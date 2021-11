Será Marijose Alcalá presidenta del COM

La diputada federal se encargará del periodo 2021-2024, pero deberá antes pedir licencia a su cargo en la Cámara Baja

La ex clavadista Marijose Alcalá fue elegida nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano, tras la Asamblea del Comité.

Alcalá será la primera mujer en presidir este organismo en 98 años de historia tras superar en las votaciones a la licenciada Norma Olivia González.

La diputada federal se encargará del periodo 2021-2024, pero deberá antes pedir licencia a su cargo en la Cámara Baja.

La votación se realizó tras el último informe anual de Carlos Padilla, quien deja el cargo luego de estar del 2012 al 2020, al haberse reelegido.

Alcalá salió victoriosa con 67 votos frente a 34 de su contrincante, luego que votaron todas las Federaciones deportivas de México.

La ex clavadista fue Premio Nacional del Deporte en 1994 y es Maestra en Administración Pública.

La planilla

Presidenta Marijose Alcalá; primer vicepresidente Daniel Aceves; segundo vicepresidente Jaime Cadaval (triatlón); secretario general Mario García de la Torre (balonmano); prosecretario Martha Hernández Sánchez (canotaje); tesorero Jorge Alfonso Peña Soberanis (tiro y caza); primer vocal Rosalío Alvarado del Ángel (halterofilia); segundo vocal Lilian Estrada Bautista (judo); tercer vocal Norma Baraldi Briseño; cuarto vocal Miguel Cervantes Ledesma (tenis de mesa), y vocal deportista Ismael Hernández Uscanga.