es diciembre.

Por lo queasíestá la buena nueva anunciada por el Comisario General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal capitalina, Manuel Emilio Hoyos Díaz, al adelantar que de entrada en una primera etapa iniciarán con ese operativo en las líneas 10 y 15, pero que en los próximos días irán incluyendo otras rutas de transporte público en los barrios más conflictivos, entre ellos el del Real del Carmen, La Cholla y Los Arroyos. ¡Órale!

Pues será un plan de prevención en el que participarán diez oficiales policíacos, y cuya mecánica consistirá en que durante el recorrido del ruletero lo escoltará una patrulla con un policía, mientras que en el interior de la unidad de pasaje se contará con otro elemento policial para que interactúe con los usuarios, y de esa forma inhibir el que se atente contra ellos, a fin de velar por su seguridad y las de sus pertenencias.¡Glùp!

En lo que es una estrategia que ya se pusiera en marcha desde el pasado viernes, de ahí que quienes utilizan esos “Rulas” ya viajan más seguros, o al menos a los que les toca ir con un “Policía Abordo”, si se analiza que es un esquema que es aleatorio, y el cual proyectan que ahora sí sea permanente, por ser de los que más se requieren, sobre todo en el horario de noche, y en las llamadas “horas pico”, o de más movimiento. ¡Qué tal!

O séase que más menos asíestá la operatividad que le está imprimiendo “El Manolo” Díaz a la “Poli” naranjera, y en este caso en un muy buen momento, porque esa modalidad de reforzamiento para hacer más seguro el transportarse en camión coincidirá con la famosa mega venta del Buen Fin, que está catalogada como la más grande del año, en cuestión de descuentos, lo que habla del porque se mueve mucha “lana”.

Comparece ex “Pre$imun”…Tal como se esperaba, a la que ya empezaron a “jalarla” para que rinda cuenta$ clara$, es a la por algo mal afamada ex alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, al ser citada y comparecer junto a varios de sus funcionarios ante la Contraloría Municipal, por lo de las presunta$ corruptela$ encontradas en el proyecto de la “Playa Incluyente” de San Carlos. ¡A e$e grado!

Por ese motivoacaba de vérsele a Sara en el banquillo de los acusados, al lado de la ex Tesorera, Célida Botello Navarro; el ex director de Control Urbano, Julio César Valdez Nakashima; el ex director de Obras Públicas, Andrés Valenzuela Flores; y Víctor Marín Martínez de Infraestructura Urbana, por las irregularidades que les achacan en la compra de equipos por $8.5 millones para ese simulacro de playita.

Para el caso es que por medio de un comunicado oficial, lo que es la encargada del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, Gisel Robles Quiroz, señaló que ya están en etapa de investigación, por lo que aún no pueden hablar de un proceso, pero que llevan un 70% de avance, por lo que pronto determinará si las pesquisas arrojan la presunción de alguna falta de carácter administrativo, o de posibles “manoteo$”. ¡Palo$!

Y si bien es la Contraloría es la que convoca a los exhibidos ex vividores públicos, pero igual le darán vista a la Fiscalía Anticorrupción, a fin de que determine la procedencia o improcedencia en materia penal, aunque sería la Sala Especializada en Materia de Anticorrupción y Responsabilidad Administrativa (Semara), que depende del Tribunal de Justicia Administrativa, quien emitiría la resolución correspondiente. ¡Tómala!

A ese punto es que “tienen en capilla” a Valle Dessens, y no precisamente por haber hecho las cosas bien, en lo que consideran que podría ser la punta del iceberg, en torno a su cuestionado pasado trienio, ante lo que no descartan que sea la primera investigada de otros ex “Presis” señalados de “rata$”. ¡De ese vuelo!

